/రాఖీ పండగ వేళ భారీగా పతనమైన బంగారం ధరలు.. తులంపై ఏకంగా రూ. 3000వేలు డౌన్..!!

Gold Rate Crash: దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు పతనం కొనసాగుతోంది. నేడు శుక్రవారం బంగారం ధరలు మరోసారి భారీగా తగ్గాయి. రాఖీ పండగ వేళ బంగారం ధరలు భారీగా దిగిరావడంతో కొనుగోలుదారులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పండగ సీజన్ లో కొనుగోలుదారులకు కాస్త ఊరట లభించిందని చెప్పాలి. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఏకంగా 3,160 పతనమైంది. దీంతో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,59, 820కి చేరుకుంది. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధరరూ. 2,900 తగ్గింది. దీంతో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,46,500కు చేరుకుంది.
అయితే నిన్న గురువారం కూడా బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర 24 క్యారెట్లకు 1,62,970గా ఉండగా.. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,49,390గా వద్ద కొనసాగింది. అయితే నేడు శుక్రవారం ఉదయం బంగారం ధర ఏకంగా తులం 10 గ్రాములపై 3,160 మేర దిగి వచ్చింది.
ఇక అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ బంగారం ధరల క్షీణత కొనసాగుతోంది. దాదాపు ఈ వారం రోజుల్లో బంగారం ధరలు ఏకంగా 6,000మేర దిగివచ్చింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ అయిన కామెక్స్లో బంగారం, వెండి రెండింటి ధరలు తగ్గాయి. కామెక్స్ డేటా ప్రకారం బంగారం 0.53శాతం తగ్గి, ఔన్సుకు $4639.10 కి చేరింది. వెండి (కామెక్స్లో వెండి ధర) 0.64శాతం తగ్గి, ఔన్సుకు $68.990 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు కూడా తగ్గాయి. MCXలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ. 1.58 లక్షలకు పడిపోయింది. వెండి ధరలు కూడా తగ్గి, కిలోగ్రాముకు సుమారు రూ. 2.39 లక్షల వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి.
ఈ వార్త రాసే సమయానికి మల్టీ-కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో బంగారం ధర రూ. 696 మేర తగ్గి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,58,300 వద్ద ట్రేడవుతోంది. మరోవైపు, ఉదయం 9 గంటల ప్రాంతంలో వెండి ధర రూ. 1,077 మేర తగ్గి, కిలోగ్రాముకు రూ. 2,39,574 చేరుకుంది. దేశంలో బంగారం ధరలో భారీ తగ్గుదల కనిపించింది. పండగలు, పెళ్లిళ్ల సీజన్ లో బంగారం, వెండి ధరలు దిగిరావడం కొనుగోలుదారులకు భారీ ఊరట లభించిందని చెప్పాలి. అయితే ధరలు తగ్గినప్పుడే బంగారం కొనుగోలు చేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు మార్కెట్ విశ్లేషకులు. అంతర్జాతీయంగా నెలకున్న ఒడిదుడుకుల కారణంగా బంగారం ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతుంటాయి. ఎప్పుడు ధరలు పెరుగుతాయో.. ఎప్పుడు తగ్గుతాయే అనే విషయాన్నికరెక్టుగా అంచనా వేయలేము. పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలకు కొనుగోలు చేసేవారు ధర తగ్గిన వెంటనే కొనుగోలు చేయడం మంచిదంటున్నారు. ఇక బంగారం, వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టేవారు.. మార్కెట్ పరిస్థితులు, భౌగోలిక పరిస్థితులను అంచనా వేస్తూ ఆచితూచి అడుగులు వేయడం మంచిదని చెబుతున్నారు బులియన్ మార్కెట్ విశ్లేషకులు.
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