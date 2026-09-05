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Gold Price Today: బంగారం ప్రియులకు గుడ్‌న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు..ఈరోజు రేట్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Price India Today: నేడు అనగా..సెప్టెంబర్ 5, 2026 దేశవ్యాప్తంగా బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. క్రితం రోజుతో పోలిస్తే 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ.186 మేర తగ్గింది. 15% అధిక పన్ను రేట్లు ఉన్నప్పటికీ, అంతర్జాతీయంగా ఆందోళనలు కొద్దిగా సడలడంతో ధరలలో ఈ తగ్గుదల కనిపించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 05, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 12:50 PM IST
Gold Price Today: బంగారం ప్రియులకు గుడ్‌న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు..ఈరోజు రేట్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే?
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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