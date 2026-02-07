English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Price Today: కిలో వెండి రూ.2 లక్షల లోపు తగ్గుతుందా? బంగారం, వెండి ధరల భారీ పతనానికి కారణం!

Gold Price Today: కిలో వెండి రూ.2 లక్షల లోపు తగ్గుతుందా? బంగారం, వెండి ధరల భారీ పతనానికి కారణం!

Gold Price Drop Reasons: బులియన్ మార్కెట్‌లో గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం, వెండి ధరలు ఊహించని విధంగా పతనమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా వెండి ధరలు భారీగా పడిపోవడం పెట్టుబడిదారులను విస్మయానికి గురిచేస్తోంది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో వెండి ధరలు భారీ క్షీణతను నమోదు చేస్తున్నాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 7, 2026, 12:28 PM IST

Gold Price Drop Reasons: బులియన్ మార్కెట్‌లో గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం, వెండి ధరలు ఊహించని విధంగా పతనమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా వెండి ధరలు భారీగా పడిపోవడం పెట్టుబడిదారులను విస్మయానికి గురిచేస్తోంది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో వెండి ధరలు భారీ క్షీణతను నమోదు చేస్తున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా పెరుగుతూ వచ్చిన వెండి మెరుపు ఒక్కసారిగా తగ్గింది. శుక్రవారం ఒక్కరోజే వెండి ధరల్లో భారీ కదలికలు కనిపించాయి.

వెండి ధరల స్థితిగతులు
నేడు వెండి కిలోకు రూ.2,35,221 వద్ద ట్రేడవుతోంది. నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం.. వెండి ధరలు గత 50 ఏళ్ల రికార్డును బద్దలు కొట్టేలా తగ్గుతున్నాయి. గత కొన్ని రోజుల్లోనే వెండి విలువలో 46% పైగా క్షీణత కనిపించింది. ఇదే ట్రెండ్ వచ్చే వారం కూడా కొనసాగితే, వెండి ధర రూ.2 లక్షల దిగువకు పడిపోయే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

బంగారం ధరల అప్‌డేట్
బంగారం ధర కూడా వెండి బాటలోనే నడుస్తోంది. దేశీయ మార్కెట్‌లో 10 గ్రాముల బంగారం (24 క్యారెట్) ధర సుమారు రూ.1,53,710 వద్ద ఉంది. వెండితో పోలిస్తే బంగారం తగ్గుదల శాతం తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ధరల హెచ్చుతగ్గులు కొనుగోలుదారులను అయోమయంలో పడేస్తున్నాయి.

ధరలు పడిపోవడానికి కారణాలు?
గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో చోటు చేసుకుంటున్న మార్పులే ఈ పతనానికి యూఎస్ డాలర్ బలపడడమే ప్రధాన కారణంగా తెలుస్తోంది. డాలర్ ఇండెక్స్ రెండు వారాల గరిష్ట స్థాయికి చేరింది. డాలర్ బలపడితే ఇతర కరెన్సీలు వాడే దేశాలకు బంగారం కొనుగోలు భారమవుతుంది, ఫలితంగా డిమాండ్ తగ్గి ధరలు పడిపోతాయి.

అమెరికా - చైనా మధ్య వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు సడలడం వల్ల మార్కెట్‌లో అనిశ్చితి తగ్గింది. యుద్ధ మేఘాలు తొలగిపోతుండటంతో, పెట్టుబడిదారులు సురక్షితమైన బంగారం, వెండి నుండి తమ నిధులను ఉపసంహరించుకుని స్టాక్ మార్కెట్ల వైపు మళ్లుతున్నారు.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ప్రభావం
ఈ సంక్షోభం కేవలం భారతదేశానికే పరిమితం కాలేదు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ఔన్సుకు సుమారు $4,838.81 వద్ద ఉంది. వెండి ధరలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 14.9% పతనమై $74.94 వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి.

వెండి ధరలు రూ.2 లక్షల దిగువకు వస్తాయనే వార్త కొనుగోలుదారులకు తీపి కబురు అయినప్పటికీ, మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ప్రస్తుతానికి బలహీనంగా ఉంది. మరిన్ని పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు మార్కెట్ గమనాన్ని గమనించడం ఉత్తమం.

