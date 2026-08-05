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పసిడి ప్రియులకు భారీ శుభవార్త.. 37శాతం పడిపోనున్న పసిడి ధర.. వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ సంచలన నివేదిక..!!

Gold Rate:  పసిడి ప్రియులకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్. బంగారం ధరలు రానున్న రోజుల్లో భారీగా పడిపోయే అవకాశం ఉందని సంచలన  రిపోర్టులో వెల్లడించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర ఔన్సుకు 3,857 డాలర్ల స్థాయికి పడిపోయే ఛాన్స్ ఉందని చెబుతోంది.  ఒకవేళ గ్లోబల్ మార్కెట్ అంచనా వేసినట్లుగా 37శాత మేర పతనం అయినట్లయితే.. తులం బంగారం పై ఏకంగా 53, 000 వేల వరకు తగ్గి 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 89, 000 వేల స్థాయికి పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 05, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 01:52 PM IST
పసిడి ప్రియులకు భారీ శుభవార్త.. 37శాతం పడిపోనున్న పసిడి ధర.. వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ సంచలన నివేదిక..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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పసిడి ప్రియులకు భారీ శుభవార్త.. 37శాతం పడిపోనున్న పసిడి ధర.. వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ సంచలన నివేదిక..!!
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