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పసిడి ప్రియులకు పండుగలాంటి వార్త.. భారీగా దిగొచ్చిన బంగారం ధర.. తులానికి ఎంత తగ్గిందంటే?

Gold Rate: 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1470 తగ్గి రూ. రూ. 1,56,770కి చేరుకుంది. దీంతో వారం రోజుల్లోనే రూ. 6,980 రూపాయల మేర దిగివచ్చినట్లు మనం గమనించవచ్చు. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1350 పతనం అయి 1,43,700 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 2,59, 900 వద్ద స్థిరంగానే కొనసాగుతోంది

Written ByBhoomi
Published: Aug 31, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 10:08 AM IST
పసిడి ప్రియులకు పండుగలాంటి వార్త.. భారీగా దిగొచ్చిన బంగారం ధర.. తులానికి ఎంత తగ్గిందంటే?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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