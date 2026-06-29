/Gold Rate: అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు.. వచ్చే వారం బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గుతాయా?

Gold Rate: అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, ముడి చమురు ధరలలో హెచ్చుతగ్గులు.. పలు స్థూల ఆర్థిక గణాంకాల నేపథ్యంలో వచ్చే వారం బంగారం, వెండి ధరలు ఒత్తిడికి లోనయ్యే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడ్డారు. ఫెడరల్ రిజర్వ్ విధాన నిర్ణయాలకు అనుగుణంగా, వచ్చే వారం మార్కెట్ దిశను నిర్ణయించడంలో ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థల తయారీ, సేవా రంగాల పీఎంఐ, యూరో జోన్ ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు, అమెరికా వ్యవసాయేతర ఉపాధి, నిరుద్యోగ గణాంకాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. దీంతో పాటు, అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య నిలిచిపోయిన చర్చలు, ఇరు దేశాల మధ్య పెరిగిన సైనిక ఉద్రిక్తతలపైనా పెట్టుబడిదారులు దృష్టి సారిస్తారని చెబుతున్నారు.
ముడి చమురు ధరలలో హెచ్చుతగ్గులు బులియన్ మార్కెట్ను కూడా ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉందంటున్నారు. బంగారం, వెండి ధరలు ఇప్పటికీ తగ్గుదల ధోరణిలోనే ఉన్నాయి.. మార్కెట్ ప్రస్తుతం ఒక దిద్దుబాటు దశ గుండా వెళుతోందని అభిప్రాయ పడుతున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో, గత వారం కామెక్స్లో బంగారం ధర ఔన్సుకు $149.6 లేదా 3.5 శాతం తగ్గి $4,096.3 వద్ద ముగిసింది. వెండి ధర ఔన్సుకు $7.13 లేదా 10.7 శాతం తగ్గి $59.67 వద్దకు చేరింది.
ఈ వారంలో, మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో ఆగస్టు డెలివరీ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ రూ. 3,041 లేదా 2.06 శాతం మేర పడిపోయి, 10 గ్రాములకు రూ. 1.44 లక్షల వద్ద ముగిసింది. సెప్టెంబర్ సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ రూ. 15,269 లేదా 6.4 శాతం మేర పడిపోయి, కిలోగ్రాముకు రూ. 2.23 లక్షలకు చేరింది.
గత వారం బంగారంపై నిరంతర అమ్మకాల ఒత్తిడి నెలకొనడంతో, దాని ధర 2 శాతం పడిపోయింది. అమెరికన్ డాలర్ బలపడటం విలువైన లోహాలపై ఒత్తిడిని పెంచింది. ఇది బంగారం పతనాన్ని కొనసాగించిందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
ముడి చమురు ధరలు దాదాపు 10 శాతం తగ్గడం ద్రవ్యోల్బణ ఆందోళనలను తగ్గించిందని, ద్రవ్యోల్బణానికి వ్యతిరేకంగా రక్షణగా బంగారానికి ఉన్న డిమాండ్ను బలహీనపరిచిందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. గత వారం గ్లోబల్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ఔన్సుకు $149.6 డాలర్లు లేదా 3.5 శాతం తగ్గి, $4,096.3 వద్ద ముగిశాయి. అమెరికాలో వెండి 10.7 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు $59.67 డాలర్లకు పడిపోయింది. శుక్రవారం అమెరికా వ్యక్తిగత వినియోగ వ్యయ ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు అంచనాల కంటే తక్కువగా రావడంతో, తక్కువ ధరలకు కొనుగోళ్లు జరగడం బంగారం ధరలలో కొంత మెరుగుదలకు దారితీసే అవకాశం ఉందంటున్నారు.
అంతేకాదు.. చైనా సెంట్రల్ బ్యాంక్ బంగారం కొనుగోళ్లు కొనసాగించడం, అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు, యూరోపియన్ యూనియన్పై 100 శాతం సుంకాలు విధిస్తామన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరిక కూడా బంగారానికి కొంత మద్దతునిచ్చినట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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