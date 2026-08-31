/పసిడి ప్రియులకు పండుగలాంటి వార్త.. భారీగా దిగొచ్చిన బంగారం ధర.. తులానికి ఎంత తగ్గిందంటే?

Gold Rate: పసిడి ప్రియులకు భారీ గుడ్ న్యూస్. బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. వారం క్రితం భారీగా పెరిగిన ధరలు.. ఇప్పుడు క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. గత వారం రోజుల్లోనే సుమారు. 6వేలకు పైగానే పసిడి పతనం అయ్యింది. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వు వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చన్న అంచనాల నడుమ, పెట్టుబడిదారులు లాభాల స్వీకరణకు మొగ్గు చూపించడం ఇలాంటి కారణాలతో బంగారం ధరలు భారీగా పతనం అవుతున్నాయి. ఈ తగ్గుదల ధోరణి ఈ వారం కూడా కొనసాగే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు బులియన్ మార్కెట్ విశ్లేషకులు. కాగా తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఏమేరకు దిగివచ్చాయో తెలుసుకుందాం.
24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1470 తగ్గి రూ. రూ. 1,56,770కి చేరుకుంది. దీంతో వారం రోజుల్లోనే రూ. 6,980 రూపాయల మేర దిగివచ్చినట్లు మనం గమనించవచ్చు. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1350 పతనం అయి 1,43,700 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 2,59, 900 వద్ద స్థిరంగానే కొనసాగుతోంది ఈ ధరలపై 3శాతం జీఎస్టీ అదనంగా ఉంటుందన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. ఏపీ, తెలంగాణలోని ప్రధాన నగరాలైన విజయవాడ, విశాఖ, వరంగల్, నిజామాబాద్, గుంటూరు, ఖమ్మం వంటి ప్రాంతాల్లోనూ దాదాపు ఇవే ధరలు కొనసాగుతున్నాయని చెప్పాలి.
ఇక దేశంలోని ఇతర ప్రధాన నగరాల్లోనూ బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తేడాలతోనే ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ ధరలు ముంబై, కోల్కతా, బెంగళూరులకు వర్తిస్తాయి, అయితే న్యూఢిల్లీలో 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ బంగారం ధర ₹158,380 వద్ద కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంది. అంతర్జాతీయ పరిణామాల కారణంగా రోజంతా బంగారం ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉన్నందున, వినియోగదారులు కొనుగోలు చేసే ముందు తాజా ధరలను ముందుగానే చెక్ చేసుకోవడం శ్రేయస్కారం.
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