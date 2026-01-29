English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Prices: బడ్జెట్‌లో కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం? రూ.లక్షలోపు దిగిరానున్న బంగారం ధర

Gold Prices: బడ్జెట్‌లో కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం? రూ.లక్షలోపు దిగిరానున్న బంగారం ధర

Gold Price Will Great Fall Union Govt Likely To Reduce Import Duty And GST: ఊహించని రీతిలో కొన్ని నెలల్లోనే బంగారం ధర రెట్టింపు స్థాయిలో పెరగ్గా.. వెండి కూడా అదే స్థాయిలో పెరిగిపోయింది. బంగారం, వెండిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త వినిపించబోతుందని తెలుస్తోంది. బడ్జెట్‌లో కీలక ప్రకటన ఉండనుందని.. దీని ద్వారా బంగారం, వెండి అమాంతం పడిపోతాయని తెలుస్తోంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 29, 2026, 04:21 PM IST

Gold Price Will Great Fall: బంగారం మాట అంటేనే మండే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. బంగారం ధర చూసి ఇప్పుడు మహిళలు తమ ఇంట్లో వారిని కొనమని అడితే పరిస్థితి లేదు. ఎందుకంటే భారీ స్థాయిలో బంగారం ధరలు పెరిగిపోతుండడం.. దానికితోడు వెండి కూడా అదే స్థాయిలో పెరిగిపోతుండడంతో మహిళలు కూడా బంగారం, వెండిపై మమకారాన్ని చంపేసుకుంటున్నారు. అయితే ఈ ధరలు ఇప్పట్లో తగ్గవా? అనే ప్రశ్నలు వ్యక్తమవుతున్న వేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త వినిపించబోతుందని చర్చ జరుగుతోంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటే బంగారం రూ.లక్ష లోపు చేరుతుందని తెలుస్తోంది. దానికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Traffic Challan: ట్రాఫిక్‌ చలాన్లపై ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం.. ఐదు చలాన్లు దాటితే లైసెన్స్‌ రద్దు

కేంద్ర ప్రభుత్వం 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన బడ్జెట్‌ను ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన ప్రవేశపెట్టనుంది. ఇప్పటికే బడ్జెట్‌ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రవేశపెడుతున్న బడ్జెట్‌పై ప్రజల్లో భారీగా ఆశలు ఉన్నాయి. బడ్జెట్‌ నుంచి తమకు ఏం లభిస్తాయోనని ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బంగారంపై కూడా కేంద్రం తీపి కబురు వినిపించబోతుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగుమతి సుంకం, జీఎస్టీ తగ్గిస్తే బంగారం ధర అమాంతం పడిపోతుందని ట్రేడ్‌ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కీలక నిర్ణయం.. పీఆర్‌సీ, ఈపీఎఫ్‌, డీఏ కోసం పోరాటం

అమెరికా డాలర్ బలహీనంగా ఉండడం, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేటును తగ్గిస్తుందనే అంచనాలు ఉండడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బంగారం, వెండి ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ప్రపంచ పరిణామాలు ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతుండడంతో పెట్టుబడిదారులు తమ సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా బంగారం, వెండి అని భావిస్తున్నారు. దీంతో బంగారం, వెండి ధరలు రోజురోజుకు వేలకు వేలు పెరిగిపోతున్నాయి. దీంతో సామాన్యుడికి అందనంత దూరంలోకి చేరుకున్నాయి. ప్రస్తుతం తులం బంగారం దాదాపు రూ.1.65 లక్షలకు చేరుకుంటోంది. వెండి అయితే కిలో రూ.4 లక్షలు దాటేసింది.

Also Rad: Telangana PRC: ఉద్యోగులకు షాకింగ్ న్యూస్..పీఆర్సీ అమలుపై ఆశలు గల్లంతు..ఎప్పటికి వచ్చే?!

కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుని అడ్డూఅదుపు లేకుండా పెరుగుతున్న బంగారం, వెండి ధరలపై ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలని అందరూ కోరుతున్నారు. ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టే బడ్జెట్‌లో బంగారం, వెండిపై తీపి కబురు ఇవ్వాలని ప్రజలు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. బంగారం ధరను ప్రభావితం చేసే దిగుమతి సుంకాలు, జీఎస్టీ రేట్లను తగ్గించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. అందరి విజ్ఞప్తితోపాటు దేశంలో బంగారం మార్కెట్‌కు ఊరటనిచ్చేలా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.

విదేశాల నుంచి భారతదేశం అత్యధికంగా బంగారం దిగుమతి చేసుకుంటున్న విషయం తెలిసిందే. బంగారంపై విధించే దిగుమతి సుంకాల ప్రభావం ధరలపై ఉంటుంది. రానున్న బడ్జెట్‌లో బంగారంపై విధించే దిగుమతి సుంకాన్ని తగ్గించాలని అందరూ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. సుంకాలను తగ్గిస్తే బంగారం ధరలు కాస్త తగ్గే అవకావం ఉంది. సుంకాలు తగ్గిస్తే రిటైల్ మార్కెట్ పెరగడమే కాకుండా తయారీ రంగం కూడా అభివృద్ది చెందుతుందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. 

బంగారాన్ని పెట్టుబడిగా భావిస్తుండడంతో సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్ పథకాన్ని తిరిగి తీసుకురావాలనే డిమాండ్‌ వస్తోంది. 2024లో ఈ పథకం నిలిపివేయగా తిరిగి పునరుద్దరించాలనే డిమాండ్లు వస్తున్నాయి. బంగారం అభరణాలపై ఉన్న 3 శాతం జీఎస్టీని తగ్గించాలని మహిళలు కోరుతున్నారు. 1.25 లేదా 1.5 శాతం జీఎస్టీ తగ్గించాలనే కోరుతుండగా.. అలా తగ్గిస్తే బంగారం ధర మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది. దిగుమతి సుంకాలు తగ్గించడం, జీఎస్టీ తగ్గించడం చేస్తే మాత్రం దేశంలో బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గుతాయి. మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్‌లో ఎలాంటి ప్రకటనలు ఇస్తుందో వేచి చూడాలి.

gold priceImport dutyUnion Budget 2026 27gold rateGST

