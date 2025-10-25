English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Gold Rate: బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయని ఆనందిస్తుంటే.. ఆశలపై నీళ్లు చల్లుతున్న ట్రంప్.. బంగారం భగ్గుమనడం ఖాయమేనా..?

Gold Rate: బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయని ఆనందిస్తుంటే.. ఆశలపై నీళ్లు చల్లుతున్న ట్రంప్.. బంగారం భగ్గుమనడం ఖాయమేనా..?

Gold Rate: బంగారం ధరలు 10 గ్రాములకు రూ. 1.30 లక్షలకు చేరుకున్నాయి. కానీ ఆ తర్వాత పరిస్థితులు మారాయి. నెమ్మది తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. గత వారం రోజులుగా బంగారం ధరలు గణనీయంగా తగ్గుతున్నాయి. బంగారం ధరలు తగ్గడానికి కారణాలెన్నో ఉన్నాయి. బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయని సంతోషపడుతున్న సమయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు ఆ ఆశలపై నీళ్లు చల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అవును నిజమే. ట్రంప్ తీసుకుంటున్న చర్యల వల్ల బంగారం ధరలు భవిష్యత్తులో భారీగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 25, 2025, 03:20 PM IST

Trending Photos

Tomorrow Holiday: పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
5
Tomorrow School holiday
Tomorrow Holiday: పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
EPFO: ఇల్లు కొనాలని అనుకుంటున్నారా? EPFO అందిస్తున్న ఈ అడ్వాన్సుల గురించి తెలుసుకోండి!
7
EPFO
EPFO: ఇల్లు కొనాలని అనుకుంటున్నారా? EPFO అందిస్తున్న ఈ అడ్వాన్సుల గురించి తెలుసుకోండి!
Bank Holiday: రేపు శనివారం దేశమంతా బ్యాంకులకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు శనివారం దేశమంతా బ్యాంకులకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?
Upasana: కవల పిల్లలకి జన్మనివ్వబోతున్న ఉపాసన కొణిదెల.. మెగా ఫ్యాన్స్‌కి డబుల్ సర్‌ప్రైజ్
5
Upasana Konidela Expecting Twins
Upasana: కవల పిల్లలకి జన్మనివ్వబోతున్న ఉపాసన కొణిదెల.. మెగా ఫ్యాన్స్‌కి డబుల్ సర్‌ప్రైజ్
Gold Rate: బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయని ఆనందిస్తుంటే.. ఆశలపై నీళ్లు చల్లుతున్న ట్రంప్.. బంగారం భగ్గుమనడం ఖాయమేనా..?

Gold Rate: బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1.30 లక్షలకు చేరుకుంది. కానీ ఆ తర్వాత జరిగిన పరిస్థితులు బంగారాన్ని తగ్గేలా చేశాయి.  గత వారం నుండి బంగారం ధరలో భారీ తగ్గుదల కనిపించింది. అక్టోబర్ 17న రూ.1.30 లక్షలకు చేరుకున్న బంగారం ఇప్పుడు మరింత తగ్గింది.  10 గ్రాములకు రూ.1.22 లక్షలకు చేరుకుంది. బంగారం ధర తగ్గడం వల్ల భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు మరింత తగ్గుతాయని సామాన్య ప్రజలు భావిస్తున్నారు. బంగారం ధర ఇలాగే తగ్గుతూ ఉంటే, నవంబర్ నాటికి బంగారం రూ.1 లక్ష కంటే తక్కువగా ఉంటుందని కలలు కంటున్నారు. ఈ ఆశలను అడియాసలు చేస్తున్నారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్. అవును అమెరికన్ బిలియనీర్ పెట్టుబడిదారుడు రే డాలియో వాదనలతో ఈ ఆశలు అడియాసలయ్యాయని అర్థమవుతోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ రష్యా చమురుపై ఆంక్షలు విధించడం.. చమురు కంపెనీలను నిషేధించడం ద్వారా చమురు సరఫరా గొలుసును పరిమితం చేయడంతో, రాబోయే రోజుల్లో బంగారం ధర గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని అమెరికన్ బిలియనీర్ పెట్టుబడిదారు రే డాలియో హెచ్చరించారు. బంగారం మళ్లీ పెరగవచ్చు. రష్యాపై అమెరికా విధించిన తాజా ఆంక్షలు డాలర్ బలాన్ని బెదిరించవచ్చని డాలియో వాదిస్తున్నారు. డాలర్‌పై ఈ పెరిగిన ఒత్తిడి బంగారం ధరలలో భారీ పెరుగుదలకు దారితీసే అవకాశం ఉందని ఖరాఖండిగా చెబుతున్నారు. 

