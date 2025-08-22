Gold Rate Today: రికార్డు స్థాయిలో తగ్గిన బంగారం ధర..ఆగస్టు 22వ తేదీ శుక్రవారం పసిడి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: ఆగస్టు 22వ తేదీ శుక్రవారం పసిడి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. 24క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,02,460 పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 92,700 పలుకుతుంది. కిలో వెండి ధర రూ. 1,17,096 పలుకుతుంది. బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడానికి ప్రధాణ కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు పెరగడమే కారణమని చెప్పవచ్చు. బంగారం ధరలు గడిచిన నెల రోజులుగా గమనించినట్లయితే లక్ష రూపాయలపైనే ట్రేడ్ అవుతోంది. బంగారం ధర స్వల్పంగా ఒడిదుడుకులకు లోనవుతున్నప్పటికీ లక్ష రూపాయల ఎగువన ఆల్ టైం రికార్డు స్థాయి సమీపంలో స్థిరంగా ట్రేడ్ అవుతోంది.
బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడానికి ప్రధాన కారణం గడిచిన ఏడాదికాలంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకున్న పరిణామాలు అని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా అమెరికా మార్కెట్లపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెగెటివ్ పెరిగిన నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను బంగారంవైపు మళ్లిస్తున్నారు. బంగారం అనేది ఒక సురక్షితమైనటువంటి లోహంగా మనం చెప్పవచ్చు. దీంతో ఒక ప్రత్యామ్నాయ పెట్టుబడిగా భావించిన ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను పెద్ద మొత్తంలో బంగారం వైపే మళ్లిస్తున్నారు.
ఈ కారణంగానే బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయని చెప్పవచ్చు. ఇదెలా ఉండగా బంగారంతోపాటు వెండి ధరలు కూడా భారీగా పెరిగిపోయాయని చెప్పవచ్చు. నిజానికి వెండి ధర హిస్టరీలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా భారీగా పెరిగిపోయింది. వెండి ధర దాదాపు కిలో 1.28లక్షల వరకు చేరింది. బంగారం ధరతో పోటీ పడుతూ వెండి ధర కూడా భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను వెండివైపు కూడా ఎక్కువగా తరలిస్తున్నారనే చెప్పవచ్చు. వెండికి ఉన్న ఫలంగా డిమాండ్ పెరగడానికి ప్రధాన కారణం పారిశ్రామికంగా వెండికి పెరుగుతున్న డిమాండ్ అనే చెప్పాలి. వెండిని ఎక్కువ ఎలక్ట్రానిక్ వాహనాల తయారీలో ఉపయోగిస్తున్నారు. వెండిని ఎలక్ట్రిక్ వస్తువుల తయారీలోనూ సోలార్ ప్యానెల్స్ తయారీలోనూ ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్న నేపథ్యంలో వెండి ధర భారీగా పెరుగుతుందని చెప్పవచ్చు.
