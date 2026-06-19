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  • /Gold Rate: పసిడి ప్రియులకు అలర్ట్.. బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గబోతున్నాయి.. తులం ధర రూ. 1,17,600.. ఇదిగో ప్రూఫ్..!!

Gold Rate: పసిడి ప్రియులకు అలర్ట్.. బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గబోతున్నాయి.. తులం ధర రూ. 1,17,600.. ఇదిగో ప్రూఫ్..!!

Gold Outlook: బంగారం ధరలు రెండు మూడు రోజులుగా భారీగా తగ్గుతున్నాయి. ఉదయం పెరిగి సాయంత్రం వరకు భారీగా పతనం అవుతున్నాయి. ధరల పతనానికి కారణాలెన్ని ఉన్నా.. ముఖ్యంగా అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన శాంతి ఒప్పందం వల్ల బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోతున్నాయని ఒక కారణంగా చెప్పవచ్చు. నేడు హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ. 3,650 మేర పతనం అయ్యింది. దీంతో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1, 45, 860కి చేరుకుంది. అయితే భవిష్యత్తులో కూడా బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గబోతున్నాయని ఓ సంచలన రిపోర్టు బయటకు వచ్చింది. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 19, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:07 AM IST
Gold Rate: పసిడి ప్రియులకు అలర్ట్.. బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గబోతున్నాయి.. తులం ధర రూ. 1,17,600.. ఇదిగో ప్రూఫ్..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గబోతున్నాయి.. తులం ధర రూ. 1,17,600.. ఇదిగో ప్రూఫ్..!!
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