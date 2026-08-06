/తులం బంగారంపై ఏకంగా రూ. 10 వేల డిస్కౌంట్.. నగల షాపుల ఆఫర్ల వెనుక ఉన్న అసలు సీక్రెట్ ఇదే..!!

Gold Rate: గత ఏడాది కాలంలో, బంగారం ధరలు దాదాపు 70శాతం పెరిగి రికార్డులను బద్దలు కొట్టాయి. చరిత్రలో బంగారం ధరలు ఇంత వేగంగా ఎన్నడూ పెరగలేదు. ప్రస్తుత బంగారం ధరలను చూస్తే, గత ఆరు నెలలుగా అవి పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. జనవరి నుండి, 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ బంగారం ధర రూ.1.83 లక్షలను దాటడంతో, బంగారం ధరలు సర్వకాలిక రికార్డును నెలకొల్పాయి. అప్పటి నుండి, ధర క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తోంది.
ప్రస్తుత బంగారం ధరలను చూస్తే.. ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయని మనం చూడవచ్చు. గత నెలలో, బంగారం ధరలు రూ. 1.40 లక్షల నుండి రూ.1.45 లక్షల మధ్య ట్రేడ్ అయ్యాయి. నేడు తులం 10 గ్రాముల బంగారం ధరరూ. 1,49,000 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో గత వారం బంగారం ధరలు పెరుగుతున్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం ముడి చమురు ధరలు తగ్గడమే అని చెప్పాలి. ముడి చమురు ధరలు తగ్గినప్పుడు, డాలర్కు డిమాండ్ కూడా తగ్గుతుంది. బంగారం ధరలు పెరుగుతాయి. భారతదేశంలో, గత ఏడాది బంగారం ధరలు విపరీతంగా పెరిగిన తర్వాత, బంగారు ఆభరణాలు కొనడానికి బంగారు ప్రియులు అంతగా ఆసక్తి చూపడం లేదని నగల దుకాణాల యజమానులు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, స్థానిక సుంకాలలో గణనీయమైన పెరుగుదల కూడా బంగారం ధరలలో హెచ్చుతగ్గులకు ఒక కారణంగా ఉంది. విదేశాల నుండి బంగారం దిగుమతులను నియంత్రించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల దిగుమతి సుంకాలను గణనీయంగా పెంచింది. ఇది కూడా బంగారం ధరలపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపే అవకాశం ఉందని చెప్పాలి.
బంగారం ధరలు విపరీతంగా పెరగడంతో, నగల దుకాణాలు బోసిపోయి కనిపిస్తున్నాయి. ధరలు భారీగా పెరగడంతో సామాన్య మధ్య తరగతి ప్రజలకు బంగారం కొనాలంటే భారంగా మారిందని చెప్పాలి. దీంతో బంగారు షాపు యజమానులు వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేందుకు రకరకాల ఆఫర్లను, కొత్త కొత్త స్కీములను ప్రవేశపెడుతున్నారు. వీటిలో అత్యంత ముఖ్యమైనది బంగారంపై ఇచ్చే డిస్కౌంట్ పథకం. హైదరాబాద్లో ప్రస్తుతం తులం బంగారంపై రూ. 10,000 డిస్కౌంట్ ఆఫర్ను ప్రయోగాత్మకంగా పరీక్షిస్తున్నారు.
తులం బంగారంపై ఇచ్చే రూ. 10,000 డిస్కౌంట్లో నిజం ఎంత?
హైదరాబాద్ నగరంలో ఇటీవల ప్రారంభమైన కొన్ని నగల దుకాణాలలో ఇలాంటి ఆఫర్లు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ ఆఫర్ కేవలం 916 గ్రేడ్ బంగారానికి మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. దీనిని సాధారణంగా 22 క్యారెట్ల బంగారం అని అంటారు. వాస్తవానికి, బంగారు ఆభరణాలను ఈ నాణ్యత గల బంగారంతోనే తయారు చేస్తారు. అయితే, ఒక నగల దుకాణంలో బంగారు ఆభరణాలపై దాదాపు 10వేల రూపాయల డిస్కౌంట్ లభించడం చాలా అరుదు. అయినప్పటికీ, గత ఏడాది కాలంగా, నగల దుకాణాలు వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి వివిధ ఆఫర్లను అందిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం, తగ్గింపులు కేవలం బంగారంపై మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. గతంలో, ఈ తగ్గింపులు కేవలం బంగారం విలువ తరుగుదల, తయారీ ఛార్జీలపై మాత్రమే లభించేవి. దీని ఆధారంగా, పెరుగుతున్న బంగారం ధర వల్ల బంగారు ఆభరణాల మార్కెట్ ఎంతగా ప్రభావితమవుతుందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు.
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