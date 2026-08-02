/బంగారం కొనొద్దన్న మోదీ... ఆగిన కొనుగోళ్లు.. WGC లెక్కలు చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే!

Gold Rate: దేశవ్యాప్తంగా బంగారం కొనుగోళ్లను తగ్గించుకోవాలన్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ విజ్ఞప్తి ఫలవంతమైంది. మోదీ పిలుపుతో గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంతో పోలిస్తే ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసికంలో దేశంలో బంగారం డిమాండ్ 6 శాతం తగ్గి 131.4 టన్నులకు పడిపోయింది. విదేశీ మారక నిల్వలను పరిరక్షించుకోవడానికి బంగారం కొనుగోళ్లను తగ్గించుకోవాలన్న ప్రధానమంత్రి మోదీ విజ్ఞప్తికి స్పందించి వినియోగదారులు తమ కొనుగోళ్లను తగ్గించుకున్నారని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ (WGC) నివేదిక ప్రకారం, గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో మొత్తం డిమాండ్ 139.7 టన్నులుగా ఉంది. ఈ విషయంపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, WGC ఇండియా సీఈఓ సచిన్ జైన్ మాట్లాడుతూ... విలువ పరంగా బంగారం డిమాండ్ రికార్డు స్థాయిలో ఉందని అన్నారు. 2025 ఇదే త్రైమాసికంలో రూ.1,32,500 కోట్లుగా ఉన్న బంగారం వినియోగం, ఇప్పుడు రూ. 1,98,100 కోట్లకు చేరుకుంది. ఇది 2025 రెండవ త్రైమాసికం కంటే 50 శాతం ఎక్కువ అని ఆయన పేర్కొన్నారు. అంటే, అధిక ధరలు ఉన్నప్పటికీ, వినియోగదారులు బంగారం కొనడం మానుకోవడం లేదని ఆయన అన్నారు.
బంగారం భవిష్యత్ డిమాండ్ ఎలా ఉంటుంది?
భవిష్యత్ అంచనాల ప్రకారం, ఈ ఏడాది మొత్తం బంగారం డిమాండ్ 650 నుంచి 750 టన్నుల మధ్య ఉంటుందని డబ్ల్యూజీసీ (WGC) అంచనా వేసింది. ఈ ఏడాది కూడా డిమాండ్ 650 నుంచి 750 టన్నుల మధ్యే ఉంటుందని భావిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితులు, వడ్డీ రేట్లు, ద్రవ్యోల్బణం దృష్ట్యా డిమాండ్ ఒక సహేతుకమైన స్థాయిలో ఉండవచ్చని జైన్ అన్నారు.
ప్రధానమంత్రి మోదీ విజ్ఞప్తి:
పెరుగుతున్న ముడిచమురు ధరల కారణంగా, అనవసరంగా బంగారం కొనుగోళ్లను తగ్గించుకోవాలని, విదేశీ మారకద్రవ్యాన్ని వృధా చేయకుండా ఉండాలని ఈ ఏడాది మే నెలలో ప్రధానమంత్రి మోదీ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. దీని ఫలితంగా, గత త్రైమాసికంలో దేశంలో ఆభరణాల డిమాండ్ 15 శాతం తగ్గి 75.1 టన్నులకు పడిపోయింది. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో డిమాండ్ 88.8 టన్నులుగా ఉన్న విషయం తెలిసిందే. బంగారం కొనుగోళ్లను తగ్గించుకోవాలన్న ప్రధానమంత్రి విజ్ఞప్తి, కస్టమ్స్ సుంకం పెంపు వంటి అంశాలు బంగారం డిమాండ్పై ప్రభావం చూపాయని జైన్ ఇంకా తెలిపారు.
పెట్టుబడిగా బంగారంపై వినియోగదారులకు ఆసక్తి కొనసాగుతోంది. ముఖ్యంగా, బంగారు కడ్డీలు, నాణేలకు డిమాండ్ గతేడాదితో పోలిస్తే 9 శాతం పెరిగి 50.3 టన్నులకు చేరుకుంది. భారతదేశంలోని గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లలో 4.2 టన్నుల బంగారం పెట్టుబడులుగా నమోదైందని కూడా ఆ నివేదిక తెలిపింది. అదే సమయంలో, ప్రజలు భౌతిక రూపంలో బంగారం కొనడానికి వెనుకాడటం లేదని ఆ నివేదిక పేర్కొంది.
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