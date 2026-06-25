Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /Gold Rate: భారీగా పడిపోతున్న బంగారం ధరలు.. జూలైలో మరింత పతనం.. 10గ్రాముల పసిడి రూ. 1 లక్షకు చేరుకుంటుందా?

Gold Rate: భారీగా పడిపోతున్న బంగారం ధరలు.. జూలైలో మరింత పతనం.. 10గ్రాముల పసిడి రూ. 1 లక్షకు చేరుకుంటుందా?

Gold Rate: బంగారం ధరలు గత కొన్ని రోజులుగా భారీగా పతనం అవుతున్నాయి. గరిష్ట స్థాయితో పోల్చితే పసిడి ధర భారీగా తగ్గినట్లు మనం చూడవచ్చు.  మరి జూన్ నెల తర్వాత జూలై నెల ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో బంగారం ధర వచ్చేనెలలో తగ్గుతుందా ? లేక పెరుగుతుందా? మరి నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 25, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:30 AM IST
Gold Rate: భారీగా పడిపోతున్న బంగారం ధరలు.. జూలైలో మరింత పతనం.. 10గ్రాముల పసిడి రూ. 1 లక్షకు చేరుకుంటుందా?
Image Credit: FILESource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
MATA:అమెరికాలో వైభవంగా 'మాటా' మహాసభలు..తెలుగు ఐక్యతకు సజీవ ప్రతీకగా నిలిచిన వేడుకలు
MATA Convention 202626 min ago
2
silver price crash44 min ago
3
Venus Transit49 min ago
4
jangaon tragic incident1 hr ago
5
Rahu Ketu Effect1 hr ago