/Gold Price Crash: గోల్డ్, సిల్వర్ మార్కెట్ క్రాష్.. బంగారం ధర ఇంకా దిగొస్తుందా? గోల్డ్ కొనుగోలుకు ఇదే సరైన సమయమా?

Gold Price Crash News: గత కొంతకాలంగా ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోయిన బంగారం, వెండి ధరలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ఒత్తిళ్లతో ఒక్కసారిగా పతనమయ్యాయి. గడిచిన ఏడు నెలల కాలంలోనే అత్యల్ప స్థాయికి ఇరు లోహాల ధరలు పడిపోవడంతో ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన మొదలైంది. ముఖ్యంగా జనవరి 30 నుండి మార్కెట్లో ప్రారంభమైన ఈ కరెక్షన్ ట్రెండ్ ప్రస్తుతం కొనసాగుతోంది.
ధరలు భారీగా తగ్గడానికి 3 ప్రధాన కారణాలు
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకున్న ఈ మూడు ముఖ్య పరిణామాలు బంగారం, వెండి ధరలను క్రిందికి లాగుతున్నాయి.
యూఎస్ ఫెడ్ కఠిన వైఖరి: అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను వేగంగా తగ్గిస్తుందని మార్కెట్ ఆశించింది. అయితే, ద్రవ్యోల్బణ భయాల కారణంగా వడ్డీ రేట్లను ఎక్కువ కాలం పాటు అధిక స్థాయిలోనే కొనసాగించే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు బాండ్లు వంటి రాబడి ఇచ్చే ఆస్తులకే ఇన్వెస్టర్లు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. దీంతో వడ్డీ లేని బంగారంపై డిమాండ్ తగ్గుతుంది.
బలమైన డాలర్ ఇండెక్స్: గ్లోబల్ మార్కెట్లో అమెరికన్ డాలర్ పుంజుకోవడంతో, ఇతర కరెన్సీలు ఉపయోగించే దేశాలకు బంగారం కొనుగోలు భారం పెరిగింది. ఫలితంగా అంతర్జాతీయంగా కొనుగోళ్లు తగ్గాయి.
రిస్క్-ఆన్ సెంటిమెంట్: ప్రపంచవ్యాప్తంగా భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు కొంతమేర శాంతించడంతో ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన బంగారం నుండి తమ పెట్టుబడులను లాభాలనిచ్చే షేర్ మార్కెట్ల వైపు మళ్లిస్తున్నారు.
వెండి మార్కెట్లో తీవ్ర అమ్మకాల ఒత్తిడి!
బంగారంతో పోలిస్తే వెండి ధరల్లోనే అత్యధిక క్షీణత నమోదవుతోంది. వెండి కేవలం విలువైన లోహమే కాకుండా పరిశ్రమలలో కూడా ఎక్కువగా వాడుతుండటమే దీనికి కారణం. జనవరిలో నమోదైన గరిష్ట స్థాయి (ఔన్స్కు 121 డాలర్లు)తో పోలిస్తే ప్రస్తుతం వెండి ధర సగానికి పైగా పడిపోయింది. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ సిల్వర్ ఔన్స్కు 56-57 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇది నవంబర్ 2025 తర్వాత అత్యల్ప రికార్డు కావడం గమనార్హం.
ప్రస్తుత ట్రెండ్ ప్రకారం మార్కెట్ మరికొంత కాలం ఒత్తిడిలోనే ఉండే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ట్రేడర్లు లేదా కొనుగోలుదారులు భావోద్వేగాలకు లోనుకాకుండా, పైన పేర్కొన్న సపోర్ట్, రెసిస్టెన్స్ స్థాయిలను గమనిస్తూ వ్యూహాత్మకంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఉత్తమం.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం మార్కెట్ సమాచారం, నిపుణుల విశ్లేషణ ఆధారంగా అందించబడింది. దీనిని పెట్టుబడి సలహాగా (Investment Advice) పరిగణించరాదు. మార్కెట్ ఒడిదుడుకులకు లోబడి ఉంటుంది కాబట్టి, పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
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