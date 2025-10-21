Gold Rate Fall After Diwali: మహిళలు.. ఇది రాసి పెట్టుకోండి.. బంగారం నీ పని ఖతమ్.. వెండి మెరుపులు ఉండవ్.. జరగబోయేది ఇదే..!!

Gold And Silver Price Crash After Diwali: గత 10 నెలల కాలంలో బంగారం ఈ స్థాయిలో పెరిగుతుందని ఎవరూ ఊహించి ఉండరు. ఎందుకంటే డిసెంబర్ 2024 వరకు రూ.78-80 వేలకు అమ్ముడైన బంగారం నేడు రూ.1.30 లక్షలకు చేరుకుంది. బంగారం పేరు వింటేనే సామాన్య మధ్య తరగతి ప్రజలకు చెమలు పడుతున్నాయి. దీన్నంతటి కారణం.. అమెరికా, చైనా మధ్య సుంకాల యుద్ధం, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తత , స్టాక్ మార్కెట్లో కొనసాగుతున్న అమ్మకాలు బంగారం ధరకు పెద్ద ఊపునిచ్చాయి. అయితే దీపావళి తర్వాత బంగారం ధర రూ. 1.50వేలకు చేరుకుంటుందని ప్రముఖ బ్యాంకు అంచనా వేసింది. బంగారం ధరలు ఎప్పుడు తగ్గుతాయో అని ఎదురుచూస్తున్నవారికి ఇది ఛేదు వార్తే అని చెప్పాలి. కానీ వెండి మాత్రం భారీగా తగ్గుతుందని రిపోర్టు పేర్కొంది.
రానున్న కాలంలో బంగారం ధరలు తగ్గే ఛాన్సే లేదని స్పష్టం చేసింది. 2026 ప్రథమార్థంలో బంగారం ధరలు ఔన్సుకు 5,000 డాలర్లకు చేరుకోవచ్చని హెచ్ఎస్ బీసీ అంచనా వేసింది. అంటే భారతీయ కరెన్సీలో 10 గ్రాములకు రూ. 1,55, 237 పలకనుంది. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా, సొసైటీ జనరల్ కూడా 2025లో బంగారం ధరలు ఔన్సుకు 5వేల డాలర్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా వేసింది. మరో అంతర్జాతీయ బ్యాంక్ ఏఎన్ జెడ్ కూడా2026 ప్రథమార్థంలో బంగారం ధరలు 4,600 డాలర్లకు చేరుకుంటాయని అంచనా వేసింది.
బంగారం ధర పెరగడానికి కారణాలు :
భౌగోళిక రాజకీయ సమస్యలు, కరెన్సీ హెచ్చుతగ్గులు, సురక్షితమైన స్వర్గధామ ఆస్తులకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారం ధరలు పెరుగుతున్నాయి. కేంద్ర బ్యాంకులు నిరంతరం బంగారం కొనుగోళ్లు చేయడం వల్ల డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాణిజ్య యుద్ధాలు, సుంకాలు పెట్టుబడిదారులు బంగారాన్ని సురక్షితమైన స్వర్గధామ ఆస్తిగా మార్చడానికి దారితీశాయి. ఇది స్థిరమైన క్షీణతకు దారితీసిందని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
వెండి ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం:
వెండి ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. గత వారం గణనీయంగా తగ్గిన తర్వాత, ప్రపంచ మార్కెట్లలో అధిక సరఫరా కారణంగా వెండి ధరలు మరింత తగ్గవచ్చని ఇండియా బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ (IBJA) ప్రతినిధి కుమార్ జైన్ అన్నారు. చాలా భారతీయ మార్కెట్లు లండన్ బులియన్ మార్కెట్ అసోసియేషన్ (LBMA) నుండి వెండిని కొనుగోలు చేస్తాయని జైన్ వివరించారు. ఇక్కడ వెండి సరఫరా చేస్తుంది. దాని ధరలు పర్యవేక్షిస్తారు. దీపావళి సందర్భంగా వెండి ధరలు ఇప్పటికే 6 శాతానికి పైగా తగ్గాయి. ప్రస్తుతం ధర కిలోకు రూ. 1.60 లక్షలుగా ఉంది.
ప్రపంచ వెండి మార్కెట్ లోతైన నిర్మాణ సమస్యలతో సతమతమవుతోంది. గత ఐదు సంవత్సరాలుగా, గనులు, రీసైక్లింగ్ వనరుల నుండి సరఫరా డిమాండ్లో వెనుకబడింది. ప్రధానంగా ఫోటోవోల్టాయిక్ సెల్లలో వెండికి సౌర పరిశ్రమ డిమాండ్ పెరగడమే కారణం. సిల్వర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రకారం, 2021 నుండి డిమాండ్ 678 మిలియన్ ఔన్సుల సరఫరాను మించిపోయింది. అయితే లండన్లో మొత్తం ఇన్వెంటరీలు 2021 ప్రారంభంలో దాదాపు 1.1 బిలియన్ ఔన్సుల నుండి తగ్గాయి. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హయాంలో US సుంకాలు వెండి వాణిజ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయనే భయాల మధ్య ఈ సంవత్సరం ఈ అంతరం పెరిగింది.
