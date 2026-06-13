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Gold Price Crash: బంగారం కొనేవారికి బిగ్ అలర్ట్.. రికార్డు స్థాయి నుంచి భారీగా పడిపోనున్న ధరలు.. కారణం ఆ ఒక్క దేశమే..!!

Gold Price Crash: బంగారం ధరలు గత కొంతకాలంగా భారీగా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి.  అయితే ఉన్నట్టుండిగా ఒక్కసారిగా బంగారం ధరల్లో తిరోగమనం ప్రారంభమైంది.  బంగారం ధరలు ఒకసారిగా భారీగా పెరిగాయి.  కానీ పెరుగుట విరుగటకే అన్నట్లుగా బంగారం ధరలు మరోసారి ఒక్కసారిగా కుప్పకూలే అవకాశం ఉందంటున్నారు మార్కెట్ నిపుణులు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 13, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:41 PM IST
Gold Price Crash: బంగారం కొనేవారికి బిగ్ అలర్ట్.. రికార్డు స్థాయి నుంచి భారీగా పడిపోనున్న ధరలు.. కారణం ఆ ఒక్క దేశమే..!!
Image Credit: Gold Price Crash (Source : AI)

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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బంగారం కొనేవారికి బిగ్ అలర్ట్.. రికార్డు స్థాయి నుంచి భారీగా పడిపోనున్న ధరలు..
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