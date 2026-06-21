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Gold Rate: బంగారం ధర భారీగా తగ్గుతుందా? ధరలను కట్టడి చేసేందుకు మోదీ సర్కార్ బిగ్ ప్లాన్.. బ్యాంకులపై కఠిన ఆంక్షలు..!

Gold Rate: బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గుతాయా? అందుకు మోదీ సర్కార్ బిగ్ ప్లాన్ వేసిందా? బంగారం ధరలను కట్టడి చేసేందుకు బ్యాంకులపై కఠిన ఆంక్షలు విధించిందా? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 21, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:53 AM IST
Gold Rate: బంగారం ధర భారీగా తగ్గుతుందా? ధరలను కట్టడి చేసేందుకు మోదీ సర్కార్ బిగ్ ప్లాన్.. బ్యాంకులపై కఠిన ఆంక్షలు..!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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