  Gold Price Today: తులం టార్గెట్ రూ. 1.50లక్షలు.. నేడు డిసెంబర్ 23వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Price Today: తులం టార్గెట్ రూ. 1.50లక్షలు.. నేడు డిసెంబర్ 23వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Price Today: అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రభావంతో దేశీయంగా బంగారం, వెండి ధరలు సరికొత్త రికార్డులను నమోదు చేశాయి. డాలర్ బలహీనతతో పసిడి ధరలు భారీగా ఎగబాకాయి. వెండి కూడా దూకుడు చూపుతోంది. ధరలు పెరగడంతో ఆభరణాల కొనుగోలు సామాన్యులకు భారంగా మారుతోంది. రానున్న రోజుల్లో 10గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1.50లక్షలకు చేరుకుంటుందని బులియన్ మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ తరుణంలో నేడు డిసెంబర్ 23వ తేదీ మంగళవారం దేశవ్యాప్తంగా ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 23, 2025, 08:33 AM IST

Gold Price Today: దేశీయ మార్కెట్లలో డిసెంబర్ 23వ తేదీ మంగళవారం బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్ప పెరుగుదలతో దాదాపు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. సోమవారంతో పోలిస్తే ఈ రోజు ధరల్లో స్వల్ప మార్పు మాత్రమే కనిపించింది. గుడ్ రిటర్న్స్ వెబ్‌సైట్ ప్రకారం, 24 క్యారెట్ల బంగారం ఒక్క గ్రాముపై రూ.1 పెరిగి 10 గ్రాముల ధర రూ.1,36,160కు చేరింది. అదే విధంగా 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం కూడా గ్రాముకు రూపాయి పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ.1,24,810గా నమోదైంది. 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా ఇదే స్థాయిలో పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ.1,02,120కు చేరింది.

ఇదిలా ఉండగా.. బంగారం ధరలు దేశీయంగా సరికొత్త రికార్డులను నమోదు చేస్తూనే ముందుకు సాగుతున్నాయి. డిసెంబర్ 23 మంగళవారం నాడు పసిడి ధరలు మరోసారి ఆల్‌టైమ్ హైని తాకాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,38,740గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,24,400గా ఉంది. వెండి ధర కూడా భారీగా పెరిగి కిలో రూ.2,14,825 స్థాయికి చేరింది.

బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా ఎగసిపడటానికి ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో పసిడి రికార్డు స్థాయికి చేరడమే అని చెప్పాలి. డాలర్ విలువ బలహీనపడటం కూడా బంగారం ధరలకు మద్దతుగా మారింది. అమెరికా కమోడిటీ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో తొలిసారిగా ఒక ఔన్స్ (సుమారు 31.2 గ్రాములు) బంగారం ధర 4,400 డాలర్ల మార్కును దాటింది. అక్టోబర్ 20న ఔన్స్ బంగారం ధర 4,383 డాలర్ల వద్ద ఆల్‌టైమ్ రికార్డును నమోదు చేయగా, కొంతకాలం తగ్గుముఖం పట్టిన తర్వాత డిసెంబర్ మూడో వారం నుంచి మళ్లీ బలమైన ర్యాలీ ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర 4,450 డాలర్ల ఎగువన ట్రేడవుతూ మార్కెట్ అంచనాలను మించిపోతోంది.

Also Read: Gold Price Prediction: 2050 నాటికి 10 గ్రాముల బంగారం ఎంత ఉంటుంది? ఇప్పుడు బంగారం కొనాలా? లేదా ఇల్లు కట్టుకోవాలా? నిపుణుల సలహా ఇదే..!!

ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో బంగారం ఔన్స్‌కు 4,477.7 డాలర్ల వరకు చేరి మరో రికార్డును నెలకొల్పింది. ఈ ఏడాది మొత్తంగా చూసుకుంటే బంగారం ధర దాదాపు 75 శాతం వరకు పెరిగింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక, భౌగోళిక అనిశ్చితులు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో పెట్టుబడిదారులు బంగారాన్ని సురక్షిత ఆస్తిగా భావిస్తూ భారీగా కొనుగోళ్లు చేస్తున్నారని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

బంగారంతో పాటు వెండి కూడా దూకుడు చూపిస్తోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ధర ఔన్స్‌కు 68.96–68.98 డాలర్ల స్థాయిలో ట్రేడవుతూ చరిత్రాత్మక గరిష్ఠాలను నమోదు చేసింది. ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచి వెండి ధరలు ఏకంగా 128 శాతం వరకు పెరిగాయి. పరిశ్రమల డిమాండ్ పెరగడం, సరఫరాలో ఒత్తిడి వంటి అంశాలు వెండి ధరలను పైకి నెట్టుతున్నాయి.

ధరలు ఈ స్థాయిలో పెరగడంతో బంగారు, వెండి ఆభరణాల కొనుగోలు సామాన్యులకు కష్టంగా మారుతోంది. భారతీయులకు బంగారం ఒక భావోద్వేగ అంశమే అయినప్పటికీ, పెరుగుతున్న ధరల కారణంగా ఆభరణాల కొనుగోళ్లు గణనీయంగా తగ్గుతున్నాయని బంగారు వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. అదే పరిస్థితి వెండి ఆభరణాలు ఇతర వెండి వస్తువుల కొనుగోళ్లపైనా కనిపిస్తోంది. ధరల భారం పెరగడంతో చాలా మంది వినియోగదారులు కొనుగోళ్లను వాయిదా వేసుకుంటున్నారని మార్కెట్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.

  Also Read:  Financial Planning Tips 2026: మహిళలూ 2026 జనవరి 1 నుంచి ఈ మూడు నిర్ణయాలు తీసుకుంటే..మీరు కోటీశ్వరులు అవ్వడం ఖాయం..!!

 

