Gold Rate: భారీగా పతనమైన బంగారం ధరలు.. యూఎస్ ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపే కారణమా?

Gold Price Today: దేశవ్యాప్తంగా బంగారం ధరలు గణనీయంగా పడిపోయాయి. రెండు రోజుల క్రితం చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా 22 క్యారెట్ల బంగారం గ్రాము ధర రూ.1, 10,260కి చేరి రికార్డు సృష్టించగా, ఇప్పుడు మాత్రం ఒక్కసారిగా భారీగా తగ్గిపోవడం పెట్టుబడిదారులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ముఖ్యంగా అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించడం వల్ల గ్లోబల్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు క్షీణించాయి.
నిన్న రాత్రి జరిగిన సమావేశంలో అమెరికా ఫెడ్ 25 బేసిస్ పాయింట్లు వడ్డీ రేట్లు తగ్గించింది. దాదాపు తొమ్మిది నెలల తరువాత వడ్డీ రేట్లలో ఈ తగ్గుదల చోటు చేసుకోవడం ఇదే మొదటిసారి. ఆర్థిక నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం ఈ ఏడాది చివరి వరకు మరో రెండు సార్లు వడ్డీ రేట్లను తగ్గించే అవకాశముందని తెలుస్తోంది. ఫలితంగా గ్లోబల్ మార్కెట్లలో గోల్డ్ ఆకర్షణ తగ్గి ధరలు పడిపోయాయి.
దేశీయంగా చూస్తే, ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 1 గ్రాముకు రూ.10,190గా నమోదైంది. అంటే నిన్నటి కంటే రూ.50 తగ్గుదల అని చెప్పవచ్చు. 8 గ్రాముల ధర రూ.81,520గా, 10 గ్రాముల (తులం) ధర రూ.1,01,900కి చేరింది. ఇది నిన్నటి కంటే సుమారు రూ.500 తక్కువ. ఇక 24 క్యారెట్ల బంగారం ధరలో కూడా గణనీయమైన పతనం చోటు చేసుకుంది. ఒక గ్రాము ధర రూ.11,117గా, 8 గ్రాముల ధర రూ.88,936గా, 10 గ్రాముల ధర రూ.1,11,170గా నమోదైంది. అంటే నిన్నటి ధరతో పోలిస్తే రూ.540 తగ్గుదల కనిపించింది.
Also Read: Gold Rate: తొందరపడకండి.. తులం బంగారం రూ. 25వేలు తగ్గుతుంది..? కారణాలివే..!!
అటు వెండి ధరల్లో కూడా స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించింది. ఒక గ్రాము వెండి రూ.141కి చేరగా, ఇది నిన్నటి కంటే రూ.1 తక్కువ. 8 గ్రాముల వెండి రూ.1128, 10 గ్రాముల వెండి రూ.1410గా ట్రేడ్ అవుతోంది. అంటే నిన్నటి కంటే రూ.10 తక్కువ అని చెప్పవచ్చు. ఇకపోతే, బంగారం ధరలు తగ్గినా, దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు మాత్రం ఈరోజు లాభాల్లో ప్రారంభమయ్యాయి. సెన్సెక్స్ 310 పాయింట్లు ఎగబాకగా, నిఫ్టీ 90 పాయింట్లు లాభపడ్డాయి. అంటే ఒకవైపు బంగారం, వెండి ధరలు క్షీణిస్తుండగా, మరోవైపు స్టాక్ మార్కెట్లు పెట్టుబడిదారులకు ఉత్సాహం కలిగిస్తున్నాయి.
మొత్తానికి, అమెరికా ఫెడ్ నిర్ణయాలు, గ్లోబల్ మార్కెట్ పరిణామాలు నేరుగా బంగారం, వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఫెడ్ మరిన్ని వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపులు చేస్తే, బంగారం ధరల్లో ఇంకా మార్పులు చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
Also Read: Under Rs 5 Lakhs Cars: ఈ కార్లు చీప్ అండ్ బెస్ట్..రూ. 5లక్షలకే పొట్టి కార్లు.. పెట్రోల్ గురించి మర్చిపోయేంత మైలేజీతో..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.