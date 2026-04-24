  • Gold Rate: రష్యా, చైనా తీసుకోనున్న ఈ 2 నిర్ణయాలతో మరింత పడిపోనున్న బంగారం ధర.. పసిడి ప్రేమికులకు పండగేనా? ధరలు ఎంత తగ్గొచ్చు?

Gold Rate: రష్యా, చైనా తీసుకోనున్న ఈ 2 నిర్ణయాలతో మరింత పడిపోనున్న బంగారం ధర.. పసిడి ప్రేమికులకు పండగేనా? ధరలు ఎంత తగ్గొచ్చు?

Gold Rate:  ప్రపంచంలోనే అత్యంత పవర్ ఫుల్ నాయకుల్లో ఒకరైన వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఖజానాపై ఈ యుద్ధం ప్రభావం చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. తాజాగా నివేదికలు ప్రకారం పసిడి మార్కెట్లోనూ పెను సంచలనాన్ని రేపుతున్నాయి. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Apr 24, 2026, 12:22 PM IST

Gold Rate: రష్యా, చైనా తీసుకోనున్న ఈ 2 నిర్ణయాలతో మరింత పడిపోనున్న బంగారం ధర.. పసిడి ప్రేమికులకు పండగేనా? ధరలు ఎంత తగ్గొచ్చు?

Gold Rate: రష్యా ఉక్రెయిన్  దేశాల మధ్య యుద్ధం మొదలై 5ఏళ్లు పూర్తి కావస్తుంది. అయినప్పటికీ ఇంకా తుపాకీ గొట్టాల చప్పులు చల్లారలేదు. ఈ సుదీర్ఘ యుద్ధం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగానే కాదు.. రష్యా ఆర్ధిక మూలాలను కూడా తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తోంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత పవర్ ఫుల్ నాయకుల్లో ఒకరైన వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఖజానాపై ఈ యుద్ధం ప్రభావం చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. తాజాగా నివేదికలు ప్రకారం పసిడి మార్కెట్లోనూ పెను సంచలనాన్ని రేపుతున్నాయి. 

రష్యా సెంట్రల్ బ్యాంక్ తన పసిడి నిల్వలను భారీగా విక్రయిస్తోంది. కేవలం 2026 ఏడాది ప్రారంభం నుంచే సుమారు 22,000 కిలోల బంగారాన్ని మార్కెట్లోకి విక్రయించింది. దీంతో భారత కరెన్సీలో దాదాపు 33,440 కోట్లుగా ఉందని చెప్పాలి. మార్చి నెలాఖరు నాటికి రష్యా బడ్జెట్ లోటు 61.2 బిలియన్ డాలర్ల ప్రమాదకరస్థాయికి చేరుకోవడమే ఈ నిర్ణయానికి ప్రధాన కారణమని చెప్పాలి. యుద్ధ వ్యయం భారీగా పెరిగిపోవడం, అంతర్జాతీయ ఆంక్షల వల్ల చమురు ఆదాయంపై ప్రభావం  చూపడం, రష్యా కరెన్సీ రూబుల్ విలువ పడిపోవడం వంటి పలు కారణాల వల్ల పుతిన్ సర్కార్ పసిడిని అమ్ముకోక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడింది. 

కిట్కో తెలిపిన నివేదికలోని విషయాల ప్రకారం ఏప్రిల్ 1,2026 నాటికి రష్యా మొత్తం పసిడి నిల్వలు 2,304.76 టన్నుల వరకు తగ్గాయి. కేవలం మార్చి నెలలోనే ఈ నిల్వలు 6.22 టన్నుల మేర పడిపోయాయని చెప్పాలి. రష్యా ప్రపంచంలోనే రెండవ అతిపెద్ద బంగారు ఉత్పత్తిదారు అయినా కూడా.. ఇప్పుడు తన కేంద్ర బ్యాంకు ద్వారా కొనుగోళ్లను ఆపేసి కేవలం అమ్మకాలపైనే ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తోంది. 

