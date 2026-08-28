Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /రాఖీ పండగ వేళ భారీగా పతనమైన బంగారం ధరలు.. తులంపై ఏకంగా రూ. 3000వేలు డౌన్..!!

రాఖీ పండగ వేళ భారీగా పతనమైన బంగారం ధరలు.. తులంపై ఏకంగా రూ. 3000వేలు డౌన్..!!

Gold Rate Crash: రాఖీ పండగ వేళ భారీ గుడ్ న్యూస్. బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఏకంగా 3,160 పతనమైంది. దీంతో 10 గ్రాముల బంగారం ధర  రూ. 1,59, 820కి చేరుకుంది. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధరరూ.  2,900 తగ్గింది. దీంతో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,46,500కు చేరుకుంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 28, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:40 AM IST
రాఖీ పండగ వేళ భారీగా పతనమైన బంగారం ధరలు.. తులంపై ఏకంగా రూ. 3000వేలు డౌన్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ మార్చ్‌లో పాల్గొన్న ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులపై వేటు..!!
2
3
4
5