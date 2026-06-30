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2008 తర్వాత ఇదే తొలిసారి.. భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధరలు.. కొనేందుకు సరైన సమయం ఇదేనా?

Gold Price Crash: బంగారం ధరలు 18ఏళ్లలో ఎప్పుడూ లేనంత భారీగా పడిపోయాయి. 2008 తర్వాత ఈ ఏడాది జూన్ లో ఇంత భారీగా పతనం అవ్వడం ఇదే మొదటి సారి అని చెప్పాలి. ఒక జూన్ నెలలోనే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర సుమారు 12శాతం పడిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు బంగారం కొనాలా వద్దా అనే సందేహం నెలకొంది. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 30, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:12 PM IST
2008 తర్వాత ఇదే తొలిసారి.. భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధరలు.. కొనేందుకు సరైన సమయం ఇదేనా?
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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2008 తర్వాత ఇదే తొలిసారి.. భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధరలు.. కొనేందుకు సరైన సమయం ఇదేనా?
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