Gold Price: పాతాళానికి పడిపోనున్న బంగారం ధర.. రష్యా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో.. లక్ష దిగువకు 10 గ్రాముల పసిడి ధర..!!

Gold prices set to fall sharply: బంగారం ఎప్పటికీ బంగారమే. అదొక శక్తి.. భారతీయ మహిళలకు అయితే అదొక సెంటిమెంట్..ఇంకొందరికి మంచి పెట్టుబడి ఎంపిక. ఇలా ఏవిధంగా చూసినా బంగారానికి ఇంకో 100 ఏళ్లు అయినా డిమాండ్ మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గదు. అంతేకాదు ఒక దేశం ఎక్కువ బంగారు నిల్వలను కలిగి ఉంటే.. ఆ దేశం శక్తివంతమైన దేశంగా పరిగణిస్తారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బంగారు నిల్వలు ఉన్న అమెరికా.. అగ్రరాజ్యంగా కొనసాగుతోంది. అమెరికా వద్ద దాదాపు 261.5 మిలియన్ ఔన్సుల బంగారం నిల్వ ఉందని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. అంటే దీని విలువ 100 డాలర్ల బిలియన్లకు పైగానే ఉంటుంది. బంగారం ఒక దేశం తన ఆర్థిక వ్యవస్థను ఏ క్లిష్ట పరిస్థితిలోనైనా నిర్వహించేందుకు వీలు కల్పించే సాధనంగా ఉంది. అందుకే చైనా, భారత్ వంటి దేశాలు బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తూనే ఉంటాయి. భారత్, చైనా వంటి దేశాలు బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తుంటే రష్యా మాత్రం బంగారం నిల్వలను తగ్గిస్తోంది. రష్యా తన దగ్గర నిల్వ ఉన్న భౌతిక బంగారాన్ని అమ్ముతోంది.
రష్యా బంగారాన్ని ఎందుకు విక్రయిస్తోంది?
రష్యా కేంద్ర బ్యాంకు తొలిసారిగా భౌతిక బంగారాన్ని మార్కెట్లో విక్రయిస్తోంది. రష్యా తన దగ్గరున్న బంగారాన్ని విక్రయించడం ఇదే తొలిసారి. రష్యా కేంద్ర బ్యాంకు తన దగ్గర భౌతిక బంగారాన్ని మార్కెట్ కు విక్రయించడం షురూ చేసింది. ఈ బంగారు అమ్మకాలు రష్యా పై ఆర్థిక ఒత్తిళ్లను సూచిస్తున్నాయి. అంటే రష్యన్ ఆర్ధిక వ్యవస్థపై బడ్జెట్ ఒత్తిళ్లు ఏమాత్రం ప్రభావం చూపుతున్నాయన్నది అర్థమవుతోంది.
ప్రపంచంలో ఐదవ అతిపెద్ద బంగారు నిల్వలు రష్యాలోనే:
రష్యా వద్ద 2,300 టన్నుల బంగారు నిల్వ ఉంది. గతంలో నేషనల్ వెల్త్ ఫండ్ ద్వారా వర్చువల్ బంగారం కొనుగోలు, అమ్మకాలు నిర్వహించేవి. కానీ భౌతిక బంగారం అమ్మకం అనేది ఇదే మొదటిసారి. తన బడ్జెట్ లోటును పూడ్చుకోవడానికి రష్యా ఈ సురక్షిత ఆస్తిని నగదుగా మారుస్తోంది. ఉక్రెయిన్తో యుద్ధం, రష్యన్ చమురుపై ఆంక్షలు, అమెరికా, యూరోపియన్ యూనియన్ విధించిన ఆంక్షల కారణంగా తగ్గుతున్న ఎగుమతులు రష్యాపై ఆర్థిక ఒత్తిడిని పెంచుతున్నాయి.
రష్యా జాతీయ సంపద నిధి వద్ద ఉన్న బంగారు నిల్వలు రెండేళ్లలో గణనీయంగా తగ్గాయి. ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి ముందు, ఈ నిధి మొత్తం 405.7 టన్నుల బంగారాన్ని కలిగి ఉంది. ఇది ఇప్పుడు 173.1 టన్నులకు పడిపోయింది. బడ్జెట్ లోటును పూడ్చడానికి ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఇప్పటివరకు 232.6 టన్నుల బంగారాన్ని విక్రయించింది. ట్రెజరీ నిల్వలలో తగ్గుదల, నిరంతరం పెరుగుతున్న యుద్ధ ఖర్చులు, ఆంక్షల కారణంగా తగ్గుతున్న ఆదాయ పరిస్థితిని పరిష్కరించడానికి రష్యా రిజర్వ్ వనరులను విక్రయిస్తోందని సూచిస్తుంది.
Also Read: Gold: కేవలం 5 గ్రాములకే.. కాసుల మాల.. రామ్ పరివార్..బొట్టుమాల..ఇంకా ఎన్నో డిజైన్లు.. ఎక్కడో తెలుసా..?
బంగారం అమ్మడం ఎంత వరకు సమంజసం..?
చమురు, గ్యాస్ ఆదాయాలు తగ్గడం, అమెరికా సహా అంతర్జాతీయ ఆంక్షల కారణంగా పరిమితమైన విదేశీ మారక ద్రవ్యం కారణంగా, రష్యా బంగారాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా తన విదేశీ మారక ద్రవ్య నిల్వలను పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. అయితే నిపుణులు దీనిని ఒక హెచ్చరిక అని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే రష్యా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం దీర్ఘకాలంలో దేశ ఖజానాను మరింత బలహీనపరుస్తుంది. బంగారం అనేది ఎప్పుడూ గరిష్ట స్థాయిలోనే ఉంటుంది. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో నుంచి గట్టెక్కేందుకు రష్యా.. భౌతిక బంగారాన్ని విక్రయించడం ద్వారా తన విదేశీ మారక ద్రవ్య నిల్వలను పెంచడం ద్వారా రష్యా ఆర్థిక ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి ప్రయత్నిస్తోంది.
చైనా బంగారాన్ని నిల్వ చేస్తోంది:
రష్యా బంగారాన్ని అమ్ముతుంటే, చైనా తన బంగారు నిల్వలను పెంచుకుంటోంది. 2025 సంవత్సరానికి చైనా గణనీయమైన మొత్తంలో బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసింది. ఇప్పటివరకు, చైనా సుమారు 240 టన్నుల బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసింది. దీనితో, చైనా బంగారు నిల్వలు 2,304 టన్నులకు చేరుకున్నాయి. భారతదేశంలో 880 టన్నుల బంగారు నిల్వ ఉంది.
అయితే రష్యా తీసుకుంటున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల ప్రపంచ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉందని కూడా నిపుణులు భావిస్తున్నారు. రష్యా నిర్ణయం భారత్ లో బంగారం ధరలు తగ్గేందుకు అవకాశం కల్పించినట్లు అవుతుందంటున్నారు. చూడాలి వచ్చే ఏడాదిలో బంగారం ధరలు ఆల్ టైం రికార్డ్ దాటి ముందుకు సాగుతాయా లేదా లక్ష రూపాయల కంటే దిగువకు చేరుకుంటాయా అనేది వేచి చూడాల్సిందే.
Also Read: Gold News: బంగారానికే షాకిస్తున్న భారతీయులు.. ధర పెరిగినా డోంట్ కేర్.. 24, 22 క్యారెట్లు కాదు.. ఆ బంగారు ఆభరణాలకు ఇప్పుడు ఫుల్ డిమాండ్.. ధర కూడా తక్కువే !!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.