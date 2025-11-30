English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Price: భారత్‌లో బంగారం ధరలు తగ్గే సూచనలు కనిపించడం లేదు. నవంబర్ చివరినాటికి 10 గ్రాముల ధర రూ.1.26 లక్షల నుండి రూ.1.29 లక్షల వరకు చేరగా, త్వరలో రూ.1.50 లక్షలు దాటే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీరేట్లు తగ్గితే బంగారం, వెండి రెండూ మరోసారి రికార్డులు తాకే అవకాశం ఉంది. దీంతో డిసెంబర్ నెలలో బంగారం ధరలు ఆల్ టైం రికార్డును తాకే ఛాన్స్ ఉంది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 30, 2025, 09:14 AM IST

Gold Price: దేశంలో బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ధరలు తగ్గే సంకేతాలు కనిపించకపోవడంతో పసిడి ప్రియుల్లో ఆందోళన మొదలైంది. నవంబర్ 29 వతేదీ ఆదివారం నాటికి దేశంలోని ప్రధాన పట్టణాలు, నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,26,447 నుండి రూ.1,29,612 వరకూ నమోదు అయింది. ఇదే సమయంలో MCX లో ఫిబ్రవరి 2026 ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ ధర శుక్రవారం రూ.1,29,599 కంటే కొద్దిగా పెరిగినట్లు మింట్ బిజినెస్ రిపోర్ట్ చేసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇటీవలి నెలల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరిగిన భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, కేంద్ర బ్యాంకుల భారీ స్థాయి బంగారం కొనుగోళ్లు ధరలను కొత్త గరిష్టాల వైపు నెట్టాయి. అక్టోబర్ 17న దేశీయంగా బంగారం రూ.1,32,294 అనే ఆల్‌టైమ్ హైను నమోదు చేసింది. మరోవైపు, డిసెంబర్ 17–18 తేదీల్లో జరగనున్న US ఫెడరల్ రిజర్వ్ సమావేశం నేపథ్యంలో..  25 బేసిస్ పాయింట్ల వడ్డీ రేటు తగ్గింపుపై మార్కెట్ అంచనాలు 80శాతం వరకు పెరిగాయి. దీనితో US డాలర్ ఇండెక్స్ 99.46కి పడిపోవడంతో, డాలర్ బలహీనపడి బంగారానికి మరింత మద్దతు లభించింది.

బంగారం గురించి విశ్లేషణ చేస్తున్న నిపుణుల ప్రకారం.. SS వెల్త్‌స్ట్రీట్ అనలిస్ట్ సుగంధ సచ్‌దేవా అభిప్రాయమేమిటంటే… దేశీయంగా ధరలు త్వరలో 10 గ్రాములకు రూ.1,50,000 దాటే అవకాశముంది. రూ.1,25,700 వద్ద మద్దతు బలంగా ఉంటే, తదుపరి లక్ష్యం రూ.1,54,000గా భావిస్తున్నారు. ఈ లెక్కన డిసెంబర్ నెలలో బంగారం మరోసారి రికార్డులు సృష్టించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.

Also Read: Gold: బంగారం బిస్కెట్ కొని నగలు చేయించుకుంటే మంచిదా? డైరెక్టుగా జ్యువెల్లరీ షాపుల్లో నగలు కొనుగోలు చేస్తే లాభమా?

అంతర్జాతీయ మార్కెట్ విషయానికొస్తే.. ఒక ఔన్స్ బంగారం ఇప్పటికే 4250 డాలర్లను దాటి ట్రేడ్ అవుతోంది. అక్టోబర్‌లో ఇది 4395 డాలర్ల వద్ద ఆల్‌టైమ్ హై నమోదు చేసింది. డిసెంబర్ సమావేశంలో ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీరేట్లను తగ్గిస్తే, ధరలు 4500 డాలర్లకు పైగా వెళ్లే అవకాశముందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

బంగారంతో పాటు వెండి ధరలు కూడా బలంగా పెరుగుతున్నాయి. కిలో వెండి ప్రస్తుతం రూ.1,72,130 నుండి రూ.1,72,930 మధ్య ట్రేడ్ అవుతోంది. ప్రతి వారం సుమారు 2శాతం చొప్పున పెరుగుతున్న వెండి ధరలకు ప్రధాన కారణం పెరుగుతున్న పారిశ్రామిక డిమాండ్. ముఖ్యంగా సోలార్ ప్యానెల్స్, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి రంగాల్లో వెండి వినియోగం గణనీయంగా పెరగడం దీనికి కారణంగా చూస్తున్నారు.

Also Read: Gold Rate: బిగ్ బిగ్ గుడ్ న్యూస్.. ఇక నుంచి బంగారం ధరలను నిర్ణయించనున్న భారత్.. భారీగా పతనం కానున్న పసిడి ధరలు..!!

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

 

