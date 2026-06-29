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Gold Rate: అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు.. వచ్చే వారం బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గుతాయా?

Gold Rate: అమెరకా, ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు, ముడి చమురు ధరలు, స్థూల ఆర్థిక గణాంకాల కారణంతో వచ్చే వారం బంగారం, వెండి ధరలు మరింత ఒత్తిడికి లోనయ్యే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత వారం అంతర్జాతీయంగా పడిపోయిన ధరలు.. వచ్చే వారం కూడా భారీ ఒత్తిడికి లోనవ్వడం ఖాయమంటున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 29, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:34 PM IST
Gold Rate: అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు.. వచ్చే వారం బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గుతాయా?
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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Gold Rate: అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు.. వచ్చే వారం బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గుతాయా?
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