Gold Rate On October 22: పసిడి ప్రియులకు పండగ.. ఒక్క రోజులో రూ. 10వేలు తగ్గిన బంగారం ధర.!!

Gold Rate On October 22: ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారం ధరలు గత రెండు రోజులుగా తీవ్ర ఒడిదుడుకులకు లోనవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా మార్కెట్లో సోమవారం ఒక ఔన్స్ (31.2 గ్రాములు) బంగారం ధర చరిత్రలోనే అత్యధికమైన 4,395 డాలర్ల గరిష్ట స్థాయిని తాకింది. అయితే అక్కడి నుంచే ఒక్కసారిగా పతనం ప్రారంభమై 4,135 డాలర్లకు చేరుకుంది. ఇప్పుడు మరింతగా తగ్గి 4,050 డాలర్ల స్థాయికి పడిపోయింది. అంటే కేవలం రెండు రోజుల వ్యవధిలోనే దాదాపు 340 డాలర్ల వరకు ధర తగ్గింది. ఈ మొత్తాన్ని భారతీయ కరెన్సీ ప్రకారం లెక్కిస్తే సుమారు రూ. 30,000తగ్గిందని చెప్పవచ్చు. 10 గ్రాముల పసిడిగా మార్చి లెక్కిస్తే సుమారు రూ. 10,000 వరకు తగ్గుదల నమోదైనట్లు అంచనా. 2020 తర్వాత ఇది బంగారం మార్కెట్లో చోటుచేసుకున్న అత్యంత పెద్ద పతనం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకే రోజులో బంగారం ధరలు ఐదు శాతం కంటే ఎక్కువ తగ్గాయి. బుధవారం ఉదయం కూడా బంగారం ధరలు క్షీణత కొనసాగుతుండటంతో పెట్టుబడిదారుల్లో ఆందోళన నెలకొంది.
బంగారం ధరలు పడిపోవడానికి ప్రధాన కారణాల్లో మొదటిది అమెరికా డాలర్ విలువ భారీగా పెరగడమే. యూఎస్ డాలర్ ఇండెక్స్ ఈ ఏడాది గరిష్ట స్థాయిని చేరుకుంది. సాధారణంగా డాలర్ బలపడితే బంగారం ధరలు తగ్గడం సహజమే, ఎందుకంటే పెట్టుబడిదారులు బంగారం కంటే డాలర్ను ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. మరో కారణం లాభాల స్వీకరణ (ప్రాఫిట్ బుకింగ్). ఈ సంవత్సరం ప్రారంభం నుండి బంగారం ధరలు దాదాపు 60 శాతం పెరిగాయి. టెక్నికల్ సూచికల ప్రకారం బంగారం ఓవర్బాట్ జోన్లోకి వెళ్లిన తర్వాత, చాలామంది పెట్టుబడిదారులు తమ లాభాలను బుక్ చేసుకోవడం ప్రారంభించారు. ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ యాక్టివ్ ట్రేడ్స్ విశ్లేషకుడు రికార్డో ఇవాంజెలిస్టా మాట్లాడుతూ, ఇటీవల బంగారం ధరలు టెక్నికల్గా అధిక స్థాయికి చేరుకోవడం వల్ల ఇన్వెస్టర్లు లాభాలు తీసుకోవడమే ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణమని CNBC నివేదికలో పేర్కొన్నారు.
Also Read: EPFO: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. పెన్షన్ స్కీములో 5 ప్రధాన మార్పులు.. ఉద్యోగులు ఎలాంటి ప్రయోజనం పొందుతారో తెలుసుకోవాల్సిందే..!!
ఇక మరో ముఖ్యమైన అంశం అమెరికా వినియోగదారుల ధరల సూచిక (CPI) డేటా విడుదల. ఈ వారం చివర్లో ఈ రిపోర్ట్ వెలువడనుంది. CPI డేటా ఆధారంగా అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. వడ్డీ రేట్లు పెరగవచ్చనే అంచనాలు కూడా బంగారం మార్కెట్లలో ఒత్తిడిని సృష్టించాయి. అలాగే, అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్, చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ మధ్య జరగబోయే సమావేశం వార్తలు కూడా గ్లోబల్ మార్కెట్లలో సానుకూలతను తెచ్చాయి. దీని కారణంగా పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత పెట్టుబడులైన బంగారం నుంచి బయటకు వస్తున్నారని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.
మొత్తంగా చూస్తే, కేవలం రెండు రోజుల వ్యవధిలో బంగారం ధరల్లో వచ్చిన ఈ భారీ పతనం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చర్చనీయాంశమైంది. బంగారం ధరలు రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఒడిదుడుకులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అమెరికా డాలర్ బలహీనమైతే లేదా CPI డేటా అనుకూలంగా వస్తే పసిడి ధరల్లో స్వల్పంగా పుంజుకునే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుతం మార్కెట్ పరిస్థితులు పూర్తిగా అనిశ్చితంగా ఉన్నాయని వారు అభిప్రాయపడ్డారు.
Also Read: PM Modi Scheme: చిరు వ్యాపారులకు మోదీ సర్కార్ బంపర్ ఆఫర్.. ఈ కొత్త స్కీముతో రూ. 3లక్షల లోన్ పొందే ఛాన్స్..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి