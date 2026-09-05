Gold Price India Today: భారతదేశంలో సెప్టెంబర్ 5న ప్రధాన నగరాలైన చెన్నై, ముంబై, ఢిల్లీ, హైదరాబాద్, బెంగళూరులలో బంగారం ధరలు స్వల్ప తగ్గుదలను నమోదు చేశాయి. 'గుడ్ రిటర్న్స్' తాజా సమాచారం ప్రకారం.. దేశీయంగా ఈరోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ.15,480గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.14,190, 18 క్యారెట్ల ధర రూ.11,610గా నమోదైంది. నిన్నటితో (సెప్టెంబర్ 4) పోలిస్తే 24 క్యారెట్ల బంగారం ధరపై రూ.186 తగ్గగా, 22 క్యారెట్లపై రూ.170.. అలాగే 18 క్యారెట్లపై రూ.139 మేర తగ్గుదల నమోదైంది.
అయితే, పశ్చిమ ఆసియా (మధ్యప్రాచ్యం)లో కొనసాగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ఇంధన మార్కెట్లో నెలకొన్న అస్థిరత కారణంగా విలువైన లోహాల ధరలలో రోజువారీ హెచ్చుతగ్గులు కొనసాగుతున్నాయి. సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా బంగారం వైపు ఇన్వెస్టర్లు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
నగరాల వారీగా ధరల వివరాలు
దేశంలోని వివిధ నగరాల్లో బంగారం ధరలు కింది విధంగా ఉన్నాయి.
చెన్నై: 24 క్యారెట్ల బంగారం గ్రాముకు రూ. 15,667 కాగా.. 22 క్యారెట్లు రూ. 14,361.. 18 క్యారెట్లు రూ. 12,131గా ఉంది. ఇక్కడ ధరలు అత్యధికంగా నమోదయ్యాయి.
హైదరాబాద్, ముంబై, బెంగళూరు, కోల్కతా, పూణే.. ఈ నగరాలన్నింటిలోనూ ధరలు ఒకేలా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ.15,480, 22 క్యారెట్లు రూ. 14,190.. 18 క్యారెట్లు రూ. 11,610గా ఉన్నాయి.
ఢిల్లీ: 24 క్యారెట్లు రూ. 15,495 కాగా, 22 క్యారెట్లు రూ. 14,205.. 18 క్యారెట్లు రూ. 11,625గా ఉంది.
అహ్మదాబాద్ & వడోదర: 24 క్యారెట్లు రూ. 15,485, 22 క్యారెట్లు రూ. 14,195.. 18 క్యారెట్లు రూ. 11,615గా నమోదైంది.
అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు, ముడి చమురు సంక్షోభం
బంగారం ధరల హెచ్చుతగ్గులకు అంతర్జాతీయ పరిణామాలు బలమైన కారణంగా మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇరాన్, అమెరికాల మధ్య సైనిక ఘర్షణలు తీవ్రరూపం దాల్చాయి. ఇరాన్లోని 'పికాక్స్ మౌంటైన్' పై "చాలా త్వరగా" దాడి చేస్తానని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరించగా, ఏ విధమైన ఘర్షణనైనా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధమని ఇరాన్ వైమానిక రక్షణ దళ కమాండర్ బ్రిగేడియర్ జనరల్ అలీరేజా ఎల్హామి స్పష్టం చేశారు.
మరోవైపు, గాజా నుండి ప్రజలను తరలించాలన్న ఇజ్రాయెల్ రక్షణ మంత్రి ఇజ్రాయెల్ కాట్జ్ ప్రతిపాదనను తిరస్కరిస్తూ, పాలస్తీనియన్ల బహిష్కరణను సమర్థించబోమని అమెరికా విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది. ఈ ఉద్రిక్తతల వల్ల వాణిజ్య నౌకలపై క్షిపణి దాడులు పెరిగాయి. దీనితో వాషింగ్టన్, టెహ్రాన్ల మధ్య జూన్ 2026లో కుదిరిన 60 రోజుల కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం విఫలమైంది.
మరోవైపు సౌదీ అరేబియా ముడి చమురు ఎగుమతులు రోజుకు 3 మిలియన్ బ్యారెళ్లకు పడిపోయి, 9 ఏళ్ల కనిష్టానికి చేరుకోవడంతో చమురు ధరలు ఆరు వారాల గరిష్టానికి చేరాయి. ఈ ఆర్థిక అస్థిరతల నేపథ్యంలో దౌత్య మార్గాలు దెబ్బతినడంతో, పెట్టుబడిదారులు సురక్షితమైన ఆశ్రయంగా బంగారం వైపు మళ్లడం వల్ల ధరలలో నిరంతరం మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి.
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