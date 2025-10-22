Gold: బంగారం పతనం ఆరంభమైనట్లేనా? ఇప్పుడు గోల్డ్ కొనడం మంచిదేనా..? కొన్నాళ్లు ఆగడం మంచిదా..?

Gold Price: భారత దేశంలో బంగారానికి ఎల్లప్పుడూ మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. పెళ్లిళ్లు, పండగల సీజన్లో అమ్మకాలు భారీగా పెరుగుతాయి. కార్తీక మాసంలో పెళ్లిళ్ల సీజన్, తర్వాత దీపావళి (Diwali 2025) సమయంలో బంగారం కొనుగోళ్లు భారీగా పెరిగాయి. అయితే ఇప్పుడు ధర కూడా నెమ్మదిగా తగ్గుతుంది. 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1.25 లక్షలకు చేరుకుంది. దీపావళి తర్వాత బంగారం ధరలు భారీగా పతనం అవుతున్నాయి. దీంతో చాలా మంది డైలమాలో ఉన్నారు. బంగారం కొనడానికి ఇది సరైన సమయమా లేదా వేచి ఉండాలా? అని ఆలోచిస్తున్నారు. మీరు నిర్ణయం తీసుకునేముందు తెలుసుకోవాల్సిన అంశాలు కొన్ని ఉన్నాయి. అవేంటో చూద్దాం.
బంగారం ధరలు తగ్గడానికి కారణం:
ముఖ్యంగా అమెరికా డాలర్ బలపడటమే ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. యూఎస్ డాలర్ ఇండెక్స్ గరిష్ట స్థాయికి చేరడంతో, పెట్టుబడిదారులు బంగారం నుంచి నిధులను ఉపసంహరించుకోవడం ప్రారంభించారు. డాలర్ విలువ పెరిగితే, బంగారం ధరలు సాధారణంగా తగ్గుతాయి. మరోవైపు, అమెరికా CPI (Consumer Price Index) రిపోర్ట్ రాబోతుందనే అంచనాలు కూడా మార్కెట్లలో అనిశ్చితిని పెంచాయి.
ఇక టెక్నికల్ పరంగా చూసినప్పుడు, గత కొన్ని వారాలుగా బంగారం ధరలు ‘ఓవర్బాట్ జోన్’లోకి వెళ్లాయి. అంటే, చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు లాభాల స్వీకరణ (Profit Booking) చేసుకున్నారు. దీంతో ధరలు కొంత తగ్గడం సహజం. ఇదే సమయంలో, చైనా, అమెరికా మధ్య జరుగబోయే రాజకీయ చర్చలు మార్కెట్లలో కొంత స్థిరత్వాన్ని తీసుకురావచ్చు. ఫలితంగా బంగారం ఆకర్షణ తాత్కాలికంగా తగ్గింది.
ఇప్పుడు కొనడం మంచిదా?
ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు కొంత సరిదిద్దుకునే దశలో ఉన్నాయి. తక్షణ లాభాల కోసం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం కాదు. మార్కెట్ ఇంకా స్థిరపడలేదు, కాబట్టి కొన్నాళ్లు ఆగడం మంచిది. కానీ దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారుల దృష్టిలో ఇది ఒక బంగారు అవకాశం కావచ్చు. ఎందుకంటే ప్రతి సారి పతనానంతరం బంగారం మళ్లీ పుంజుకోవడం సహజమైన ధోరణి అని చెబుతున్నారు.
అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిస్థితులు, భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు, ద్రవ్యోల్బణం వంటి అంశాలు రాబోయే నెలల్లో బంగారం ధరలను మళ్లీ పెంచే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి కోసం 10–15 శాతం మొత్తాన్ని బంగారంలో ఉంచడం సురక్షితమైన వ్యూహం అవుతుంది. మొత్తం మీద బంగారం పతనం ఆరంభమైందని చెప్పడం తొందరపాటు. ఇది తాత్కాలిక సవరణ కావచ్చు. అయితే మార్కెట్ పూర్తిగా స్థిరపడే వరకు కొత్త కొనుగోళ్లు కొద్దిగా వాయిదా వేసి, పరిస్థితిని గమనించడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
