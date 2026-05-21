/Gold Silver Price Fall: ట్రంప్ ప్రకటన..పెట్టుబడిదారుల్లో కొత్త ఆశలు.. భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. !!

Gold-Silver Price News: బంగారం, వెండి కొనాలనుకుంటున్నవారికి ఈ రోజు కొంత మేర ఉపశమనం లభించిందని చెప్పాలి. మే 21న దేశవ్యాప్తంగా బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయి. గత రెండు రోజులుగా భారీగా పెరిగిన బంగారం ధరలు నేడు తగ్గాయి. మార్కెట్ ఇప్పుడు కొద్దిగా నెమ్మదిగా ఉందని చెప్పాలి. అయినప్పటికీ బంగారం ధరలు గరిష్ట స్థాయి నుంచి దిగివచ్చినప్పటికీ సామాన్యులకు అందనంత ఎత్తులోనే ఉన్నాయని చెప్పాలి.
ఈ రోజు 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,58,360గా నమోదు అవ్వగా.. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,45,160గా ఉంది. అయితే ఈ ధరల్లో జీఎస్టీ, మేకింగ్ ఛార్జీలు లేవన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. ఢిల్లీలో 10 గ్రాముల 24క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,58,510గా ఉంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,45,310వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్ల బంగారం ధర 24క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ. 1080 తగ్గి రూ. 158360 కు చేరుకుంది. 22క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర 990 తగ్గి 1,45,160 పలుకుతోంది. వెండి ధరలు కూడా బలహీనపడ్డాయి. మల్టీ-కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో కిలో వెండి ధర 0.53 శాతం తగ్గి రూ. 2,72,800కి చేరింది. MCXలో బంగారం ధర కూడా 0.12 శాతం తగ్గి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,59,815కి చేరింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు కూడా స్వల్పంగా తగ్గాయి. అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య చర్చలు పురోగతి సాధించాయన్న వార్తలు మార్కెట్ ఉద్రిక్తతలను తగ్గించాయి. ఇరాన్తో చర్చలు తుది దశకు చేరుకున్నాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రకటన పెట్టుబడిదారుల భయాలను తగ్గించి, సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారానికి డిమాండ్ను తగ్గించింది.అయితే, ఈ సమయంలో బంగారం ధరలలో భారీ తగ్గుదల సంభవించే అవకాశం లేదని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. పెరుగుతున్న ప్రపంచ ద్రవ్యోల్బణం, వడ్డీ రేట్లపై ఆందోళనలు, మధ్యప్రాచ్యంలోని ఉద్రిక్తతలు వంటి అంశాలు ఇప్పటికీ మార్కెట్పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
భారత ప్రభుత్వం ఇటీవల బంగారం, వెండి దిగుమతుల విషయంలో ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. బంగారం, వెండిపై దిగుమతి సుంకాన్ని 15 శాతానికి పెంచింది. అనవసర దిగుమతులను తగ్గించడం, దేశ విదేశీ మారక నిల్వలపై ఒత్తిడిని తగ్గించడం దీని లక్ష్యం. అంతేకాకుండా, వెండి దిగుమతులపై ఆంక్షలను కూడా కఠినతరం చేసింది.
