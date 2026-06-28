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  • /Gold Rate: 4 నెలల్లో 49వేలు తగ్గిన పసిడి.. చైనా తీసుకోబోయే ఈ నిర్ణయంతో త్వరలో బంగారం, వెండి ధరలు మరింత పతనం..!!

Gold Rate: 4 నెలల్లో 49వేలు తగ్గిన పసిడి.. చైనా తీసుకోబోయే ఈ నిర్ణయంతో త్వరలో బంగారం, వెండి ధరలు మరింత పతనం..!!

Gold Rate:  ఇండస్ట్రియల్ అండ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ చైనా వంటి చైనాలోని అతిపెద్ద బ్యాంకులు జులై 24,2026 నుంచి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల కోసం షాంఘై గోల్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కు అనుసంధానం చేసిన బంగారం, ఇతర విలువైన లోహాల ట్రేడింగ్ అకౌంట్స్ ను మూసివేస్తామని ప్రకటించాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jun 28, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:51 AM IST
Gold Rate: 4 నెలల్లో 49వేలు తగ్గిన పసిడి.. చైనా తీసుకోబోయే ఈ నిర్ణయంతో త్వరలో బంగారం, వెండి ధరలు మరింత పతనం..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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