Gold-Silver Price Today: తులంపై రూ. 16వేలు తగ్గిన పసిడి.. నవంబర్ 18వ తేదీ మంగళవారం ఏపీ, తెలంగాణతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బంగారం ధరలు ఇవే.. !!

Gold-Silver Price Today: బంగారం ధరలు సోమవారంతో పోల్చితే నేడు నవంబర్ 18వ తేదీ మంగళవారం స్వల్పంగా పెరిగినట్లు మనం గమనించవచ్చు. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి రూ. 1,26,530 వద్ద ట్రేడ్ అయింది. ఇక  22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1,14,950 వరకు చేరింది. వెండి ధర కూడా కొంచెం మార్పులు నమోదు చేస్తూ, ఒక కిలో రూ. 1,58,330 వద్ద ఉంది.

Gold-Silver Price Today: తులంపై రూ. 16వేలు తగ్గిన పసిడి.. నవంబర్ 18వ తేదీ మంగళవారం ఏపీ, తెలంగాణతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బంగారం ధరలు ఇవే.. !!

Gold-Silver Price Today: దేశీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు మంగళవారం స్వల్పంగా పెరిగినట్లు తెలుస్తోంది. నవంబర్ 18 తేదీకి సంబంధించిన ధరలను పరిశీలిస్తే, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి రూ. 1,26,530 వద్ద ట్రేడ్ అయింది. ఇక  22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1,14,950 వరకు చేరింది. వెండి ధర కూడా కొంచెం మార్పులు నమోదు చేస్తూ, ఒక కిలో రూ. 1,58,330 వద్ద ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌తో పోలిస్తే దేశీయంగా ఈ మార్పులు పెద్దగా కాకపోయినా, వచ్చే రోజుల్లో ప్రభావం కనిపించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు ఆల్‌టైమ్ గరిష్ట స్థాయితో పోల్చితే దాదాపు రూ. 8,000 వరకు తక్కువగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా గత రెండు రోజులుగా అమెరికా మార్కెట్‌లో ఔన్స్ బంగారం ధర భారీగా పడిపోవడం ప్రపంచవ్యాప్తంగా దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఒక్క ఔన్స్ ధర 4,200 డాలర్ల నుంచి 4,000 డాలర్లకు పడిపోవడంతో దాదాపు 200 డాలర్ల తగ్గుదల నమోదైంది. దీనిని భారతీయ కరెన్సీలో మారిస్తే ఈ తగ్గుదల సుమారు రూ. 16,000కు సమానం. డాలర్ ఇండెక్స్ బలపడటమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని నిపుణులు అంటున్నారు.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో పడిపోయిన ధరకే దేశీయ మార్కెట్ ఇంకా స్పందించలేదు. కానీ త్వరలోనే ఈ ప్రభావం మన దేశపు పసిడి ధరలపై పడే అవకాశం ఉందని పరిశ్రమ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. డాలర్ బలపడితే బంగారం ధర సాధారణంగా తగ్గడం సహజం కావడంతో ఈ ట్రెండ్ కొంతకాలం కొనసాగవచ్చని అంచనా.

డిసెంబర్‌లో జరగనున్న ఫెడరల్ రిజర్వ్ మీటింగ్‌పై ఇప్పుడు ప్రపంచ దృష్టి నిలిచింది. వడ్డీ రేట్లు మార్పు లేకుండానే కొనసాగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ వడ్డీ రేట్లు నిలకడగా ఉంటే, అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్లపై ఇన్వెస్టర్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. స్థిరమైన రాబడి అందించే ఈ బాండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టాలనే ధోరణి పెరిగితే, సేఫ్ హేవెన్‌గా భావించే బంగారంపై డిమాండ్ తగ్గడం సహజం. ఈ కారణంగా పసిడి ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయని మార్కెట్ విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

వెండి ధర మాత్రం విరుద్ధ దిశలో పయనిస్తోంది. మార్కెట్‌లో వెండి డిమాండ్ పెరగడం వల్ల వెండి రేట్లలో పెరుగుదల కనిపిస్తోంది. పరిశ్రమలలో వినియోగం పెరగడం, తయారీ రంగం పురోగమించడం కూడా వెండి డిమాండ్ పెరగడానికి కారణమవుతున్నాయి. అందువల్ల బంగారం తగ్గినా వెండి మాత్రం కొంతకాలం ఉపరితల దిశలోనే ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

