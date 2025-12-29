Gold Rate Today: కరుణించిన బంగారం..వారం తర్వాత పసిడి ప్రియులకు ఊరట.. డిసెంబర్ 29వ తేదీ సోమవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Rate Today: బంగారం, వెండి ధరలు కాస్తు కరుణించాయి. గత కొన్ని రోజులుగా భారీగా పెరుగుతున్న ధరలు.. పసిడి ప్రియులకు ప్రస్తుతం ఊరటనిచ్చాయి. వారం రోజుల తర్వాత వీటి ధరలు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. అయితే రికార్డు గరిష్టాల్లోనే ధరలు ఉండటంతో.. ఇప్పుడు కూడా బంగారం కొనలేమా అని భయపడుతున్నారు. అంతర్జాతీయంగా చూసినా బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా స్థాయిలోనే పెరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,41,220 వద్ద స్థిరంగా ఉంది. 22క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,29, 450 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇక కిలో వెండి ధర రూ. 2,74,000 వద్ద ఉంది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 29, 2025, 08:37 AM IST

Gold Rate Today: మన దేశానికి  ప్రతి ఏడాది భారీ మొత్తంలో బంగారం దిగుమతి అవుతుంది.  ఏడాది పొడవునా బంగారం కొనుగోళ్లు కొనసాగుతుంటాయి. భారతీయుల జీవితంలో బంగారానికి ఉన్న ప్రాధాన్యం గురించి ప్రత్యేకించీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. వందల ఏళ్లుగా బంగారు ఆభరణాలు ధరించే సంప్రదాయం కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇటీవలి కాలంలో ఆభరణాలకే కాకుండా.. పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా బంగారంపై ఆసక్తి గణనీయంగా పెరిగింది.

అయితే 2025లో బంగారం ధరలు ఊహించని స్థాయిలో దూసుకుపోతున్నాయి. గత కొన్ని నెలలుగా పసిడి ధరలు కొత్త కొత్త రికార్డులను నమోదు చేస్తున్నాయి. ఈ ధరల పెరుగుదలకు అనేక అంతర్జాతీయ అంశాలు కారణమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా విధిస్తున్న సుంకాలు, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు, ప్రపంచ దేశాల మధ్య వాణిజ్య యుద్ధాలు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు బంగారం, వెండి ధరలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి.

ఇటీవల ఫెడరల్ రిజర్వ్ మరోసారి వడ్డీ రేట్లను తగ్గించవచ్చన్న అంచనాలు బలపడటంతో గత వారం రోజులుగా బంగారం ధరలు వేగంగా పెరిగాయి. అయితే వరుస పెరుగుదల తర్వాత ఈ వారం ప్రారంభంలో ధరలు కొంత శాంతించాయి. ఈ నేపథ్యంలో డిసెంబర్ 29వ తేదీన హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో పరిశీలిద్దాం. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఈరోజు పసిడి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు 18 డాలర్లకు పైగా పడిపోయింది. దాదాపు 0.41 శాతం మేర తగ్గడంతో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు 4,501 డాలర్ల వద్దకు దిగివచ్చింది. మరోవైపు వెండి ధరల్లో పెద్దగా మార్పులు కనిపించలేదు. స్పాట్ సిల్వర్ ధర ఔన్సుకు 76.88 డాలర్ల వద్ద స్థిరంగా ట్రేడవుతోంది.

ఈ అంతర్జాతీయ పరిణామాల ప్రభావంతో హైదరాబాద్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు ఈరోజు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. గత వారం రోజుల్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర తులంపై ఏకంగా రూ.7,040 పెరిగింది. అయితే వరుస పెరుగుదల తర్వాత ఈరోజు ధరల్లో స్వల్ప ఊరట కనిపించింది. హైదరాబాద్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,41,220 వద్ద ట్రేడవుతోంది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,29,450గా ఉంది.

వెండి ధరలు కూడా ఈరోజు స్థిరంగానే ఉన్నాయి. నిన్న ఒక్కరోజులోనే కిలో వెండిపై రూ.20,000 పెరిగి ఆల్‌టైమ్ హై స్థాయిని తాకిన వెండి, ఈరోజు అదే ధర వద్ద కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,74,000గా నమోదైంది.

పసిడి ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి?

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడం దేశీయ ధరలకు ప్రధాన కారణంగా మారింది. అమెరికాలో గత శుక్రవారం బంగారం ధర ఒక ఔన్స్ (సుమారు 31.2 గ్రాములు) 4,530 డాలర్ల స్థాయిని తాకి ఆల్‌టైమ్ రికార్డును నమోదు చేసింది. ఈ విషయాన్ని రాయిటర్స్ సంస్థ తన నివేదికలో వెల్లడించింది. అంతర్జాతీయంగా నమోదైన ఈ రికార్డు ప్రభావం భారత మార్కెట్‌పై నేరుగా పడింది.

ఇదే సమయంలో ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై ఉన్న అంచనాలు కూడా బంగారానికి మద్దతుగా మారాయి. 2026లో కూడా వడ్డీ రేట్లలో కోత ఉండొచ్చన్న వార్తలు మార్కెట్‌లో వినిపిస్తున్నాయి. దీనికి తోడు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నియమించబోయే కొత్త ఫెడరల్ రిజర్వ్ చైర్మన్ వడ్డీ రేట్ల విషయంలో సాఫ్ట్ దృక్పథం కలిగి ఉంటారన్న అంచనాలు కూడా పసిడి ధరలను మరింత బలపరిచాయి.

డాలర్ పతనం, ఆర్థిక మందగమనం ప్రభావం:

అమెరికా డాలర్ విలువ భారీగా తగ్గడం కూడా బంగారం ధరల పెరుగుదలకు మరో ముఖ్య కారణంగా చెప్పవచ్చు. 2020 సంవత్సరంలో డాలర్ ఇండెక్స్ దాదాపు 9 శాతం మేర నష్టపోయింది. 2017 తర్వాత ఇదే అతిపెద్ద పతనంగా మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. డాలర్ బలహీనపడటంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం చౌకగా కనిపిస్తుంది. దీంతో అనేక దేశాలు బంగారం కొనుగోళ్లను పెంచుతాయి. ఈ డిమాండ్ పెరుగుదల ధరలను మరింత పైకి నెట్టేస్తుంది. అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థలో మందగమనం సంకేతాలు కనిపించడం కూడా పసిడి ధరలకు అనుకూలంగా మారింది. ఉద్యోగాల తగ్గుదల, వ్యాపార వృద్ధి మందగిస్తుందన్న అంచనాలతో పెట్టుబడిదారులు స్టాక్ మార్కెట్లకు దూరంగా ఉంటూ సురక్షిత పెట్టుబడులైన బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

వెండి ధరలు కూడా రికార్డుల బాట:

బంగారంతో పాటు వెండి ధరలు కూడా ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లలో ఇన్వెస్టర్లు భారీ నష్టాలను ఎదుర్కొనడం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా మెటల్ మార్కెట్‌లో బలమైన డిమాండ్ ఉండటంతో వెండి ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరాయి. వెండితో పాటు ప్లాటినం వంటి ఇతర విలువైన లోహాల ధరలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. కిలో వెండి ధర రూ.2.50 లక్షలు దాటడం దేశీయ బులియన్ మార్కెట్ చరిత్రలోనే అత్యంత గరిష్ట స్థాయిగా నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

 

