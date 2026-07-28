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భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల పసిడి ధర ఎంతంటే..?

Gold Rate: బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా తగ్గాయి. నేడు బంగారం మంగళవారం 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఎంత తగ్గిందో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 28, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:09 AM IST
భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల పసిడి ధర ఎంతంటే..?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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