/5 రోజుల్లో వెండి 14000 డౌన్.. బంగారం 3,898 తగ్గింపు.. ఆషాడంలో పరిస్థితి ఏంటి? తగ్గుతుందా? పెరుగుతుందా?

Gold Rate: గత వారం బంగారం, వెండి ధరలు గణనీయమైన హెచ్చుతగ్గులకు లోనయ్యాయి. కానీ వారంతరంలో భారీగా తగ్గాయి. మల్టీ-కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో వెండి ఫ్యూచర్స్ వారం రోజుల్లో కిలోగ్రాముకు రూ.14,000 పైగా పడిపోగా, వెండి బాటలోనే బంగారం కూడా భారీగా తగ్గింది.
వెండి ధరలు ఎంతగా పడిపోయాయంటే,
గత వారం ఐదు ట్రేడింగ్ రోజులలో MCXలో వెండి ధర భారీగా క్షీణించింది. వారంలోని చివరి ట్రేడింగ్ రోజైన శుక్రవారం నాడు.. స్వల్ప పెరుగుదలతో లాభాల్లో ముగిసింది. లెక్కల ప్రకారం చూస్తే.. సెప్టెంబర్ 4న గడువు ముగిసే 1 కేజీ వెండి ధర జూలై 3న ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్లో రూ. 2,37,410 వద్ద ముగియగా, గత శుక్రవారం నాటికి అది రూ. 2,22,680కి పడిపోయింది. దీని ప్రకారం.. కిలో వెండి ధర రూ. 14,730 మేర తగ్గిందని చెప్పాలి.
బంగారం వెండికి ఏమాత్రం తక్కువ కాదు:
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో వెండి ధర కుప్పకూలగా, బంగారం కూడా గత వారం రోజులుగా తగ్గుతూ వస్తోంది. జూలై 3న, MCX బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 147,378 వద్ద ముగియగా, గత శుక్రవారం ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్లో ఈ విలువైన పసుపు లోహం ధర రూ. 143,480 వద్ద ముగిసింది. ఫలితంగా, బంగారం ధర రూ. 3,898 మేర తగ్గింది.
బంగారం, వెండి ధరలు గరిష్ఠ స్థాయిల నుంచి కుప్పకూలాయి:
ఈ ఏడాది జనవరి ఆరంభంలో బంగారం, వెండి ధరలు రెండూ జీవితకాల గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకున్నాయి. అయితే, రికార్డు స్థాయికి చేరినప్పటి నుంచి అవి గణనీయంగా చౌకగా మారాయి. ఎంసీఎక్స్ వెండి ధరలు తొలిసారిగా రూ. 4 లక్షలు దాటి, దాదాపు రూ. 4.20 లక్షలకు చేరుకున్నాయి. మరోవైపు, 10 గ్రాముల గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధర రూ. 2.02 లక్షలకు చేరింది.
దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరల ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్:
ఈ వారంలో దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలలో వచ్చిన మార్పు గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. ఇండియన్ బులియన్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ వెబ్సైట్, IBJA ప్రకారం, ఈ వారంలో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,46,344 నుండి రూ. 1,43,368 కి, అంటే రూ. 2976 మేర తగ్గింది.
గత ఐదు ట్రేడింగ్ రోజుల్లో దేశీయ మార్కెట్లో కూడా వెండి ధర తగ్గింది. IBJA వెబ్సైట్లోని తాజా ధరలను పరిశీలిస్తే, గత శుక్రవారం బంగారం ధర రూ. 2,22,014 వద్ద ప్రారంభమై, ఆ రోజు ట్రేడింగ్ తర్వాత పడిపోయి రూ. 2,20,390 వద్ద ముగిసింది. కాగా, గత వారం చివరి ట్రేడింగ్ రోజు అయిన జూలై 3న బంగారం ధర రూ. 2,33,858గా ఉంది. అంటే ఈ వెండి లోహం ధర రూ. 13,468 మేర తగ్గింది
ఆషాఢ మాసంలో బంగారం ధరలు పెరుగుతాయా లేదా తగ్గుతాయా?
ఆషాఢ మాసం జూలై 15న ప్రారంభమై ఆగస్టు 14 వరకు కొనసాగుతుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ అంచనాలను బట్టి ఆషాఢ మాసంలో బంగారం ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇది పూర్తిగా అంతర్జాతీయ పరిణామాలపై ఆధారపడి ఉంటుందనేది అర్థం చేసుకోదగిన విషయం. ఆషాఢ మాసంలో, స్థానిక బంగారు అమ్మకాలను ప్రోత్సహించడానికి పరిమిత శ్రేణి ఆఫర్లను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల.. ఇది వినియోగదారులను ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది.
దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, తయారీ ఛార్జీలతో పాటు అదనంగా జీఎస్టీ కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుందనే విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. 3శాతం జీఎస్టీ,మేకింగ్ ఛార్జీలు కలపడం వల్ల ఆభరణాల ధర పెరుగుతుంది. ఈ బంగారం, వెండి తయారీ ఛార్జీలు రాష్ట్రానికీ రాష్ట్రానికీ మారే అవకాశం ఉంటుందన్న విషయాన్ని గమనించాలి.
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