బంగారం ధరలపై భారీగా ప్రభావం చూపబోతున్న మరో కీలక అంశం చైనా తీసుకున్న నిర్ణయం. ఇప్పటి వరకు ప్రపంచంలోనే అత్యధిక బంగారాన్ని సేకరించిన  చైనా సెంట్రల్ బ్యాంక్.. తన రూట్ మార్చేసింది. చైనా ప్రస్తుతం పసిడిని కొనుగోలు చేయడం నిలిపివేసింది. బంగారాన్ని పక్కన పెట్టి వెండిని సేకరిస్తోంది. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద కొనుగోలుదారుగా ఉన్న చైనా మార్కెట్ నుంచి తప్పుకోవడం.. అదే సమయంలో రష్యా భారీగా సరఫరాను పెంచడం వల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పసిడి ధరలపై తీవ్రంగా ఒత్తిడి పడే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

అయితే ఈ అంతర్జాతీయ పరిణామాలను చూస్తే భారత్ వంటి దేశాలకు సానుకూలంగా మారుతాయని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి పలు కారణాలను కూడా వెల్లడిస్తున్నారు. మార్కెట్ సూత్రం ప్రకారం ఏదైనా వస్తువు సరఫరా పెరిగినట్లయితే దాని ధర తగ్గుముఖం పడుతుంది. రష్యా తన బంగారాన్ని అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోకి విడుదల చేస్తుండటంతో గ్లోబల్ గోల్డ్ సప్లై అనేది భారీగా పెరుగుతుంది. 

చైనా, రష్యాల మధ్య బంగారం ట్రాన్సాక్షన్స్ డాలర్ ఆధిపత్యాన్ని సవాలు చేస్తున్నాయి. అయితే రష్యా సెంట్రల్ బ్యాంక్ బహిరంగ మార్కెట్లోకి భారీ విక్రయిస్తుండటంతో ధరల స్థిరత్వం దెబ్బతింటుంది. దీంతో ధరలు దిగివచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. చైనా కొనుగోళ్లు నిలిపివేయడం వల్ల అంతర్జాతీయంగా డిమాండ్ అనేది తగ్గుతుంది. ఫలితంగా లండన్ మెటల్ ఎక్స్ఛేంజీ, ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు పడిపోయే అవకాశం ఉంది. ఇది మన దేశంలో బంగారం ధరలు తగ్గేందుకు కూడా కారణం కావచ్చు. 

ఓ వైపు ప్రభుత్వం బంగారాన్ని విక్రయిస్తుంటే.. రష్యా ప్రజలు మాత్రం పొదుపుకోసం పసిడిని సేఫ్ హెవెన్ గా భావిస్తున్నారు. మాస్కో ఎక్స్చేంజ్ డేటా ప్రకారం.. అక్కడ బంగారం వ్యాపారం ఏకంగా 350శాతం పెరిగింది. 2024లో రష్యన్లు రికార్డు స్థాయిలో 75.6 టన్నుల బంగారాన్ని కొనుగోలు చేశారు. కానీ అంతర్జాతీయంగా రష్యా అమ్ముతున్న భారీ నిల్వలతో పోల్చి చూస్తే ఇది చాలా తక్కువని చెప్పాలి. 

ప్రస్తుతం ఒక ఔన్సు బంగారం ధర 5,500 డాలర్లు దాటి రికార్డు స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ రష్యా నిల్వుల విడుదల, చైనా వెండి వైపు మొగ్గు చూపించడం వల్ల రానున్న నెలల్లో బంగారం ధరల్లో భారీ కరెక్షన్ ఉంటుందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అదే జరిగినట్లయితే పెళ్లిళ్ల సీజన్ నాటికి భారత మార్కెట్లో బంగారం ధరలు సామాన్యులకు అందుబాటులోకి వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుందంటున్నారు. 

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

 

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

