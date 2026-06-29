/Gold: పసిడి ధరల పతనం.. భయంతో ఏకంగా 50 టన్నుల పాత బంగారం అమ్మేసిన భారతీయులు..!!

Gold prices fall: బంగారం ధరలు భారీగా పతనం అవుతున్నాయి. ఎంతలా అంటే చరిత్రలో ఎన్నడూ రీతిలో భారీగా పెరిగిన ధరలు ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా పతనం అవుతున్నాయి. దీంతో భారతీయుల్లో టెన్షన్ మొదలైంది. బంగారాన్ని సురక్షితమైన సాంప్రదాయ పెట్టుబడిగా పరిగణించే భారతీయులు సెంటిమెంట్ పూర్తిగా మారుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. కొత్త బంగారం కొనడం కంటే ఇంట్లో ఉన్న పాత బంగారాన్ని అమ్మి నగదుగా మార్చుకునేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం బంగారం ధరలు భారీగా పతనమవుతున్నాయన్న భయంతోనే ఇలా చేస్తున్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఇది పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని పూర్తిగా దెబ్బతీసిందని చెప్పాలి.
ఏప్రిల్, జూన్ 2026 మధ్యకాలంలో ఇళ్లలో ఉన్న భారీ మొత్తంలో పాత బంగారాన్ని మార్కెట్లో విక్రయించారు. ఈ మూడు నెలల్లోనే దాదాపు 50 టన్నుల పాత బంగారాన్ని భారతీయులు అమ్మేశారు. గత ఏడాదితో పోల్చితే భారీ పెరుగుదల అని చెప్పాలి. బంగారాన్ని కొని ఇంట్లో దాచుకోవడం కంటే.. ఇంట్లో ఉన్న బంగారాన్ని అమ్మి దాన్ని నగదుగా మార్చుకునేందుకు జనాలు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
ఈ మార్పు వెనుక కారణాలెన్నో ఉన్నాయి. అందులో ప్రధాన కారణం ఇటీవలి కాలంలో బంగారం ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. రికార్డు స్థాయిలో పతనం చూస్తున్నాయి. జూన్ నెలలోనే 10 గ్రాముల బంగారం ధర దాదాపు రూ. 15000 మేర పడిపోయింది. దీంతో ఇప్పుడు ఈ బంగారం అమ్మకంటే భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు మరింత పతనమవుతాయని.. మరింత నష్టపోతామని పెట్టుబడిదారులు భయపడుతున్నారు. ఈ మానసిక కారకమే ప్రజలను లాభాలను త్వరగా స్వీకరించేందుకు పురికొల్పుతోందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
ఈ మధ్యకాలంలో... రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్న తర్వాత, బంగారం ధరలు ఇప్పుడు ఒత్తిడికి గురవుతున్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈరోజు ధర ఎక్కువగా ఉన్నా, రేపు మరింత చౌకగా మారవచ్చని ప్రజలు భయపడుతున్నారు. ఈ భయమే ప్రజలను లాభాలను స్వీకరించడానికి పురికొల్పుతోంది. కొన్ని అంచనాలు.. నివేదికల ప్రకారం, 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ. 1.4 లక్షల నుంచి రూ. 1.2 లక్షలకు పడిపోవచ్చని.. ఇది పెట్టుబడిదారులను ముందుగానే నిష్క్రమించేలా ప్రేరేపిస్తోందని తెలుస్తోంది.
ఈ ధోరణి ప్రభావం ఆభరణాల మార్కెట్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. గతంలో వినియోగదారులు కొత్త ఆభరణాలు కొనడానికి నగల వ్యాపారుల వద్దకు వెళ్లేవారు. కానీ ఇప్పుడు వారు పాత ఆభరణాలను అమ్మడానికి లేదా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువగా వస్తున్నారు. నగల వ్యాపారుల ప్రకారం, వాడిన ఆభరణాలకు సంబంధించిన లావాదేవీలు గణనీయంగా పెరిగాయి. కొన్ని చోట్ల ఇది 50-60శాతానికి చేరుకుంది . అంటే .. వినియోగదారులు ఇప్పుడు నగదు వాడకాన్ని మానుకుని, తమ పాత ఆస్తులను ఉపయోగిస్తున్నారు.
ఈ మార్పు వినియోగదారుల ప్రవర్తనకే పరిమితం కాదు.. ఇది మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఇంట్లో నిల్వ ఉన్న పాత బంగారం తిరిగి మార్కెట్లోకి వచ్చినప్పుడు, అది బంగారం దిగుమతుల అవసరాన్ని తగ్గించి, రీసైక్లింగ్ పరిశ్రమకు ఊపునిస్తుంది. గతంలో నిరుపయోగమైన ఆస్తి గా ఉన్న బంగారం ఇప్పుడు ఆర్థిక కార్యకలాపాలలో ఒక భాగంగా మారుతోందని చెప్పాలి.
అయితే.. బంగారం ధరలు నిజంగా భారీగా తగ్గబోతున్నాయా లేక ఇది కేవలం తాత్కాలిక హెచ్చుతగ్గు మాత్రమేనా అనే ప్రశ్నకు మాత్రం సరైన సమాధానం లేదు. ఈ విషయంలో నిపుణులు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొందరు దీనికి సాధారణ లాభాల స్వీకరణే కారణమని చెబుతుంటే.. మరికొందరు ధరలు మరింత తగ్గుతాయని అంచనా వేస్తున్నారు.
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