Gold Rate Today: కలయా..నిజమా.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. ఆగస్టు 19వ తేదీ మంగళవారం ధరలు ఇలా ఉన్నాయ్..!!

Gold Rate Today: ఆగస్టు 19వ తేదీ మంగళవారం బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర 1,10,430 రూపాయలు పలుకుతుంది. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర 93,150 రూపాయలు పలుకుతుండగా... కిలో వెండి ధర 1,17,379 రూపాయలు పలుకుతోంది. బంగారం ధర సోమవారంతో పోల్చి చూస్తే మంగళవారం తగ్గిందని చెప్పవచ్చు.
అయినప్పటికీ బంగారం ధర నేటికి లక్ష రూపాయలపైనే ట్రేడ్ అవుతోంది. బంగారం ధరలు గడచిన కొంతకాలంగా లక్ష రూపాయల మీదే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ ధరలు ఆల్ టైం రికార్డ్ స్థాయిని చెప్పుకోవచ్చు. బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడానికి ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న పరిస్థితులే కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా పసిడి మార్కెట్లో గత కొన్నివారాలుగా బంగారం ధరలు ఆల్ టైం గరిష్ట స్థాయి వద్దే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. నిజానికి బంగారం ధర 1లక్షల 14వేల రూపాయల వద్ద ఆల్ టైం రికార్డ్ ని నమోదు చేసింది . అక్కడి నుంచి బంగారం ధరలు నెమ్మదిగా తగ్గుతూ వస్తున్నప్పటికీ లక్ష రూపాయల దిగువకు మాత్రం ఇప్పటికి రాలేదు.
మరోవైపు వెండి ధరలు కూడా రికార్డ్ బద్దలు కొడుతూ ముందుకు దూసుకుపోతున్నాయి. వెండి ధర ప్రస్తుతం ఒక లక్ష 17వేల రూపాయలు పలుకుతుంది. నిజానికి వెండి ధర ఒక కిలో 1లక్ష 28 వేల రూపాయల వద్ద ఆల్ టైం రికార్డ్ స్థాయిని తాకింది. కానీ ప్రస్తుతం 10,000 తక్కువగా ట్రేడ్ అవుతుందని చెప్పవచ్చు. దానికి వెండి ధర గడచిన ఏడాది కాలంలో గమనించినట్లయితే విపరీతంగా పెరిగిందని చెప్పవచ్చు. దీనికి ప్రధాన కారణం పారిశ్రామికంగా వెండికి పెరిగిన డిమాండ్ ఒక కారణమని కూడా చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతం వెండి ధర కాస్త తగ్గుముఖం పట్టినట్లు మనం గమనించవచ్చు.
