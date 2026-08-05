/పసిడి ప్రియులకు భారీ శుభవార్త.. 37శాతం పడిపోనున్న పసిడి ధర.. వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ సంచలన నివేదిక..!!

Gold Rate: రాబోయే రోజుల్లో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోతాయని వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ అంచనా వేసింది. తన తాజా నివేదికలో, బంగారం ధరలు ఔన్సుకు 3,857డాలర్ల కంటే తక్కువకు పడిపోతే, మార్కెట్ మరింత క్షీణించే అవకాశం ఉందని WGC పేర్కొంది. ఒకవేళ ఈ స్థాయి కంటే మరింత కిందకు పడిపోతే, తదుపరి ప్రధాన మద్దతు ధర 3,500డాలర్లకు చేరవచ్చు. జనవరిలో నమోదైన గరిష్ట ధరలతో పోలిస్తే, ఔన్సుకు 3,500డాలర్ల స్థాయి అనేది సుమారు 37శాతం క్షీణతను సూచిస్తుంది. బంగారం మార్కెట్లో గతంలో వచ్చిన ప్రధాన సంక్షోభాల మాదిరిగానే ఈ క్షీణత కూడా ఉంటుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. జపనీస్ యెన్ బలపడటం, యూఎస్ ఫెడ్ రేట్లపై అనిశ్చితి, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ల నుండి పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ వంటివి బంగారం ధరలపై గణనీయమైన ఒత్తిడిని కలిగిస్తున్నాయని అంచనా. ఒకవేళ గ్లోబల్ మార్కెట్ అంచనా వేసినట్లుగా 37శాత మేర పతనం అయినట్లయితే.. తులం బంగారం పై ఏకంగా 53, 000 వేల వరకు తగ్గి 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 89, 000 వేల స్థాయికి పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
కరెన్సీ మార్కెట్లో అమెరికా, జపాన్ల ఉమ్మడి జోక్యం కారణంగా జపనీస్ యెన్ భారీగా పెరిగింది. ఈ పరిణామం బంగారానికి కొంత ఉపశమనం, మద్దతును అందించగలదని వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ పేర్కొంది. బలమైన యెన్ బలహీనమైన డాలర్ మార్కెట్ ధోరణి కొనసాగితే, బంగారం ధరలు స్థిరంగా ఉంటాయి. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధర ఔన్సుకు సుమారుగా 4,063.80 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇదిలా ఉండగా, గత వారం లండన్ బులియన్ మార్కెట్ అసోసియేషన్ (LBMA)లో బంగారం ముగింపు ధర 1 శాతం తగ్గి 4,027డాలర్లకు చేరింది. ఫలితంగా, ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు బంగారం ధరలు మొత్తం 7.8 శాతం తగ్గాయి.
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ తన ఇటీవలి సమావేశంలో 9-3 మెజారిటీతో వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచాలని నిర్ణయించింది. ఈ నిర్ణయం, వడ్డీ రేట్లపై పెట్టుబడిదారుల అంచనాలను మార్చడం ద్వారా బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపిందని నివేదిక అభిప్రాయపడింది. మరోవైపు, అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలలోని పరిణామాలు ముడి చమురు ధరలను పెంచాయని, ద్రవ్యోల్బణ ఆందోళనలు కూడా బులియన్ మార్కెట్పై ప్రభావం చూపాయని నివేదిక పేర్కొంది.
ఈ మారుతున్న మార్కెట్ డైనమిక్స్ దృష్ట్యా, గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లలో పెట్టుబడులు మందగించాయి. అదే సమయంలో, కామెక్స్ మార్కెట్లో కొనుగోళ్లు తగ్గాయి. అయితే, ఆప్షన్ల గడువు ముగియడం వంటి కారణాల వల్ల ఆప్షన్ల వ్యాపారులు తమ అమ్మకాలను కొంతమేరకు తగ్గించుకున్నారు. గత నెలగా బంగారం ధరలు తక్కువ స్థాయిలోనే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. అయితే, మార్చి ఆరంభం నుంచి ఉన్న తగ్గుదల ధోరణి ధరల పెరుగుదలను పరిమితం చేసిందని నివేదిక పేర్కొంది. సాంకేతిక విశ్లేషణ ప్రకారం, ధరలు 3,943 డాలర్ల కంటే దిగువకు పడిపోతే, ప్రస్తుత స్థాయి ముగిసి మార్కెట్ మరింత తగ్గుతుందని అంచనా. ఆ తర్వాత, ధరలు 3,857డాలర్ల నుంచి 3,887 డాలర్ల శ్రేణిలో కొనసాగుతాయి.
అయితే, రాబోయే రోజుల్లో యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ విధానంపై పెట్టుబడిదారుల అంచనాలే బంగారం ధరలను నియంత్రిస్తాయని నివేదిక పేర్కొంది. ముఖ్యంగా జూలై నెలకు సంబంధించిన బలమైన తయారీ, సేవల పీఎంఐ డేటా, ఫెడ్ను వడ్డీ రేట్లను మరింత పెంచేలా ప్రేరేపించవచ్చు. జూలై నెలకు సంబంధించిన యూఎస్ పేరోల్ డేటాలో కూడా మందగమనాన్ని మార్కెట్ అంచనా వేస్తోంది. యూఎస్, ఇరాన్ల మధ్య ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడానికి కొత్త చర్చల గురించి డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ప్రకటన, వడ్డీ రేట్ల పెంపుపై ఉన్న ఆందోళనలను తగ్గించడంలో సహాయపడవచ్చు.
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