Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. ఎందుకీ పతనం.!!

భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. ఎందుకీ పతనం.!!

Gold Rate: బంగారం కొనాలనుకుంటున్న వారికి గుడ్ న్యూస్. ఎందుకంటే బంగారం, వెండి ధరలు కుప్పకూలాయి. గత కొన్ని రోజులుగా భారీగా పెరుగుతూ వచ్చిన ధరలు ఒక్కసారిగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో శుక్రవారం ఈ విలువైన లోహాల ధరలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో పసిడిప్రియులు సంతోషిస్తున్నారు. ఎంత మేర పడిపోయాయో చూద్దాం. ధరలు తగ్గడానికి కారణం ఏంటో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 24, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:20 PM IST
భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. ఎందుకీ పతనం.!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఎమ్మెల్యేలను మించిపోయిన ఎమ్మెల్సీ..? కాకినాడలో కొత్త పొలిటికల్ ట్విస్ట్..!
Kakinada Politics News23 min ago
2
DA hike38 min ago
3
Telangana Politics48 min ago
4
Vanda Devullu Movie OTT57 min ago
5
NEET Paper Leak1 hr ago