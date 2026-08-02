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బంగారం కొనొద్దన్న మోదీ... ఆగిన కొనుగోళ్లు.. WGC లెక్కలు చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే!

Gold Rate: గత ఏడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసికంలో భారతదేశపు బంగారు డిమాండ్ 6 శాతం తగ్గి 131.4 టన్నులకు పడిపోయింది. విదేశీ మారక నిల్వలను పరిరక్షించుకోవడానికి బంగారం కొనుగోళ్లను తగ్గించాలన్న ప్రధానమంత్రి మోదీ విజ్ఞప్తికి ప్రతిస్పందనగా వినియోగదారులు తమ కొనుగోళ్లను తగ్గించుకున్నారని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Aug 02, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:14 AM IST
బంగారం కొనొద్దన్న మోదీ... ఆగిన కొనుగోళ్లు.. WGC లెక్కలు చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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బంగారం కొనొద్దన్న మోదీ... ఆగిన కొనుగోళ్లు.. WGC లెక్కలు చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే!
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