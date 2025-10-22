English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Gold: బంగారం పతనం ఆరంభమైనట్లేనా? ఇప్పుడు గోల్డ్ కొనడం మంచిదేనా..? కొన్నాళ్లు ఆగడం మంచిదా..?

Gold: బంగారం పతనం ఆరంభమైనట్లేనా? ఇప్పుడు గోల్డ్ కొనడం మంచిదేనా..? కొన్నాళ్లు ఆగడం మంచిదా..?

Gold Price: బంగారం ధర భారీగా పతనం అవుతోంది. గత రెండు రోజులుగా ఏకంగా పది వేల రూపాయలు తగ్గింది. దీంతో  10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1.25 లక్షలకు చేరుకుంది.  అయితే బంగారం ధర భారీగా తగ్గుతుండటంతో కొంతమంది  బంగారం కొనేందుకు ప్లాన్ చేస్తుంటారు. మరికొందరు భవిష్యత్తులో మరింత తగ్గుతుందేమోనని ఆశగా ఎదురు చూస్తుంటారు. మరి బంగారం ధరలు తగ్గుతుండటంతో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయడం మంచిదా.. లేదంటే కొన్నాళ్లు ఆగడం మంచిదా. మార్కెట్ వర్గాలు ఏం చెబుతున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 22, 2025, 08:42 PM IST

Trending Photos

8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌తో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వరం.. 186 శాతం జీతం పెంపు
6
Salary Hike
8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌తో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వరం.. 186 శాతం జీతం పెంపు
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
7
Gold rates
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
Bank Holiday 2025: అక్టోబర్ 22న బ్యాంకులు బంద్.. ఎందుకో తెలుసా..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday 2025: అక్టోబర్ 22న బ్యాంకులు బంద్.. ఎందుకో తెలుసా..?
Inter Exams: ఏపీ విద్యార్థులకు అలర్ట్.. ఇంటర్ పాస్ మార్కుల విధానంలో కీలక మార్పులు.. ఏంటంటే..!
5
Ap Inter Exams Update
Inter Exams: ఏపీ విద్యార్థులకు అలర్ట్.. ఇంటర్ పాస్ మార్కుల విధానంలో కీలక మార్పులు.. ఏంటంటే..!
Gold: బంగారం పతనం ఆరంభమైనట్లేనా? ఇప్పుడు గోల్డ్ కొనడం మంచిదేనా..? కొన్నాళ్లు ఆగడం మంచిదా..?

Gold Price: భారత దేశంలో బంగారానికి ఎల్లప్పుడూ మంచి డిమాండ్‌ ఉంటుంది. పెళ్లిళ్లు, పండగల సీజన్‌లో అమ్మకాలు భారీగా పెరుగుతాయి. కార్తీక మాసంలో పెళ్లిళ్ల సీజన్, తర్వాత దీపావళి (Diwali 2025) సమయంలో బంగారం కొనుగోళ్లు భారీగా పెరిగాయి. అయితే ఇప్పుడు ధర కూడా నెమ్మదిగా తగ్గుతుంది.  10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1.25 లక్షలకు చేరుకుంది. దీపావళి తర్వాత బంగారం ధరలు భారీగా పతనం అవుతున్నాయి. దీంతో చాలా మంది డైలమాలో ఉన్నారు. బంగారం  కొనడానికి ఇది సరైన సమయమా లేదా వేచి ఉండాలా? అని ఆలోచిస్తున్నారు. మీరు నిర్ణయం తీసుకునేముందు తెలుసుకోవాల్సిన అంశాలు కొన్ని ఉన్నాయి. అవేంటో చూద్దాం. 
 
బంగారం ధరలు తగ్గడానికి కారణం: 
ముఖ్యంగా అమెరికా డాలర్ బలపడటమే ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. యూఎస్ డాలర్ ఇండెక్స్ గరిష్ట స్థాయికి చేరడంతో, పెట్టుబడిదారులు బంగారం నుంచి నిధులను ఉపసంహరించుకోవడం ప్రారంభించారు. డాలర్ విలువ పెరిగితే, బంగారం ధరలు సాధారణంగా తగ్గుతాయి. మరోవైపు, అమెరికా CPI (Consumer Price Index) రిపోర్ట్ రాబోతుందనే అంచనాలు కూడా మార్కెట్లలో అనిశ్చితిని పెంచాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక టెక్నికల్ పరంగా చూసినప్పుడు, గత కొన్ని వారాలుగా బంగారం ధరలు ‘ఓవర్‌బాట్ జోన్’లోకి వెళ్లాయి. అంటే, చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు లాభాల స్వీకరణ (Profit Booking) చేసుకున్నారు. దీంతో ధరలు కొంత తగ్గడం సహజం. ఇదే సమయంలో, చైనా, అమెరికా మధ్య జరుగబోయే రాజకీయ చర్చలు మార్కెట్లలో కొంత స్థిరత్వాన్ని తీసుకురావచ్చు. ఫలితంగా బంగారం ఆకర్షణ తాత్కాలికంగా తగ్గింది.

Also Read: EPFO: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. పెన్షన్ స్కీములో 5 ప్రధాన మార్పులు.. ఉద్యోగులు ఎలాంటి ప్రయోజనం పొందుతారో తెలుసుకోవాల్సిందే..!!  

ఇప్పుడు కొనడం మంచిదా?
ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు కొంత సరిదిద్దుకునే దశలో ఉన్నాయి. తక్షణ లాభాల కోసం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం కాదు. మార్కెట్ ఇంకా స్థిరపడలేదు, కాబట్టి కొన్నాళ్లు ఆగడం మంచిది. కానీ దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారుల దృష్టిలో ఇది ఒక బంగారు అవకాశం కావచ్చు. ఎందుకంటే ప్రతి సారి పతనానంతరం బంగారం మళ్లీ పుంజుకోవడం సహజమైన ధోరణి అని చెబుతున్నారు.

అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిస్థితులు, భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు, ద్రవ్యోల్బణం వంటి అంశాలు రాబోయే నెలల్లో బంగారం ధరలను మళ్లీ పెంచే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి కోసం 10–15 శాతం మొత్తాన్ని బంగారంలో ఉంచడం సురక్షితమైన వ్యూహం అవుతుంది.  మొత్తం మీద బంగారం పతనం ఆరంభమైందని చెప్పడం తొందరపాటు. ఇది తాత్కాలిక సవరణ కావచ్చు. అయితే మార్కెట్ పూర్తిగా స్థిరపడే వరకు కొత్త కొనుగోళ్లు కొద్దిగా వాయిదా వేసి, పరిస్థితిని గమనించడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Also Read: PM Modi Scheme: చిరు వ్యాపారులకు మోదీ సర్కార్ బంపర్ ఆఫర్.. ఈ కొత్త స్కీముతో రూ. 3లక్షల లోన్ పొందే ఛాన్స్..!!   

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

gold pricegold investmentgold crashdollar indexFinancial News

Trending News