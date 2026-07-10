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జులై 15 తర్వాత బంగారం ధరలు తగ్గుతాయా? DSP రిపోర్ట్ ఏం చెబుతుందంటే...!!

Gold Rate:  బంగారం ధరలు తగ్గుతాయా? జులై 15వ తేదీ నుంచి 31వ తేదీ మధ్య బంగారం ధరలు ఎలా ఉంటాయన్నది డీఎస్పీ ఫైనాన్షియల్ రిలీజ్ చేసిన జులై గోల్డ్ అవుట్ లుక్ ఓ సారి చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 10, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:25 PM IST
జులై 15 తర్వాత బంగారం ధరలు తగ్గుతాయా? DSP రిపోర్ట్ ఏం చెబుతుందంటే...!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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