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మరో 15రోజులు బంగారం, వెండి జోలికి వెళ్లకండి.. అమెరికా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం బులియన్ మార్కెట్లో గందరగోళం.. అసలేం జరిగిందంటే..? 

Gold Rate: యూఎస్ ఉపాధి గణాంకాలు మార్కెట్‌ను బలోపేతం చేయడంతో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరిగాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. తదుపరి గణాంకాలు విడుదలయ్యే వరకు యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచదు. తత్ఫలితంగా.. బంగారం, వెండి ధరలు బలంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ  భారీ పెరుగుదల ఈనెల 15వ తేదీ వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 03, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:02 PM IST
మరో 15రోజులు బంగారం, వెండి జోలికి వెళ్లకండి.. అమెరికా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం బులియన్ మార్కెట్లో గందరగోళం.. అసలేం జరిగిందంటే..? 
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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మరో 15రోజులు బంగారం, వెండి జోలికి వెళ్లకండి.. అమెరికా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం బులియన్ మార్కెట్లో గందరగోళం.. అసలేం జరిగిందంటే..? 
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