2050 Gold Rate: ఈరోజు బంగారం కొంటే 2050 నాటికి గోల్డ్ రేటు ఎంత ఉంటుందో తెలుసా?

Gold Rate 2050 In India: పెట్టుబడిదారులకు బంగారం ఎల్లప్పుడూ నమ్మదగిన ఎంపిక. ఆర్థిక అనిశ్చితి కాలంలో, బంగారం సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా పరిగణిస్తారు. అందువల్ల మీరు ఈ రోజు బంగారం కొనుగోలు చేస్తే, 2050 నాటికి దాని విలువ ఎంత ఉంటుంది? అనే ప్రశ్న పెట్టుబడిదారులలో ఉత్సుకతను రేకెత్తిస్తుంది. అక్టోబర్ 2025లో భారతదేశంలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు దాదాపు రూ. 11,942గా ఉంది. అంటే 1 కిలోల (1000 గ్రాములు) బంగారం విలువ రూ. 1,19,42,000. మార్కెట్.. లభ్యతను బట్టి ధర ప్రాంతాలను బట్టి కొద్దిగా మారవచ్చు.
2050 అంచనాలు
ప్రస్తుత బంగారం ధర సగటున వార్షికంగా 8% పెరిగితే.. 1 కిలో బంగారం విలువ 2050 నాటికి 25 రెట్లు పెరిగి రూ. 30 – రూ.35 కోట్లకు చేరుకుంటుంది. కానీ ధర వార్షికంగా 10% పెరిగితే, 1 కిలో బంగారం విలువ రూ. 45 – రూ.50 కోట్లకు చేరుకుంటుంది. ఈ అంచనాలు చారిత్రక శాతం పెరుగుదలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటాయి. భవిష్యత్తులో ధర పెరిగే లేదా తగ్గే అవకాశం ఉంది.
బంగారం ద్రవ్యోల్బణం నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది. ఆర్థిక అస్థిరత సమయంలో నమ్మదగిన పెట్టుబడి ఎంపిక. బంగారం దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడికి మంచి రాబడిని అందిస్తుంది. చారిత్రాత్మకంగా, గత 50 సంవత్సరాలుగా బంగారం ధరలు దీర్ఘకాలిక పెరుగుదలను చూశాయి.
1 కిలోల బంగారాన్ని సురక్షితంగా నిల్వ చేయడానికి మంచి భద్రత అవసరం. నిల్వ లేదా లాకప్ వ్యవస్థ ఖర్చు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ధర పెరిగినప్పుడు బంగారాన్ని వెంటనే నగదుగా మార్చడం కష్టం. అందువల్ల.. ప్రయోజనాలతో పాటు, పరిగణించవలసిన కొన్ని ప్రతికూలతలు కూడా ఉన్నాయి.
ఈరోజు బంగారం కొంటే.. భవిష్యత్తులో అది చాలా విలువైన పెట్టుబడిగా మారవచ్చు. 2050 నాటికి, 1 కిలో బంగారం ధర కనీసం రూ. 30 కోట్లు.. గరిష్టంగా రూ. 50 కోట్లకు చేరుకునే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, బంగారం కొనే ముందు, లాభం, నష్టం రెండింటినీ అర్థం చేసుకుని సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
