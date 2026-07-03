/మరో 15రోజులు బంగారం, వెండి జోలికి వెళ్లకండి.. అమెరికా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం బులియన్ మార్కెట్లో గందరగోళం.. అసలేం జరిగిందంటే..? 

Gold Rate: గత కొంత కాలంగా భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు, ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా ఆకాశన్నంటాయి. మల్టీ కమోడిటీ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఆకస్మాత్తుగా పెరిగాయి. శుక్రవారం మార్కెట్ తెరచుకున్న వెంటనే ఈ లోహాల ధరలు జెట్ స్పీడ్ తో దూసుకుపోయాయి. పసిడి ధర పెరగడానికి ప్రధాన కారణం అమెరికా నుంచి వచ్చిన వార్తలే కారణమని చెప్పాలి. ఉదయం 11 గంటలకు ఎంసీఎక్స్ లో ఆగస్టు 5 ఫ్యూచర్స్ గోల్డ్ రేట్ రూ. 1900 పెరిగింది. 10 గ్రాములకు రూ. 1,47,649వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. సెప్టెంబర్ 4 ఫ్యూచర్స్ వెండి ధర రూ. 4100 పెరిగి కిలోకు రూ. 2,37,417 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
దేశీయంగానే కాదు ప్రపంచ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. బంగారం 1.28శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 4,178.47 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతుండగా.. వెండి 2.80శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 62.77 వద్ద ఉంది. ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణంగా అమెరికాలో ఉద్యోగ గణాంకాలు అని చెప్పాలి. జూన్ లో అమెరికాలో అధిక ఉద్యోగ కల్పన జరుగుతుందని అంచనా వేశారు. కానీ ఊహించినదానికంటే తక్కువ మందికి ఉపాధి లభించడంతో డాలర్ బలహీనపడింది. ఉద్యోగాలు కోల్పోవడం అంటే అమెరికా ఆర్ధిక వ్యవస్థ వేగంగా వృద్ధి చెందడం లేదని అర్థం. ఇది డాలర్ పై నేరుగా ప్రభావం చూపుతుంది. డాలర్ బలహీనపడటం వల్ల బంగారం, వెండి కొనుగోళ్లు కూడా పెరిగి ధరలు పెరుగుతాయి. ఎందుకంటే ఇన్వెస్టర్లు డాలర్ నుంచి బంగారం, వెండి వైపు ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు దృష్టి మళ్లిస్తారు. దీంతో ఆటోమెటిగ్గా ఈ విలువైన లోహాల ధరలు భారీగా పెరుగుతాయి. ఇప్పుడు జరిగింది కూడా అదే అని చెప్పాలి.
అయితే అమెరికా సెంట్రల్ బ్యాంక్ వడ్డీ రేట్లు పెంచుతుందన్న అంచనాలు భారీగా ఉండేవి. కానీ బలహీనమైన ఉద్యోగ గణాంకాల కారణంగా ఇప్పుడు ఆ అంచనాలు తలక్రిందులయ్యాయి. అమెరికా వడ్డీ రేట్లను పెంచదన్న అంచనాలు పెరిగాయి. దీంతో వెండి, బంగారం ధరలు పెరిగేందుకు కారణమైందని చెప్పాలి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు కూడా బుల్లిష్గా కొనసాగాయి. అమెరికా కార్మిక శాఖ ప్రకారం.. జూన్ 27తో ముగిసిన వారానికి ప్రాథమిక నిరుద్యోగ క్లెయిమ్లు 21.5 మిలియన్లుగా ఉన్నాయి. అయితే మార్కెట్ అంచనాలు 220,000గా ఉన్నాయి. ఊహించిన దానికంటే మెరుగైన ఈ గణాంకాలు పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని పెంచి, బంగారం ధరలను గణనీయంగా పెంచేలా చేశాయని మార్కెట్ల విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
డేటా విడుదలైన వెంటనే ప్రపంచ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్సుకు 4,100డాలర్ల మార్కును దాటింది. నిరుద్యోగ క్లెయిమ్ల నాలుగు వారాల సగటు 222,000గా ఉంది. ఇది అంచనా వేసిన 220,000 కంటే కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉందని చెప్పాలి.నిరుద్యోగ భృతి పొందుతున్న వారి సంఖ్య 1.814 మిలియన్లుగా నమోదైంది. ఇది మార్కెట్ అంచనా అయిన 1.81 మిలియన్లను మించిపోయింది. ఈ మిశ్రమ యూఎస్ డేటా, బలహీనమైన డాలర్ నేపథ్యంలో, పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత ఆస్తులుగా భావించి బంగారం, వెండి కొనుగోళ్లను పెంచారు. ఫలితంగా.. ప్రపంచ మార్కెట్ ర్యాలీ దేశీయ బులియన్ మార్కెట్పై కూడా ప్రభావం చూపింది. ఈ రెండు విలువైన లోహాల ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి.
యూఎస్ ఉపాధి గణాంకాలు మార్కెట్ను బలోపేతం చేశాయని అన్నారు. తదుపరి గణాంకాలు విడుదలయ్యే వరకు యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచదు. తత్ఫలితంగా.. బంగారం, వెండి ధరలు బలంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ భారీ పెరుగుదల ఈనెల 15వ తేదీ వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
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