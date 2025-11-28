English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Rate: 10 గ్రాముల బంగారం ధర కేవలం రూ. 95వేలు.. ఎక్కడో తెలుసా? చెప్పను.. ఈ స్టోరీ చదవండి..!!

Gold Rate 10 gram rs.95 thousand: బంగారం ధరలకు పట్టపగ్గాలు లేకుండా పోతోంది. భారీగా పెరుగుతూ.. సామాన్యులకు అందనంత ఎత్తుకు చేరుకుంది. తులం కాదు.. గ్రాము బంగారం కొనాలన్నా కష్టంగా మారింది. ఒక్కప్పుడు గ్రాము బంగారం ధర 4 నుంచి 5వేలు ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు 15వేలు వెచ్చించాల్సి వస్తుంది. తులం కాదు.. గ్రాము బంగారం అయినా భవిష్యత్తులో కొనుగోలు చేయగలమా అనే సందేహంలో ఉన్నారు పసిడి ప్రియులు. అయితే తులం 10 గ్రాముల బంగారం కేవలం రూ. 95వేలకే  కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఎలా.. ఎక్కడ అనే కదా మీ సందేహం. అయితే ఈ స్టోరీ చదవండి. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 28, 2025, 11:24 AM IST

Gold Rate: 10 గ్రాముల బంగారం ధర కేవలం రూ. 95వేలు.. ఎక్కడో తెలుసా? చెప్పను.. ఈ స్టోరీ చదవండి..!!

The price of 10 grams of gold is just Rs. 95 thousand: బంగారం ధరలు మరోసారి పెరుగుదల దిశగా పరిగెడుతున్నాయి. నవంబర్ 28వ తేదీ గురువారం మార్కెట్లో పసిడి రేట్లు నాలుగు వారాల గరిష్ట స్థాయిని అందుకుని వినియోగదారులకు కొత్త భారంగా మారాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర 1.29 లక్షల రూపాయలకు చేరుకోవడం ఈ పెరుగుదల తీవ్రతను మరింత స్పష్టం చేస్తోంది. అలాగే 22 క్యారెట్ల గోల్డ్ ధర కూడా వరుసగా పెరిగి 10 గ్రాములకు 1.15 లక్షల రూపాయలను దాటింది. ఈ పరిణామాలు సాధారణ కొనుగోలుదారులకు భారీ ఆర్థిక భారం కలిగిస్తున్నాయి.

భారత కుటుంబాల్లో వివాహాలు, పుట్టినరోజులు, పండుగలు వంటి శుభకార్యాలకు బంగారం కొనుగోలు చేయడం సంప్రదాయంగా కొనసాగుతూనే ఉంది. కానీ ప్రస్తుతం ధరలు అమాంతంగా పెరుగుతుండడంతో చాలా మంది ఆభరణాల కొనుగోలుకు ప్రత్యామ్నాయాలు వెతుకుతున్నారు. అధిక క్యారెట్ల బంగారం ధరలు చేతికి అందని స్థాయికి చేరినప్పుడు తక్కువ ఖర్చుతో  ఆభరణాలు పొందే మార్గం ఉందా అని అనేక మంది ఆలోచిస్తున్నారు.

ఈ సందర్భంలో 18 క్యారెట్ల బంగారం నిజమైన ప్రత్యామ్నాయంగా మారుతోంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో 18 క్యారెట్ల గోల్డ్ 10 గ్రాములకు సుమారు 95,000 రూపాయల వద్ద లభిస్తోంది. అంటే 22K, 24K రేట్లతో పోలిస్తే గణనీయంగా తక్కువ ఖర్చుతో బంగారు నగలను పొందవచ్చు. 18 క్యారెట్ల బంగారంలో 75శాతం స్వచ్ఛమైన గోల్డ్, మిగిలిన 25శాతం ఇతర లోహాలు కలగలసి ఉంటాయి. ఈ మిశ్రమ ధాతువుల వల్ల ఆభరణాలు మరింత బలంగా, దీర్ఘకాలికంగా ఉంటాయి.

Also Read: Sukanya Samriddhi Scheme: ఆడబిడ్డల భద్రతతే మోదీ సర్కార్ లక్ష్యం.. ఈ స్కీములో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కేవలం వడ్డీ ద్వారానే రూ. 49 లక్షలు సంపాదించుకోవచ్చు..!! 

వైట్ గోల్డ్, రోజ్ గోల్డ్ వంటి స్టైలిష్ జువెలరీ డిజైన్లు ఎక్కువగా 18 క్యారెట్ల గోల్డ్‌తోనే తయారు చేస్తారు. ఈ ఆభరణాలకు ఆకర్షణీయమైన మెరుపు ఉండటంతో పాటు ధర పరంగా కూడా కొనుగోలుదారులకు తక్కువ భారంగా ఉంటుంది. మార్కెట్లో లభించే 18K జువెలరీలపై 18 క్యారెట్లు హాల్‌మార్క్ ఉండటం వల్ల వినియోగదారులు నాణ్యతపై నమ్మకంగా కొనుగోలు చేయవచ్చు. బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్న ఈ సమయంలో, అధిక నాణ్యతతో పాటు చవక ధరలో ఆకర్షణీయమైన పసిడి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి 18 క్యారెట్ల గోల్డ్ ఒక మంచి ఎంపికగా చెప్పుకోవచ్చు.

Also Read: Gold investment: 2026 జనవరి నుంచి ప్రతి నెలా రూ. 10 వేలతో బంగారాన్ని కొంటే.. 2030 నాటికి మీ దగ్గర ఎంత బంగారం ఉంటుందో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు..!!  

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

 

