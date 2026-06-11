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Gold Price Crash: భారీగా పడిపోతున్న బంగారం ధరలు..ఇదే జరిగితే గోల్డ్ రేటు కుప్పకూలిపోవడం ఖాయం

Gold Price Crash News: గత వారం బంగారం ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు నమోదైనా.. ఇప్పుడు బంగారం ధరలు క్రమంగా పడిపోతున్నాయి. బంగారంతో పాటు వెండి ధర కూడా భారీగా తగ్గిపోతుంది. అయితే రానున్న రోజుల్లో బంగారం మరింత పడిపోయే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 11, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:17 PM IST
Gold Price Crash: భారీగా పడిపోతున్న బంగారం ధరలు..ఇదే జరిగితే గోల్డ్ రేటు కుప్పకూలిపోవడం ఖాయం
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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