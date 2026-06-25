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Gold Price Crash: గోల్డ్, సిల్వర్ మార్కెట్ క్రాష్.. బంగారం ధర ఇంకా దిగొస్తుందా? గోల్డ్ కొనుగోలుకు ఇదే సరైన సమయమా?

Gold Price Crash News: బంగారం, వెండి మార్కెట్‌లో ప్రస్తుత పరిణామాలు వేగంగా మారిపోతున్నాయి. అంతర్జాతీయ రాజకీయాలు మారుతున్న ఇతర సమీకరణాల ప్రభావం ఇప్పుడు బంగారం, వెండి ధరలపై పడింది. అయితే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బంగారం కొనడం మంచిదా? కాదా అనే విషయాన్ని పరిశీలిద్దాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 25, 2026, 09:21 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:21 PM IST
Gold Price Crash: గోల్డ్, సిల్వర్ మార్కెట్ క్రాష్.. బంగారం ధర ఇంకా దిగొస్తుందా? గోల్డ్ కొనుగోలుకు ఇదే సరైన సమయమా?
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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గోల్డ్, సిల్వర్ మార్కెట్ క్రాష్.. బంగారం ధర ఇంకా దిగొస్తుందా? ఇప్పుడు కొనొచ్చా?
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