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బంగారం భారీగా పతనం.. ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate: అంతర్జాతీయ, భౌగోళిక రాజకీయ .. రాజకీయ కారణాల వల్ల బంగారం ధరలు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి. బుధవారం కూడా బంగారం ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. గుడ్ రిటర్న్స్ వెబ్‌సైట్ ప్రకారం, బుధవారం  హైదరాబాద్ , విజయవాడలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,43,510గా ఉంది. నిన్నటితో పోలిస్తే, పది గ్రాములకు ఇది రూ. 660 తగ్గింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 29, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:00 PM IST
బంగారం భారీగా పతనం.. ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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