Gold Rate Today: గుడ్ న్యూస్.. తులంపై రూ. 2వేలు తగ్గిన బంగారం ధర.. సెప్టెంబర్ 20వ తేదీ శనివారం ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. నిన్న శుక్రవారంతో పోల్చితే నేడు మరింత పెరిగాయి. ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,13,430 పలుకుతోంది. అయినప్పటికీ ఆల్ టైం రికార్డ్ తో పోల్చి చూస్తే ఇంకా రూ. 2000 తక్కువగా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు.   

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 20, 2025, 08:01 AM IST

Gold Rate Today: గుడ్ న్యూస్.. తులంపై రూ. 2వేలు తగ్గిన బంగారం ధర.. సెప్టెంబర్ 20వ తేదీ శనివారం ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: సెప్టెంబర్ 20వ తేదీ శనివారం బంగారం ధరలు మళ్లీ భారీగా పెరిగాయి. ఈ రోజు శనివారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,13,430గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ. 1,02,450 పలుకుతోంది. మరోవైపు వెండి ధరలు కూడా పెరిగి కేజీకి రూ. 1,31,942 చేరాయి. శుక్రవారంతో పోల్చితే ఈ రోజు స్వల్పంగా పెరిగినా, ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ రేట్ల కంటే ఇంకా రూ. 2,000 తక్కువగానే ఉన్నాయి.

బంగారం ధరలు పెరుగుతుండటంతో ఆభరణాల రేట్లు కూడా భారీగా పెరిగాయి. 22 క్యారెట్ల పసిడి 10 గ్రాముల ధర రూ. 1.03 లక్షల వరకు చేరుకోవడంతో సామాన్యులు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. జ్యువెలరీ దుకాణాలు వెలవెలబోతున్నాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.  ఒకవైపు డిమాండ్ తగ్గుతుండగా కూడా బంగారం ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి అనే సందేహం చాలా మందిలో ఉంది. దీనికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ పరిణామాలే. అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లలో నెగెటివ్ ట్రెండ్ కనిపించడం, డాలర్ విలువ తగ్గడం, జియో పాలిటికల్ అనిశ్చితులు అన్ని కలిసి బంగారాన్ని సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా నిలబెట్టాయి. దీంతో పెట్టుబడిదారులు బంగారంలోనే డబ్బు పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

Also Read:  Under Rs 5 Lakhs Cars: ఈ కార్లు చీప్‌ అండ్‌ బెస్ట్‌..రూ. 5లక్షలకే పొట్టి కార్లు.. పెట్రోల్ గురించి మర్చిపోయేంత మైలేజీతో..!!

యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్  వడ్డీ రేట్లను తగ్గించిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో బంగారం ధరలు భవిష్యత్తులో మరింత తగ్గుతాయని భావిస్తున్నారు. వడ్డీ రేట్లు తగ్గడంతో ఇన్వెస్టర్లు బంగారంపై ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపించనున్నారు.   బంగారంతో పాటు వెండి ధరలు కూడా గణనీయంగా పెరిగాయి. ప్రస్తుతం ఒక కేజీ వెండి ధర రూ. 1.32 లక్షలు దాటింది. చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేనంత స్థాయిలో వెండి ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం ఇండస్ట్రియల్ డిమాండ్ పెరగడమే.

మొత్తం మీద సెప్టెంబర్ 20న బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ పెరిగి కొత్త రికార్డుల దిశగా కదులుతున్నాయి. పసిడి ఆభరణాల కొనుగోళ్లు తగ్గినా, ఇన్వెస్టర్లలో మాత్రం బంగారంపై ఆసక్తి ఎక్కువగానే ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో జరుగుతున్న పరిణామాలు, డాలర్ బలహీనత, ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్ణయాలు అన్ని కలిసి పసిడి, వెండి ధరల పెరుగుదలకు కారణమవుతున్నాయి.

Also Read: Gold Rate: తొందరపడకండి.. తులం బంగారం రూ. 25వేలు తగ్గుతుంది..? కారణాలివే..!!

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

 

