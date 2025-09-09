Gold Rate: గోల్డ్‌ ఇప్పుడే కొనండి.. వచ్చే ఏడాది వరకు వెయిట్ చేస్తే..భవిష్యత్తులో బంగారం పేరు ఎత్తరేమో..!!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate: దేశంలో బంగారానికి ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంటుంది. బంగారం అంటే మహిళలు ఆభరణాల వలే కాకుండా ఆస్తిగా భావిస్తుంటారు. అందుకే ప్రతిఏడాది బంగారం కొనుగోళ్లు విపరీతంగా జరుగుతుంటాయి. అయితే గత కొన్నేళ్లఉగా బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం పది గ్రాముల బంగారం ధర లక్ష రూపాయలు దాటేసింది. పన్నులు, మేకింగ్ ఛార్జీలు ఇవ్వన్నీ కలిపితే తులం బంగారం కొనాలంటే సుమారు లక్షన్నర రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది.  

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 9, 2025, 01:13 PM IST

బులియన్ మార్కెట్ నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం ఈ పెరుగుదల ఇక్కడితో ఆగదని చెబుతున్నారు. 2026 నాటికి 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,25,000 దాకా చేరే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. అంటే ఒక తులం బంగారం కొనాలంటే అన్ని ఖర్చులు కలిపి రూ. 2 లక్షల వరకు వెళ్ళే పరిస్థితి ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి బంగారం కొనాలని ప్లాన్  చేస్తున్నవారు  ఈ ఏడాదిలోనే కొని పెట్టుకోవడం మేలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ఎందుకంటే ప్రపంచ మార్కెట్లో ప్రస్తుతం అనిశ్చితి ఎక్కువగా ఉంది. అమెరికా సుంకాలు, వడ్డీ రేట్లలో మార్పులు, కేంద్ర బ్యాంకులు పెద్ద ఎత్తున బంగారం కొనుగోళ్లు.. ఇవన్నీ బంగారం ధరపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అదనంగా, భవిష్యత్తులో వడ్డీ రేట్లు తగ్గుతాయని అంచనాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ పరిస్థితులు బంగారం ధరను మరింత పెంచే అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. బంగారం ధరల గత చరిత్రను పరిశీలిస్తే, ఇది ఎప్పుడూ పెరుగుతూనే ఉంది. 2007లో తులం బంగారం కేవలం రూ. 8,000 మాత్రమే ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు అదే తులం ధర లక్షన్నర దాటిపోయింది. మరో రెండేళ్లలో అంటే 2026–2027 నాటికి ఇది రెండు లక్షలకు చేరే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

Also Read: DA Hike: దసరా ధమాకా..1.2కోట్ల మందికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పనున్న మోదీ సర్కార్.. ఒక్కో ఉద్యోగికి భారీగా పెరగనున్న జీతం..!!  

ప్రస్తుతం మార్కెట్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 99,000 నుండి రూ. 1,10,000 వరకు ఉంది. బంగారం క్యారెట్ క్వాలిటీ (22K, 24K) ఆధారంగా ఈ ధర మారుతూ ఉంటుంది. ICICI బ్యాంక్ ఎకనామిక్ రీసెర్చ్ గ్రూప్ ప్రకారం 2026 మొదటి త్రైమాసికంలోనే బంగారం ధర రూ. 1.10 లక్షల నుండి రూ. 1.25 లక్షల వరకు పెరగనుంది. అందువల్ల, బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇకపై మూడు నెలల సమయం కీలకం. ఇప్పుడే కొంత కొని దాచుకుంటే భవిష్యత్తులో అధిక ధర చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఆభరణాల కోసం అయినా, పెట్టుబడి కోసం అయినా, ఈ ఏడాదే బంగారం కొనుగోలు చేయడం తెలివైన నిర్ణయం అవుతుంది.

Also Read: Good News For Govt Teachers: దీపావళికి ముందు టీచర్లకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. పైసా జీతం కూడా కట్ అవ్వదు.. నగదు రహిత వైద్య సౌకర్యానికి సర్కార్ ఓకే..!!  

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

