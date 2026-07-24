/భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. ఎందుకీ పతనం.!!

Gold Rate: బంగారం కొనాలనుకుంటున్నవారికి భారీ శుభవార్త. గత కొన్ని రోజులుగా భారీగా పెరుగుతున్న బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలాయి. నేడు శుక్రవారం ఈ విలువైన లోహాల ధరలు భారీగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ట్రేడర్లు లాభాల స్వీకరణకు మొగ్గు చూపించడం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి బలహీన సంకేతాలు రావడంతో బంగారం, వెండి ధరల పతనం నమోదు అయ్యిందని చెప్పాలి.
ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ రిపోర్ట్ ప్రకారం.. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 99.9శాతం స్వచ్చత ఉన్న 10 గ్రాముల పసిడి ధర ఒక్కరోజే రూ. 2,000 తగ్గింది. దీంతో రూ. 10 గ్రాముల ధర రూ. 1,47 లక్షలకు చేరుకుంది. అటు కిలో వెండి ధర కూడా రూ. 5,000 తగ్గి రూ.2.24 లక్షల వద్ద స్థిరంగా ఉంది. దేశీయ మార్కెట్లో కొనుగోళ్లు మందగించడం కూడా ధరల తగ్గుదలకు ప్రధాన కారణమని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ బంగారం ధర ఔన్సుకు 4,063 డాలర్ల వద్ద వెండి ఔన్సుకు 58.59 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ముడి చమురు ధరలు స్థిరంగా ఉండటం.. అమెరికా ట్రెజరీ ఈల్డ్స్ స్వల్పంగా తగ్గడం వంటి పరిణామాలన్నీ కూడా బంగారం మార్కెట్ పై ప్రభావం చూపాయని చెప్పాలి.
ఇక గురువారం సాయంత్రం హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1.48 లక్షల వద్ద స్థిరంగా కొనసాగినప్పటికీ.. తాజా ధరల తగ్గుదల అనేది కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరట ఇచ్చిందని చెప్పాలి. ధరలు ఇప్పటికీ చారిత్రక సగటు ధర కంటే అధిక స్థాయిలోనే ఉన్నాయని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ పరిణామాలను నిశితంగా గమనిస్తూ పెట్టుబడుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
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