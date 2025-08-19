English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate Today: కలయా..నిజమా.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. ఆగస్టు 19వ తేదీ మంగళవారం ధరలు ఇలా ఉన్నాయ్..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గుతున్నాయి. సోమవారంతో పోల్చి చూస్తే నేడు మంగళవారం భారీగా తగ్గింది అని చెప్పవచ్చు. అయినప్పటికీ కూడా బంగారం ధర తులం నేటికి లక్ష రూపాయలపైనే ట్రేడ్ అవుతోంది.  బంగారం ధరలు గడచిన కొంత కాలంగా లక్ష రూపాయలకు మించి పలుకుతున్నాయి. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది ఆల్ టైం రికార్డ్ స్థాయి అని చెప్పవచ్చు.  పసిడి ధరలు భారీగా పెరగడానికి ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న పరిస్థితిలే కారణమని నిపుణులు చెప్తున్నారు.  

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 19, 2025, 08:30 AM IST

Trending Photos

School Holiday Today: ఈరోజు మళ్లీ పాఠశాలకు సెలవు.. వరసగా నాలుగో రోజు కూడా..!
5
August holiday 2025
School Holiday Today: ఈరోజు మళ్లీ పాఠశాలకు సెలవు.. వరసగా నాలుగో రోజు కూడా..!
Rahul Sipligunj: సైలెంట్‌గా ఎంగేజ్ మెంట్ చేసుకున్న రాహుల్ సిప్లిగంజ్.. హరిణ్యారెడ్డి ఎవరో తెలుసా..?.. పిక్స్ వైరల్..
6
Rahul Sipligunj
Rahul Sipligunj: సైలెంట్‌గా ఎంగేజ్ మెంట్ చేసుకున్న రాహుల్ సిప్లిగంజ్.. హరిణ్యారెడ్డి ఎవరో తెలుసా..?.. పిక్స్ వైరల్..
School Holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూళ్లకు హలీడే.. ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం .. కారణం ఏంటంటే..?
6
Andhra Pradesh
School Holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూళ్లకు హలీడే.. ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం .. కారణం ఏంటంటే..?
Casting Couch: హీరోయిన్ బట్టలు విప్పమని చెప్పిన 65 ఏళ్ల నిర్మాత..ఇండస్ట్రీలో సంచలనం!
10
Malhaar Rathod
Casting Couch: హీరోయిన్ బట్టలు విప్పమని చెప్పిన 65 ఏళ్ల నిర్మాత..ఇండస్ట్రీలో సంచలనం!
Gold Rate Today: కలయా..నిజమా.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. ఆగస్టు 19వ తేదీ మంగళవారం ధరలు ఇలా ఉన్నాయ్..!!

Gold Rate Today: ఆగస్టు 19వ తేదీ మంగళవారం బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.  24 క్యారెట్ల  పది గ్రాముల బంగారం ధర  1,10,430 రూపాయలు పలుకుతుంది.  22 క్యారెట్ల  పది గ్రాముల బంగారం ధర 93,150 రూపాయలు పలుకుతుండగా... కిలో వెండి ధర 1,17,379 రూపాయలు పలుకుతోంది.  బంగారం ధర సోమవారంతో పోల్చి చూస్తే మంగళవారం తగ్గిందని చెప్పవచ్చు.

అయినప్పటికీ బంగారం ధర నేటికి లక్ష రూపాయలపైనే ట్రేడ్ అవుతోంది. బంగారం ధరలు గడచిన కొంతకాలంగా లక్ష రూపాయల మీదే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ ధరలు  ఆల్ టైం రికార్డ్ స్థాయిని చెప్పుకోవచ్చు. బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడానికి ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న పరిస్థితులే కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Also Read: Postal Insurance Policies: రూ.2తో రూ.15 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​.. తపాలా శాఖ అందించే ఈ ప్రమాద బీమా పాలసీల గురించి తెలుసా..?  

ముఖ్యంగా పసిడి మార్కెట్లో గత కొన్నివారాలుగా బంగారం ధరలు ఆల్ టైం గరిష్ట స్థాయి వద్దే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. నిజానికి బంగారం ధర 1లక్షల 14వేల రూపాయల వద్ద ఆల్ టైం రికార్డ్ ని నమోదు చేసింది . అక్కడి నుంచి బంగారం ధరలు నెమ్మదిగా తగ్గుతూ వస్తున్నప్పటికీ లక్ష రూపాయల దిగువకు మాత్రం ఇప్పటికి రాలేదు. 

మరోవైపు వెండి ధరలు కూడా రికార్డ్ బద్దలు కొడుతూ ముందుకు దూసుకుపోతున్నాయి. వెండి ధర ప్రస్తుతం ఒక లక్ష 17వేల రూపాయలు పలుకుతుంది. నిజానికి వెండి ధర ఒక కిలో 1లక్ష 28 వేల రూపాయల వద్ద ఆల్ టైం రికార్డ్ స్థాయిని తాకింది. కానీ ప్రస్తుతం 10,000 తక్కువగా ట్రేడ్ అవుతుందని చెప్పవచ్చు.  దానికి వెండి ధర గడచిన ఏడాది కాలంలో గమనించినట్లయితే విపరీతంగా పెరిగిందని చెప్పవచ్చు.  దీనికి ప్రధాన కారణం పారిశ్రామికంగా వెండికి పెరిగిన డిమాండ్ ఒక కారణమని కూడా చెప్పవచ్చు.  ప్రస్తుతం వెండి ధర కాస్త తగ్గుముఖం పట్టినట్లు మనం గమనించవచ్చు. 
Also Read: Marwari Business Secrets: మార్వాడీ బిజినెస్ సీక్రెట్స్ ఇవే.. అసలు మార్వాడీలు వ్యాపారంలో ఎందుకు రాణిస్తున్నారో తెలుసా..!!  

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author
Gold Price TodayGold price drop August 19Gold price in IndiaGold Rate TodayGold market news

Trending News