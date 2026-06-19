/Gold Rate: పసిడి ప్రియులకు అలర్ట్.. బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గబోతున్నాయి.. తులం ధర రూ. 1,17,600.. ఇదిగో ప్రూఫ్..!!

Gold Correction: భారత ప్రధాని మోదీ విజ్నప్తి మేరకు దేశ ప్రజలు బంగారం కొనుగోళ్లు భారీగా తగ్గించడం ఒక కారణం అయితే.. అమెరికా ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన శాంతి ఒప్పందం కూడా బంగారం, వెండి ధరల పతనానికి మరో కారణంగా చెప్పవచ్చు. మోదీ పిలుపుతో దేశంలో 70శాతం మేర పసిడి కొనుగోళ్లు తగ్గాయి. ఈ నేపథ్యంలో గత రెండు మూడు రోజులుగా బంగారం, వెండి ధరలు తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. జూన్ 19వ తేదీ కూడా బంగారం వెండి ధరలు భారీగా పతనం అయ్యాయి. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ. 3,650 మేర పతనం అయ్యింది. దీంతో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1, 45, 860కి చేరుకుంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 3,350 తగ్గి రూ. 1, 33, 700వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. కిలో వెండి ధర కూడా పతనం అయ్యింది. కిలోపై దాదాపు రూ. 150వేల రూపాయలు తగ్గింది. దీంతో కిలో వెండి ధర రూ. 2,55,000గా కొనసాగుతోంది. అయితే రానున్న రోజుల్లో ఈ ధరలు ఇంకా పతనం అవుతాయని పలు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరిగిన సమయంలో అంటే మార్చి నెలలో బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. దీంతో బుల్లిష్ దశ దాదాపుగా ముగిసిందని.. ఆపై ధరలు సరిదిద్దుకోవచ్చని.. అంటే తగ్గే అవకాశం ఉందని భావించారు. అయితే ఈ మధ్యకాలంలో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా బలహీనపడటం కూడా ఈ అంచనాను చాలా వరకు సరైందని నిరూపించింది. అయితే బులియన్ మార్కెట్ నిపుణులు మాత్రం బంగారం ధర రానున్న రోజుల్లో మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 4,000 డార్ల కంటే దిగువకు పడిపోయే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 3,600 నుంచి 3, 450కి పడిపోవచ్చని అని అంటున్నారు. అంటే తులం బంగారం ధర దాదాపు 32వేలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. అంటే 10 గ్రాముల బంగారం ధర 1,17,600కు చేరుకునే ఛాన్స్ ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
అయితే పెట్టుబడిదారులు ప్రస్తుత సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని కూడా నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. బంగారంలో భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల నష్టపోయే ప్రమాదం కూడా ఉందని.. జాగ్రత్తగా ఉండాలని సలహా ఇస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 4,400 కంటే దిగువన ట్రేడ్ అవుతోంది. అంటే మరింత పతనం జరిగినట్లయితే అది గరిష్టంగా20శాతం మేర పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
అయితే ఈ పతనం ఎక్కువ కాలం కొనసాగదని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం దిద్దుబాటు ముగిసిన తర్వాత బంగారం ధరల బుడగ మళ్లీ పలిగిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉందని కూడా హెచ్చరిస్తున్నారు. అయితే రాబోయే నెలల్లో పెట్టుబడిదారులు మంచి అవకాశాలను అందిస్తుందని చెబుతున్నారు. బంగారం ధరలు భారీగా పతనం అవుతున్న వేళ జేపీ మోర్గాన్ కూడా ధరలపై తన దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను తగ్గించింది. కానీ ధరలు మరోసారి 6,000 డాలర్లను అధిగమించవచ్చని ఇప్పటికీ అంచనాలు అలాగే ఉన్నాయి.
బంగారం ప్రస్తుతం అనేక కారణాల వల్ల ఒత్తిడిలో ఉందని చెప్పాలి.. అమెరికన్ డాలర్ బలపడటం, అమెరికా కేంద్ర బ్యాంకు అయిన ఫెడరల్ రిజర్వు అవలంబిస్తున్న వైఖరి, ఫ్యూచర్ మార్కెట్, గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ లలో అమ్మకాలు, మిడిల్ ఈస్ట్ ఉద్రిక్తతలు తగ్గడం తాత్కాలికంగా పెట్టుబడిదారులను బంగారం నుంచి దూరం చేశాయి. ఈ ఏడాది జనవరిలో ఒక ఔన్సు బంగారం ధర 5,600 వద్దకు చేరుకుంది. అక్కడి నుంచి దాదాపు 1000డాలర్లు కంటే ఎక్కువగా పడిపోయింది. అంటే గరిష్ట్ స్థాయి నుంచి బంగారం ధరలు భారీగా పతనం అవ్వడం మనం గమనిస్తూనే ఉన్నాం. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తగ్గుతున్న ఉద్రిక్తతలు కేంద్ర బ్యాంకుల ద్వారా వడ్డీ రేట్ల పెంపునకు ఉన్న అవకాశం బంగారం ఊపును తగ్గించాయి. అయినప్పటికీ ద్రవ్యోల్బణం, ప్రపంచ ఆర్థిక అనిశ్చితి, కేంద్ర బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు కొనసాగడం వంటి కారకాలు దీర్ఘకాలంలో బంగారానికి అనుకూలంగానే ఉంటాయని చాలా మంది మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
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