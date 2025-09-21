Gold Rate: ట్రంప్ నువ్ పెంచు.. నేను తగ్గిస్తా..చైనా ఈ ఒక్క నిర్ణయం తీసుకుంటే పాతాళానికి బంగారం ధరలు ..!!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తాజాగా హెచ్1బీ వీసా విషయంలో కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. దీని ప్రభావం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న స్టాక్ మార్కెట్లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా టెక్నాలజీ కంపెనీలు ఉలిక్కిపడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో స్టాక్ మార్కెట్లో మరింత నెగెటివిటీలోకి వెళ్లే అవకాశం ఉందంటున్నారు. 

స్టాక్ మార్కెట్ విశ్లేషకులు, నిపుణులు చెబుతున్నట్లుగా అమెరికా పాలసీలు, ప్రొటెక్షనిజం విధానాలు, హెచ్ 1 బి వీసా రుసుము పెంపు ఇవన్నీ కూడా అంతర్జాతీయ వాణిజ్య గందరగోళానికి కారణమవుతున్నాయి. దీంతో ఇన్వెస్టర్లు కూడా బంగారంపై ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఈ కారణంగా భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతాయని ఇన్వెస్టర్లు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందేనని సూచిస్తున్నారు. 

అయితే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బంగారం మార్కెట్ పరిస్థితులు ఎన్నో సవాళ్లతో కూడి ఉంటాయి.  ఎందుకంటే చైనాలో ఇప్పటికే ఆర్థిక మాంద్యం షురూ అయ్యింది. దేశంలోని పరిశ్రమలు, వినియోగం మందకోడిగా ఉన్నాయి.  చైనా తమ భౌతిక బంగారం నిల్వలను..ఇప్పటికే కొనుగోలు చేసిన టన్నుల కొద్ది బంగారాన్ని బయటకు తెచ్చే విధానాన్ని చేపట్టినట్లయితే అంతర్జాతీయంగా బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. ఇది గ్లోబల్ సప్లై, డిమాండ్ మెకానిజం ద్వారా బంగారంపై ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు పెట్టుబడిదారుల కోసం కొత్త పరిస్థితులను స్రుష్టిస్తుంది. 

Also Read: Indian Techies: ట్రంప్ నిర్ణయాలతో భారత టెకీల్లో  కలవరం.. జీతం అంతా వీసా ఛార్జీలకే..!!  

అయితే ట్రంప్ నిర్ణయాలతో బంగారం సురక్షిత పెట్టుబడిగా మారుతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అమెరికా, యూరప్, భారత్ వంటి దేశాల మార్కెట్లలో ఆర్థిక అనిశ్చితి పెరుగుతుండటం, పెట్టుబడిదారులు బంగారం వంటి సురక్షితమైన లోహాలపై ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఫలితంగా బంగారం ధరలు ప్రస్తుతం రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. 

అయితే విశ్లేషకులు ఏం చెబుతున్నారంటే ఇన్వెస్టర్లు భవిష్యత్తులో చైనా చర్యలను గమనించి వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని అంటున్నారు. ఎందుకంటే చైనా బంగారు నిల్వలను మార్కెట్లోకి విడుదల చేస్తే సప్లై పెరిగి ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అదే సమయంలో అమెరికా, ఇతర దేశాల ఆర్థిక మాంద్యం సూచనలు కొనసాగితే.. భవిష్యత్తులో బంగారం ధరల్లో అస్థిరత ఎక్కువగా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. మొత్తం మీద ట్రంప్ పాలసీలు బంగార ధరలను ప్రస్తుతం భారీగా పెంచుతున్నప్పటికీ.. చైనా ఆర్థిక పరిస్ధితులు, గ్లోబల్ డిమాండ్ అనేది భవిష్యత్తులో ధరలను అమాంతం తగ్గించే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. కాబట్టి బంగారంపై పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ఆచితూచి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు విశ్లేషకులు. 

Also Read: USA: ట్రంప్ దెబ్బ.. విమాన ఛార్జీలకు రెక్కలు..భారత్ నుంచి అమెరికాకు రెట్టింపు ఛార్జీలు..!!   

 

