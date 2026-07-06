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పతనమవుతున్న బంగారం-వెండి ధరలు.. ఆవిరైతున్న ఇన్వెస్టర్ల లాభాలు..!!

Gold Rate Fall: వారంలోని మొదటి ట్రేడింగ్ రోజున బంగారం, వెండి ఫ్యూచర్స్ ధరలు పడిపోవడంతో.. ఈ రెండు విలువైన లోహాలు పతనమయ్యాయి. వెండి ధరలు అకస్మాత్తుగా రూ.1,400 కంటే ఎక్కువగా పడిపోయాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jul 06, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:34 PM IST
పతనమవుతున్న బంగారం-వెండి ధరలు.. ఆవిరైతున్న ఇన్వెస్టర్ల లాభాలు..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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