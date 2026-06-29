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Gold: పసిడి ధరల పతనం.. భయంతో ఏకంగా 50 టన్నుల పాత బంగారం అమ్మేసిన భారతీయులు..!!

Gold prices fall:  భారతీయులు పాత బంగారాన్ని అమ్ముకునేందుకు పరుగులు పెడుతున్నారు. ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ 2026 మధ్య 50 టన్నుల పాత బంగారం అమ్ముడైనట్లు నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. బంగారం ధరలు మరింత పడిపోవచ్చన్న భయంతో.. జనం బంగారాన్ని అమ్మేస్తున్నారు. ప్రధాని మోదీ కీలక వ్యాఖ్యల తర్వాత భారతీయులు బంగారం కొనుగోళ్లను దాదాపు సగం వరకు తగ్గించారు. ధరలు మరింత పతనం అవుతుండటంతో.. ప్రతి ఇంట్లోనూ పెట్టుబడి ధోరణులు పూర్తిగా మారిపోయాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jun 29, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:54 AM IST
Gold: పసిడి ధరల పతనం.. భయంతో ఏకంగా 50 టన్నుల పాత బంగారం అమ్మేసిన భారతీయులు..!!
Image Credit: AISource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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పసిడి ధరల పతనం.. భయంతో ఏకంగా 50 టన్నుల పాత బంగారం అమ్మేసిన భారతీయులు..!!
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