Gold Price Record: 46ఏళ్ల తర్వాత తొలిసారి.. అమెరికా నుంచి భూప్రకంపనలు తెచ్చే వార్త.. ఒక్కసారిగా పెరిగిన పసిడి ధరలు.. ఇప్పుడు కొన్నారంటే జేబుకు పెద్ద చిల్లే..!!

Gold Price Record 2025-Gold Outlook 2026: బులియన్ మార్కెటే కాదు.. పసిడి ప్రియులు కూడా 2025 ఏడాదిని అంత సులభంగా మర్చిపోరు. ఎందుకంటే 2025వ సంవత్సరంలో పెరిగినంత బంగారం ధరలు.. గత చరిత్రను చూస్తే ఏనాడూ ఇంతగా పెరగలేదు. ఈ ఏడాది వరుస రికార్డులు బద్దలు కొడుతూ దూసుకుపోయింది. దాదాపు 46ఏళ్ల తర్వాత అంటే 1979 తర్వాత బంగారం ధర ఇంతగా పెరిగడం ఇదే మొదటిసారి అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. స్పాట్ గోల్డ్ ధర 2025 అక్టోబర్ లో ఔన్సుకు 4,381 డాలర్ల స్థాయికి తాకి సరికొత్త ఆల్ టైం హైని క్రియేట్ చేసింది. ఈ ఏడాది మొదటి నుంచి బంగారం ధర 45సార్లకు పైగా పెరిగి కొత్త గరిష్టాలను తాకింది. ఒక ఏడాదిలో ఎంత పెరిగిందనేది ఈ ర్యాలీ తీవ్రతను బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు.
36 రోజుల్లోనే పరుగులు పెట్టిన పసిడి:
కేవలం 36రోజుల్లోనే పసిడి ధర పరుగులు పెట్టింది. 3,500 డాలర్ల నుంచి ఏకంగా 4,381 డాలర్లకు చేరడం మార్కెట్ ను ఆశ్చర్యపరిచింది. పసిడి ప్రియులు నోరెళ్లబెట్టేలా చేసింది. తక్కువ సమయంలోనే దాదాపు 14శాతం వరకు లాభాన్ని అందించింది. బులియన్ మార్కెట్ నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం.. 1979 తర్వాత బంగారం చూపిన అత్యంత బలమైన వార్షిక ప్రదర్శన అని చెబుతున్నారు. ఇంతటి దూకుడు వెనక అసలు కారణాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఒక కారణమని స్పష్టంగా చెప్పలేమంటున్నారు.
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై అంచనాలు:
అయితే ఒక కారణం మాత్రం చెప్పుకోవచ్చు. అదే అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై అంచనాలు. నవంబర్ నెల సీపీఐ ద్రవ్యోల్బణ డేటా 2.7శాతం నమోదు అవ్వడంతో రానున్న కాలంలో ఫెడ్ రేట్ల కోతలు తప్పవన్న నమ్మకంతో మార్కెట్ బలపడింది. వడ్డీ రేట్ల తక్కినట్లయితే బంగారం వంటి రాబడి ఇవ్వని ఆస్తులపై డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలోనే డాలర్ సూచిక బలహీనడపడుతుంది. ఫలితంగా బంగారం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
సెంట్రల్ బ్యాంకులు భారీ బంగారం కొనుగోలు:
మరో కీలకమైన అంశం ఏంటంటే.. సెంట్రల్ బ్యాంకులు బంగారం కొనుగోలు చేయడం. చైనా, రష్యా వంటి దేశాలు తమ విదేశీ మారక నిల్వల్లో బంగారం వాటాను భారీగా పెంచుకుంటున్నాయి. డాలర్ పై ఆధారపడకూదన్న వ్యూహంలోనే భాగంగా ఈ దేశాలు భారీగా బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసి నిల్వ చేస్తున్నాయి. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు కూడా బంగారాన్ని సురక్షిత పెట్టుబడిగా మార్చడంతో ధరలకు రెక్కలు వచ్చాయి. మధ్య ప్రాచ్యం, యూరప్ లో కొనసాగుతున్న అనిశ్చిత పరిస్థితులతోపాటు వాణిజ్య యుద్ధాల భయం వంటివి ఇన్వెస్టర్లకు బంగారం వైపు ఆకర్షితులను చేస్తున్నాయి.
ఎంసీఎక్స్ లో 10 గ్రాముల బంగారం:
అయితే ప్రపంచ మార్కెట్లో బంగారం 4,350 డాలర్లను దాటిన ప్రభావం భారత మార్కెట్పై కూడా స్పష్టంగా కనిపించింది. ఎంసీఎక్స్ లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,13,000 నుంచి రూ.1,15,000 వరకు చేరి ఆల్టైమ్ హైను తాకింది. కేవలం ఒక నెల వ్యవధిలోనే దేశీయంగా బంగారం ధరలు 6 నుంచి 7 శాతం వరకు పెరిగాయి. వివాహాల సీజన్, పండుగలు సమయాల్లో బంగారం కొనేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అయితే అధిక ధరలు సామాన్య వినియోగదారులపై భారంగా మారుతున్నాయి. దిగుమతి సుంకాలు, హాల్మార్కింగ్ నిబంధనలు కూడా ప్రీమియంలను పెంచుతున్నాయి.
భవిష్యత్తులో భారీగా పెరిగే ఛాన్స్?
భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు ఎలా ఉండబోతున్నాయని చూస్తే.. 2026లో కూడా బంగారంపై బుల్లిష్ దృక్పథమే కొనసాగుతుందని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల కోతలు కొనసాగితే బంగారం 4,000 నుంచి 4,500 డాలర్ల పరిధిలో స్థిరపడే అవకాశం ఉంది. అయితే మధ్య మధ్యలో లాభాల స్వీకరణ కారణంగా 10–15 శాతం దిద్దుబాట్లు రావచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ, బంగారం బుల్ మార్కెట్ ఇంకా ముగియలేదనే అభిప్రాయం బలంగా ఉంది.
గోల్డ్మన్ సాచ్స్ వంటి ప్రముఖ బ్రోకరేజీలు 2026 చివరి నాటికి బంగారం ఔన్సుకు 4,900 నుంచి 5,000 డాలర్ల స్థాయికి చేరవచ్చని అంచనా వేస్తున్నాయి. జేపీ మోర్గాన్, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా కూడా ఇదే తరహా బుల్లిష్ టార్గెట్లను ఇస్తున్నాయి. ఇదే సమయంలో వెండి కూడా బంగారంతో పాటు ర్యాలీలో దూసుకుపోతోంది. గ్రీన్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, AI ఆధారిత డేటా సెంటర్ల డిమాండ్ వెండికి అదనపు బలం ఇస్తోంది. మొత్తం మీద, 2025–26 కాలం విలువైన లోహాలకు స్వర్ణయుగంగా మారే సూచనలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
