బంగారం భారీగా పతనం.. ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate: బంగారం కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నవారికి ఒక శుభవార్త. అంతర్జాతీయ, భౌగోళిక రాజకీయ .. రాజకీయ కారణాల వల్ల బంగారం ధరలు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి. బుధవారం కూడా బంగారం ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. గుడ్ రిటర్న్స్ వెబ్సైట్ ప్రకారం, బుధవారం హైదరాబాద్ , విజయవాడలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,43,510గా ఉంది. నిన్నటితో పోలిస్తే, పది గ్రాములకు ఇది రూ. 660 తగ్గింది. అదే సమయంలో, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల అలంకార బంగారం ధర రూ. 1,31,550గా ఉంది. నిన్నటితో పోలిస్తే, పది గ్రాములకు ఇది రూ. 600 తగ్గింది.
యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై అంచనాల కారణంగా బంగారం, వెండి ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ ప్రస్తుత వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా కొనసాగించవచ్చని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది బంగారం, వెండి వంటి విలువైన లోహాలపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపే అవకాశం ఉంది. అయితే, బుధవారం (జూలై 29) నాడు మల్టీ-కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో బంగారం ధరలు తగ్గగా, వెండి ధరలు పెరిగాయి.
ప్రస్తుతం, MCXలోని ఆగస్టు 5వ తేదీ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్లో 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,41,331 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇది గత ట్రేడింగ్ సెషన్ ముగింపు ధర కంటే రూ.292 తక్కువ. మరోవైపు, వెండి ధరలు పెరిగాయి. MCXలోని సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్లో ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర ప్రస్తుతం రూ.2,16,526 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్తో పోలిస్తే వెండి ధరలు కిలోగ్రాముకు రూ.686 పెరిగాయి.
ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లోనే కాకుండా స్పాట్ మార్కెట్లో కూడా బంగారం ధరలు తగ్గగా, వెండి ధరలు పెరిగాయి. ఉదయం 9:10 గంటలకు bullions.co.in విడుదల చేసిన ధరల ప్రకారం, హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో, గత ముగింపు ధరతో పోలిస్తే 24-క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.150 తగ్గి రూ.1,42,100కి చేరింది. అదేవిధంగా, 22-క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర కూడా రూ.1,30,258కి తగ్గింది. బంగారానికి భిన్నంగా, వెండి ధరలు పెరిగాయి. గత మార్కెట్ ముగింపు ధరతో పోలిస్తే వెండి ధరలు కిలోగ్రాముకు రూ.680 పెరిగాయి. ప్రస్తుతం, హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ.2,17,160గా ఉంది.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook