Gold Rate: వదినా.. ఇది తెలుసా? తులం బంగారం ధర రూ. 36,000 మాత్రమే.. ఎక్కడో తెలిస్తే.. కిలోల కొద్దీ కొంటావ్..!!

Gold Rate: ఈ మధ్య కాలంలో బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయిలో పెరుగుతూ వినియోగదారులకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు సులభంగా కొనగలిగే పసిడి ఆభరణాలు ఇప్పుడు సామాన్యుల చేతికి అందని ద్రాక్షలా మారాయి. తాజాగా తులం బంగారం ధర లక్ష రూపాయల మార్క్ను దాటేసింది. దీంతో పెళ్లిళ్లు, ప్రత్యేక సందర్భాల కోసం నగలు కొనాలనుకునే వారికి ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు.
ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు సుమారు రూ. 1.06 లక్షలుగా ఉంది. ఇదే సమయంలో ఆభరణాల తయారీలో ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ 95,000 దాటింది. ఈ రకమైన బంగారాన్ని 916 కేడియం గోల్డ్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఎందుకంటే ఇందులో 91.6శాతం మేలిమి బంగారం ఉంటుంది. పూర్తిగా స్వచ్ఛమైన బంగారం చాలా మెత్తగా ఉండటంతో, ఆభరణాల తయారీలో దీన్ని కాస్త దృఢంగా చేయడానికి రాగి వంటి ఇతర లోహాలను కలిపి ఉపయోగిస్తుంటారు.
అదేవిధంగా 18 క్యారెట్ల బంగారాన్ని కూడా జ్యువెలరీ తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. ఇందులో 75శాతం బంగారం, 25శాతం ఇతర లోహాలు ఉంటాయి. దీని ధర ప్రస్తుతం 10 గ్రాములకు దాదాపు రూ. 75,000 వరకు ఉంది. ఈ బంగారం కాస్త గట్టిగా ఉండే స్వభావం కలిగి ఉండటంతో వాచీలు, విగ్రహాలు, బరువైన డిజైన్ ఆభరణాలు తయారు చేయడానికి ఎక్కువగా వాడుతుంటారు.
అయితే తక్కువ ధరలో జ్యువెలరీ కావాలనుకునే వారికి 14 క్యారెట్ల బంగారం కూడా మార్కెట్లో లభిస్తుంది. ఇందులో 58.3శాతం మేలిమి బంగారం మాత్రమే ఉండటంతో దీని ధర కూడా కొంత తక్కువగా ఉంటుంది. ఇటీవల 9 క్యారెట్ల బంగారం విక్రయానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే . ఈ బంగారంలో 37.5శాతం మాత్రమే ప్యూర్ గోల్డ్ ఉండగా, మిగతా 62.5శాతం ఇతర లోహాలు ఉంటాయి. దీనికి కూడా BIS హాల్మార్క్ ఇచ్చిన కారణంగా చట్టబద్ధంగా నగలుగా పరిగణించవచ్చు. వీటి ధర 10 గ్రాములకు సుమారు రూ. 36,660–రూ. 36,670 వరకు ఉంది.
Also Read: success story: స్కూల్కి వెళ్లడానికి రోజూ కిలోమీటర్ల నడక.. భార్య నగలు అమ్మి రూ.50వేలతో వ్యాపారం.. ఇప్పుడు వేల కోట్లకు అధిపతి.. ఎవరితను?
మొత్తం మీద బంగారం ధరలు పెరుగుతున్న ఈ సమయంలో 22 క్యారెట్ల ప్యూర్ జ్యువెలరీ చాలా మందికి అందని ద్రాక్షలా మారింది. అందువల్ల వినియోగదారులు 18 క్యారెట్లు, 14 క్యారెట్లు లేదా 9 క్యారెట్ల బంగారంపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. ధరలు తక్కువగా ఉండటంతో పాటు చట్టబద్ధమైన హాల్మార్క్ గుర్తింపు ఉండటంతో ఈ నగలను కూడా బంగారం ఆభరణాలుగా భావిస్తున్నారు.
Also Read: Dmart VS LuLu Mall: డీమార్ట్లో కంటే లులూ మాల్లో వస్తువులు చీపా? నిజమేంటి?
Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.