ఒక దేశంపై ఆర్థిక ఆంక్షలు విధించినప్పుడు... అది ఆ దేశం కరెన్సీపై ప్రభావం చూపుతుందని డాలియో సోషల్ మీడియాలో రాశారు. ఆ దేశ పేపర్ కరెన్సీకి డిమాండ్ తగ్గుతుంది. దీంతో అది బంగారం ధరను మరింత పెంచుతుంది.  రెండు రష్యన్ చమురు కంపెనీలు, రోస్నెఫ్ట్,  లుకోయిల్ పై అమెరికా ఆంక్షలు విధించడం ఆర్థిక ఒత్తిడిని పెంచడానికి ఉద్దేశించింది.  ఈ ఆంక్షలు ప్రపంచ చమురు సరఫరాలపై ప్రభావం చూపుతాయని చెబుతున్నారు. డాలియో ప్రకారం, ఒక దేశం రుణ చెల్లింపులను నిలిపివేసినప్పుడు లేదా ఆంక్షలు విధించినప్పుడు, అది దాని కరెన్సీ,  దాని రుణం రెండింటినీ బలహీనపరుస్తుంది. ప్రపంచ రిజర్వ్ కరెన్సీ అయిన US డాలర్ విషయానికి వస్తే ఈ ఆందోళన మరింత తీవ్రంగా మారుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, బంగారం నిల్వలు,  ధరలు పెరుగుతాయి. బంగారం నాన్-ఫియట్ కరెన్సీ కాబట్టి, ఈ ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.  ఇది బంగారం ధరలో గణనీయమైన పెరుగుదలకు దారితీస్తుంది.  

Also Read: World's Largest Gold Reserves: చైనా కాదు, పాక్ కాదు.. బంగారాన్ని భూగర్భంలో పాతిపెట్టిన ఈ దేశం భారత్ పక్కనే ఉందని తెలుసా?

ప్రస్తుత పరిస్థితిలో రష్యన్ చమురుపై నిషేధం బంగారంపై ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. దీంతో బంగారం ధరలు మళ్లీ భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అంతేకాదు ఈ నెలలో US ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించి, డాలర్ బలహీనపడితే, బంగారం మరోసారి పెట్టుబడికి బలమైన ఎంపికగా మారే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ దేశాలలో యుద్ధాలు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ఆర్థిక ఆంక్షలు,  అస్థిరత కనిపిస్తున్న తీరు, రాబోయే నెలల్లో బంగారాన్ని సురక్షితమైన స్వర్గధామ ఆస్తిగా మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చవచ్చు. దీని కారణంగా బంగారం ధరలు మళ్లీ భగ్గుమనడం ఖాయమని చెబుతున్నారు. బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నవారు ఎప్పటికప్పుడు ధరలను తెలుసుకుని కొనుగోలు చేయడం మంచిది. భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు తగ్గుతాయనుకోవడం అమాయకత్వమే అవుతుందని ఈ లెక్కలు నిరూపిస్తున్నాయి. 

Also Read:  Gold: భూమిలో ఎన్ని టన్నుల బంగారం ఉంది? ఇప్పటి వరకు ఎన్ని టన్నులు వెలికి తీశారు.. ఇంకా ఎంత ఉందో తెలుసా?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Latest Telugu newsGold Price TodayIndia Gold RatesGold market news24 Carat Gold Price

Trending News