/పతనమవుతున్న బంగారం-వెండి ధరలు.. ఆవిరైతున్న ఇన్వెస్టర్ల లాభాలు..!!

Gold Rate Fall: భౌగోళికంగా చోటుచేసుకున్న సానుకూల పరిణామాలు దేశీయ పసిడి ధరలపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపాయి. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ కోలుకోవడం, మధ్యప్రాచ్యంలో శాంతి నెలకొంటుందనే ఆశలు మెరుగుపడటంతో దేశీయ బంగారం, వెండి ధరలు ఈరోజు స్వల్పంగా తగ్గాయి. యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ తన వడ్డీ రేట్ల పెంపును తాత్కాలికంగా నిలిపివేయవచ్చనే అంచనాలు కూడా ధరలలోని అస్థిరతను తగ్గించాయి. గత వారం అనేక హెచ్చుతగ్గుల తర్వాత బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగాయి. కానీ.. వారంలోని మొదటి ట్రేడింగ్ రోజైన సోమవారం మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ ప్రారంభం కావడంతో ఈ రెండు విలువైన లోహాల ధరలు పడిపోయాయి. బంగారం కొంతసేపు నష్టాల్లో ప్రారంభమైన తర్వాత కోలుకుంటున్నట్లు కనిపించినా.. మరుక్షణమే మళ్లీ పడిపోయింది. అయితే, వెండి ట్రేడింగ్ పెరగడంతో ఈ పతనం మరింత వేగవంతమైనట్లు అనిపించింది. 1 కిలో వెండి ధర రూ. 1400 మేర పడిపోయింది. ఈ ధర తగ్గుదల తర్వాత, వెండి ఫ్యూచర్స్ ఇప్పుడు గరిష్ట స్థాయి కంటే కూడా చౌకగా మారాయి.
ఈ తగ్గుదల మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో కూడా స్పష్టంగా కనిపించింది. 10 గ్రాముల బంగారం ధర 0.01 శాతం తగ్గి రూ. 1,47,830 వద్ద ట్రేడ్ అయింది. అదేవిధంగా, కిలోగ్రాము వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర 0.19 శాతం తగ్గి రూ. 2,37,250కి చేరింది. ఇదిలా ఉండగా, ఆగస్టు నుంచి చమురు ఉత్పత్తిని పెంచడానికి ఒపెక్+ దేశాలు అంగీకరించడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధరలు బ్యారెల్కు 71.88డాలర్లకు స్వల్పంగా తగ్గాయి.
హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర పది గ్రాములకు రూ. 1,47,850గా ఉంది. 22 క్యారెట్ల ధర రూ. 1,35,529గా ఉంది. ఇక్కడ ఒక కిలో బంగారం ధర రూ. 2,37,390గా ఉంది. ముంబైలో, 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,47,620, కిలో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,35,318, వెండి ధర రూ. 2,37,010గా ఉంది. బెంగళూరులో, పది గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,47,730, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,35,419, వెండి ధర రూ. 2,37,200గా ఉంది. చెన్నైలో, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,47,870, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,35,548, వెండి ధర రూ. 2,36,960గా ఉంది.
సోమవారం నాటి తాజా క్షీణతను అనుసరించి.. ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్లో బంగారం , వెండి ధరలు వాటి గరిష్ట స్థాయిల నుండి మరింతగా పడిపోయాయి. జనవరిలో బంగారం, వెండి మునుపటి అన్ని రికార్డులను బద్దలు కొట్టి రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయనేది గమనించదగ్గ విషయం. బంగారం తొలిసారిగా 10 గ్రాములకు రూ. 2 లక్షలను అధిగమించగా, వెండి కిలోగ్రాముకు రూ. 4 లక్షలను దాటి చరిత్ర సృష్టించింది. అయినప్పటికీ, ఈ రెండు ధరలు వాటి గరిష్ట స్థాయిల నుండి పతనం కొనసాగించాయి.
కానీ కొత్త వారం వాటి ధరల తగ్గుదలతో ప్రారంభమైంది. గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే, గత వారం కొన్ని హెచ్చుతగ్గుల తర్వాత ఈ రెండు లోహాల ధరలు పెరుగుతూ వచ్చాయి. జూన్ 26న 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,44,162గా ఉండగా, గత శుక్రవారం అది రూ. 1,47,378 వద్ద ముగిసింది. వెండి విషయానికి వస్తే, గత వారం దాని ధర కూడా పెరిగింది. జూన్ 26న కిలోకు రూ. 2,23,472గా ఉన్న ముగింపు ధరతో పోలిస్తే, గత వారం చివరి ట్రేడింగ్ రోజైన శుక్రవారం నాడు ఈ విలువైన లోహం కిలోకు రూ. 2,37,410 వద్ద ముగిసింది.
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