Gold Silver Price Fall: ట్రంప్ ప్రకటన..పెట్టుబడిదారుల్లో కొత్త ఆశలు.. భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. !!

Gold Silver Price Fall: బంగారం కొనాలనుకుంటున్నవారికి బంగారంలాంటి వార్త. గత రెండు రోజులుగా భారీగా పెరుగుతున్న బంగారం, వెండి ధరలు ఇప్పుడు నెలవైపు చూస్తున్నాయి. నేడు గురువారం దేశవ్యాప్తంగా బంగారం వెండి ధరలు తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా బంగారం ధరలు తగ్గాయి. ఇరాన్ తో ఒప్పందంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ప్రకటన ఇన్వెస్టర్లలో ఆశలు పెంచడంతో బంగారం డిమాండ్ తగ్గింది. దీంతో బంగారం ధరలు దిగివచ్చాయి. 
Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 21, 2026, 10:36 AM IST|Updated: May 21, 2026, 10:36 AM IST
మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

