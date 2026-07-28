/భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల పసిడి ధర ఎంతంటే..?

Gold Rate: పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా తగ్గుదల నమోదు చేశాయి. అంతర్జాతీయ, భౌగోళిక రాజకీయ కారణాల నేపథ్యంలో పసిడి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1,44,170గా ఉంది. సోమవారంతో పోల్చి చూస్తే 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1690 తగ్గింది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల గోల్డ్ రేట్ రూ. 1,32,150గా ట్రేడ్ అవుతోంది. సోమవారంతో పోల్చితే పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1550 మేర దిగివచ్చింది. వెండి ధరలు కూడా భారీగా దిగి వచ్చాయి. కిలో వెండి ధర రూ. 5000 వేల మేర తగ్గింది. ఇక ప్రస్తుతం హైదరాబాద్, విజయవాడలో కిలో వెండి ధర రూ. 2,35,000 గా పలుకుతోంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోని పరిణామాలు, ముఖ్యంగా యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచుతుందనే అంచనాలు, బంగారం.. వెండి ధరలలో తీవ్రమైన తగ్గుదలకు దారితీశాయి. గత కొన్ని రోజులుగా పెరుగుతున్న విలువైన లోహాల ధరలు ఈరోజు తీవ్రంగా పడిపోయాయి. ఇది బంగారం కొనుగోలుదారులకు కొంత ఉపశమనం కలిగించిందని చెప్పాలి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పెట్టుబడిదారులు లాభాల స్వీకరణ వైపు మొగ్గు చూపడం, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయంపై మారుతున్న మార్కెట్ అంచనాలు వంటి అంశాలు దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ను కూడా ప్రభావితం చేశాయని మార్కెట్ నిపుణులు అంటున్నారు.
బంగారం, వెండి ధరలు ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లోనే కాకుండా స్పాట్ మార్కెట్లో కూడా తగ్గాయి. bullions.co.in ఉదయం 9:07 గంటలకు విడుదల చేసిన తాజా హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1690 తగ్గి రూ.1,44,170కి చేరింది. కాగా 22 క్యారెట్ల పసిడి ధర కూడా 10 గ్రాములకు రూ. 1,32,150కి చేరుకుంది. ఇది ఆభరణాల కొనుగోలుదారులకు కొంత ఉపశమనం కలిగించే అవకాశం ఉంది. స్పాట్ మార్కెట్లో వెండి ధరలు కూడా తీవ్రంగా తగ్గాయి. ఒక కిలో వెండి ధర రూ. 5000 మేర తగ్గి, ప్రస్తుతం రూ. 2,35,000 వద్ద ఉంది. ఇటీవల కాలంలో వెండి ధరలు నిరంతరం పెరుగుతూ రావడం నేడు గణనీయంగా మందగించింది. వెండి కొనుగోలుపై ఆసక్తి ఉన్న వ్యాపారులకు, వినియోగదారులకు ఇది ఒక సానుకూల పరిణామం.
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాలు, డాలర్ సూచీలో హెచ్చుతగ్గులు, అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిస్థితులు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు వంటి అంశాలు బంగారం, వెండి ధరలను ప్రభావితం చేస్తాయి. వడ్డీ రేట్లపై ఫెడ్ స్పష్టత ఇచ్చిన తర్వాత ఈ విలువైన లోహాల ధరలు మరింతగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉంది.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
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