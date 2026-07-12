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5 రోజుల్లో వెండి 14000 డౌన్.. బంగారం 3,898 తగ్గింపు.. ఆషాడంలో పరిస్థితి ఏంటి? తగ్గుతుందా? పెరుగుతుందా?

Gold Rate: గత వారం బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పతనం అయ్యాయి. వెండి కిలో పై ఏకంగా 14వేలు తగ్గుతే.. బంగారం రూ. 3,989 రూపాయలు తగ్గింది. మరి ఆషాడ మాసంలో బంగారం వెండి ధరల పరిస్థితి ఏంటి.. తగ్గుతాయా? పెరుగుతాయా? తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 12, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:54 PM IST
5 రోజుల్లో వెండి 14000 డౌన్.. బంగారం 3,898 తగ్గింపు.. ఆషాడంలో పరిస్థితి ఏంటి? తగ్గుతుందా? పెరుగుతుందా?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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