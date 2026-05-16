/Gold Price Crash: ప్రధాని మోదీ దెబ్బకు బంగారం, వెండి ధరలు ఢమాల్.. వచ్చేవారం మరింత పతనం..!!

Gold Price Crash: బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేసేవారికి మంచి రోజులు రాబోతున్నాయి. కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు.. అమెరికా డాలర్ విలువ బలపడటంతో బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పతనం అవుతున్నాయి. గత రెండు రోజులుగా బంగారం ధర ఏకంగా 5 వేల పతనం అవుతే.. వెండి దాదాపు 20 వేలకు పైగానే పతనం అయ్యింది. నేడు శనివారం తులం 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 980 తగ్గితే.. కిలో వెండి ధర రూ. 15వేల రూపాయలు తగ్గింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కొనసాగుతున్న ఆర్థిక అనిశ్చితి, అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణ బయాలు, పెరిగిన ట్రెజరీ యాల్డ్స్ ప్రభావంతో బంగారం ధరలు మరోసారి భారీ ఒత్తిడికి గురవుతున్నాయని చెప్పవచ్చు. మార్కెట్లో 24క్యారెట్ల, 22 క్యారెట్లు, 18 క్యారెట్ల బంగారం ధరలు భారీగా పతనం అయ్యాయి. వెండి ధరలు కూడా భారీగా పడిపోయాయి. ముఖ్యంగా కిలో వెండి ధర ఒక్కరోజులోనే 15వేల వరకు తగ్గడం మార్కెట్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో వెండి ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. వెండి ధర కిలోగ్రాముకు రూ. 21,600, అంటే సుమారు 7.3 శాతం తగ్గి, రూ. 275,000 కు చేరింది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో వెండి ధర రూ. 296,600 వద్ద ముగిసిందన్నది గమనార్హం. ఒక్క రోజులోనే ఇంత భారీగా ధర పడిపోవడం పెట్టుబడిదారులను ఆశ్చర్యపరిచింది. అటు బంగారం ధరలు కూడా భారీగా తగ్గాయి. 99.9శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన బంగారం ధర 980 అంటే 1.93శాతం తగ్గి, 24 క్యారెట్ల 10గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,56,930, 22 క్యారెట్ల 10గ్రాముల గోల్డ్ రేటు రూ.1,43,850గా కు చేరుకుంది. శుక్రవారం మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి, దీని ధర రూ. 166,000 గా ఉంది. పెళ్లిళ్ల సీజన్ కోసం కొనుగోలు చేయడానికి వేచి చూస్తున్న వారికి ఈ తగ్గుదల భారీ ఉపశమనంగా ఉంటుందని చెప్పాలి.
బంగారం, వెండి ధరలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి?
బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గడం వెనక మూడు ప్రధాన కారణాలు ఉన్నాయి. అవి
బలమైన డాలర్: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ బలపడటం, యూఎస్ బాండ్ల రాబడులు పెరగడం వల్ల, పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి బంగారం నుండి డాలర్ వైపు మళ్లింది.
లాభాల స్వీకరణ: గత కొన్ని రోజులుగా ధరలు పెరగడంతో, పెద్ద పెట్టుబడిదారులు అధిక స్థాయిలలో లాభాలను స్వీకరించడంతో మార్కెట్ పతనానికి దారితీసింది.
ద్రవ్యోల్బణ ఆందోళనలు: హెచ్డిఎఫ్సి సెక్యూరిటీస్ ప్రకారం, ద్రవ్యోల్బణ ఆందోళనలు కఠినమైన ద్రవ్య విధానంపై అంచనాలను పెంచాయి, ఇది విలువైన లోహాలపై ఒత్తిడిని పెంచింది.
ప్రపంచ మార్కెట్ పరిస్థితి ఏమిటి?
అంతర్జాతీయంగా, స్పాట్ బంగారం ఔన్సుకు $104 తగ్గి $4,548.46 కు పడిపోగా, వెండి ఔన్సుకు $5.26 తగ్గి $78.21 కు పడిపోయింది. పెరుగుతున్న ముడి చమురు ధరలు, బలమైన డాలర్ సూచీ బులియన్ మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను బలహీనపరిచాయని నిపుణులు అంటున్నారు.
ప్రస్తుతం ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో, పన్నులతో సహా 10 గ్రాముల బంగారం సుమారు రూ. 1.56 లక్షలకు, కిలో వెండి సుమారు రూ. 2.53 లక్షలకు ట్రేడ్ అవుతోంది. ప్రపంచంలో బంగారాన్ని అత్యధికంగా వినియోగించే దేశాలలో భారతదేశం రెండవ స్థానంలో ఉంది. ఇక్కడ బంగారానికి ప్రధాన డిమాండ్ ఆభరణాల కోసమే ఉంది. ప్రభుత్వం దిగుమతి సుంకాలను పెంచినందున, దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇది కొనుగోలుదారులలో ఒక సందిగ్ధాన్ని సృష్టించింది. ఇప్పుడే కొనాలా లేక ధరలు తగ్గే వరకు వేచి ఉండాలా? వాణిజ్య కార్యదర్శి ప్రకారం, రాబోయే రోజుల్లో డిమాండ్ తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఇది ధరలను స్థిరీకరించడంలో సహాయపడవచ్చు. కానీ ప్రస్తుతానికి, భారత మార్కెట్లో బంగారం, వెండిల ఆకర్షణే ఆధిపత్యం చెలాయిస్తోంది. వచ్చే వారంలో ధరలు మరింత భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
