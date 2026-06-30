/2008 తర్వాత ఇదే తొలిసారి.. భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధరలు.. కొనేందుకు సరైన సమయం ఇదేనా?

Gold Price Crash: బంగారం 18ఏళ్లలో అతిపెద్ద పతనాన్ని నమోదు చేసింది. అక్టోబర్ 2008 తర్వాత బంగారం అతిపెద్ద నెలవారీ పతనం దిశగా పయనిస్తోంది. 2008తో తులం 10 గ్రాముల బంగారం ధర 12500 ఉంది. జూన్లో ఇప్పటివరకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం సుమారు 12శాతం పడిపోగా, మంగళవారం స్పాట్ బంగారం ధర 0.8శాతం తగ్గి ఔన్సుకు $3,985.57కి చేరుకుంది. అదే సమయంలో, ఆగస్టు డెలివరీకి సంబంధించిన యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ కూడా 1శాతం తగ్గి ఔన్సుకు $3,999.20కి పడిపోయాయి.
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో జూన్ నెలలో బంగారం ధర రూ. 19,700 మేర తగ్గింది. జూన్ 1, 2026న బంగారం ధర రూ. 1,60,193 వద్ద ప్రారంభమై, జూన్ 30న 10 గ్రాములకు రూ. 1,40,450 కనిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. అంటే, ఒక నెలలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 19,743 మేర పతనమైనట్లు మనం గమనించవచ్చు. బంగారం ధరలు పతనం కావడానికి కారణాలెన్నో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచుతుందనే అంచనాలు, బలమైన అమెరికా డాలర్, నిరంతర ద్రవ్యోల్బణం వంటివి బంగారంపై అతిపెద్ద ఒత్తిళ్లకు కారణమని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఈ కారణంగానే బంగారం వరుసగా నాలుగో నెల కూడా క్షీణత దిశగా పయనిస్తోంది. అంతేకాకుండా, 2024 తర్వాత తొలిసారిగా బంగారం త్రైమాసిక నష్టాలను నమోదు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. జూన్ 2013 తర్వాత ఇదే దాని అతిపెద్ద త్రైమాసిక క్షీణత అని పేర్కొంటున్నారు.
ఈ 3 కారణాల వల్ల బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరిగే ఛాన్స్:
సింగపూర్కు చెందిన ఆర్థిక సంస్థ ఓవర్సీ-చైనీస్ బ్యాంకింగ్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ లో విలువైన లోహాల వ్యూహకర్త అయిన క్రిస్టోఫర్ వాంగ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. బంగారం తిరిగి బలమైన ర్యాలీలోకి రావాలంటే, ఈ మూడింటిలో కనీసం ఒకటి జరగాలి.
వాస్తవ బాండ్ దిగుబడులలో తగ్గుదల, డాలర్ బలహీనపడటం, లేదా ఫెడ్ మృదువైన వైఖరిలో మార్పు. అది జరిగే వరకు, బంగారం మునుపటి రికార్డు స్థాయిల కంటే దిగువన ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. ఇతర విలువైన లోహాలలో, వెండి 1.3శాతం తగ్గి $57.53కు, ప్లాటినం 0.7శాతం తగ్గి $1,563.25కు చేరగా, పల్లాడియం 0.4శాతం పెరిగి $1,218.07కు చేరింది. అయితే, ఈ మూడు లోహాలు నెలవారీగా.. త్రైమాసికంగా కూడా నష్టాల బాటలోనే పయనిస్తున్నాయి.
అయితే బంగారం కొనడానికి ఇదే కరెక్ట్ సమయమని చాలా మంది భావిస్తున్నారు. కానీ ఒకేసారి భారీగా కొనడం కంటే SIPలో డిజిటల్ గోల్డ్ కొనడం బెటర్ అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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