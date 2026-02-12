Gold Price Trend: బంగారం వెండి ధరలు రానున్న రోజుల్లో తగ్గుతాయా? పెరుగుతాయా? భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతుందంటే?

Gold Silver Price Prediction: బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు ప్రస్తుతం ఒక రేంజ్ బౌండ్లో కదులుతున్నాయి. జనవరిలో ఆకాశాన్ని తాకిన ధరలు, ఫిబ్రవరి నాటికి కొంత దిగివచ్చినప్పటికీ, మళ్లీ పుంజుకునే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్ణయాలు ఈ హెచ్చుతగ్గులకు ప్రధాన కారణం. గత కొద్ది రోజులుగా పసిడి ధరలు తగ్గుతూ, పెరుగుతూ ఇన్వెస్టర్లను ఊగిసలాటలో ఉంచుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ధరలు గరిష్ట స్థాయిల కంటే కొంత తక్కువగానే ట్రేడవుతున్నాయి. 22 క్యారెట్ల బంగారం (1 గ్రాము) రూ.14,965గా ఉండగా.. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (1 గ్రాము) రూ.16,325 లకు అమ్మకం జరుగుతుంది. మరోవైపు కిలో వెండి కూడా రూ.2,80,000 నుంచి రూ.3,00,000ల మధ్య ట్రేడ్ అవుతోంది.
ధరలు తగ్గడానికి గల కారణాలు
జనవరిలో బంగారం 10 గ్రాములు రూ.2 లక్షలు, వెండి కిలో రూ.4 లక్షలు దాటి రికార్డు సృష్టించాయి. ఆ తర్వాత ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలు చాలానే ఉన్నాయి. ధరలు గరిష్ట స్థాయికి చేరినప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు అమ్మకాలకు మొగ్గు చూపడంతో పాటు అలాగే అమెరికా రాజకీయాలు కూడా బంగారం వెండి ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులకు పరోక్ష కారణం అవుతున్నాయి. డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ చైర్ నామినీని ప్రకటించిన తర్వాత మార్కెట్లో కొంత స్థిరీకరణ కనిపించింది. యుద్ధ మేఘాలు కొంత సడలడంతో సురక్షిత పెట్టుబడిగా ఉన్న బంగారంపై ఒత్తిడి తగ్గింది.
రానున్న రోజుల్లో ధరలు పెరుగుతాయా?
స్వల్పకాలికంగా మార్కెట్లో ఒడిదుడుకులు ఉన్నప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో ధరలు పెరిగేందుకే ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించవచ్చనే అంచనాలు బంగారం ధరకు బలాన్ని ఇస్తున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా, ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు బంగారం 17.5% వృద్ధిని నమోదు చేసింది.
అసలైన పెరుగుదల ఇంకా ముందుందని, రానున్న రోజుల్లో వెండి, బంగారం మళ్లీ పాత రికార్డులను బద్దలు కొట్టే అవకాశం ఉందని బులియన్ నిపుణుల అంచనా. ధరలు తగ్గినప్పుడు కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమ వ్యూహమని విశ్లేషకులు సూచిస్తున్నారు. మార్కెట్ అస్థిరత కొనసాగే అవకాశం ఉన్నందున, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు ప్రస్తుత ధరలను అనుకూలంగా మార్చుకోవచ్చు.
