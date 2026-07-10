/జులై 15 తర్వాత బంగారం ధరలు తగ్గుతాయా? DSP రిపోర్ట్ ఏం చెబుతుందంటే...!!

Gold Rate: గత వారం బంగారం ధరలు తీవ్రంగా పడిపోవడంతో.. చాలా మంది ఇన్వస్టర్లు మళ్లీ బంగారంలో ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే.. బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయమా? కాదా? అనేది భవిష్యత్ అంతర్జాతీయ పరిణామాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వడ్డీ రేట్లలో, ముఖ్యంగా పెట్రోల్ విషయంలో, స్పష్టమైన ధోరణి ఏదీ లేదు. ఒకవేళ వడ్డీ రేట్లు పెంచితే, బంగారం ధరలు తీవ్రంగా పడిపోయే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో పెట్టుబడి పెట్టే పెట్టుబడిదారులు నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. DSP ఫైనాన్షియల్ విశ్లేషణ ప్రకారం.. ధరలు తీవ్రంగా పడిపోయినప్పటికీ, బంగారం, వెండి ధరలు ఇంకా సామాన్యులకు కొనేంత వరకు దిగిరాలేదు. అయితే ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నప్పటికీ.. భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు తీవ్రంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని కూడా అది పేర్కొంది. బంగారం ధరలు ఇప్పటికే సర్వకాలిక రికార్డు స్థాయిల నుండి పడిపోయినప్పటికీ, మరో టైమ్ కరెక్షన్ కనిపిస్తోందని దాని నివేదికలో పేర్కొంది.
అయితే.. టైమ్ కరెక్షన్ అంటే బంగారం ధరలు తీవ్రంగా పడిపోకుండా, స్వల్పకాలం పాటు ఒకే స్థాయిలో కొద్దిగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవడం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు బంగారు మార్కెట్పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ద్రవ్యోల్బణ అంచనాల దృష్ట్యా, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఇది జరిగితే, బంగారం ధరలు మరింత పడిపోయే అవకాశం ఉంది.
ఇదిలా ఉండగా, బంగారం ధరలు మళ్లీ నెమ్మదిగా పెరగడం ప్రారంభించాయి. మరోవైపు, బంగారం మాదిరిగానే వెండి కూడా తన పెరుగుదల ధోరణిని కొనసాగిస్తోంది. బంగారం ధర వేగంగా పెరిగితే, వెండిలో కూడా అదే విధమైన పెరుగుదల కనిపించవచ్చు. గతంలో, వెండి ధర ప్రధానంగా డిమాండ్ మరియు సరఫరాపై ఆధారపడి ఉండేది. అయితే, ఇప్పుడు వెండి ధర బంగారంతో పాటే కదులుతోంది.
దీనికి ప్రధాన కారణం, పెట్టుబడిదారులు వెండిని సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా పరిగణించడమే. వాస్తవానికి, వెండి పారిశ్రామిక డిమాండ్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇదిలా ఉండగా, డీఎస్పీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తన నివేదికలో, బంగారం పెట్టుబడులకు సంబంధించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో తొందరపడవద్దని, మార్కెట్కు కొంత సమయం ఇవ్వాలని పెట్టుబడిదారులకు సూచించింది.
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