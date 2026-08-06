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తులం బంగారంపై ఏకంగా రూ. 10 వేల డిస్కౌంట్.. నగల షాపుల ఆఫర్ల వెనుక ఉన్న అసలు సీక్రెట్ ఇదే..!!

Gold Rate: 10గ్రాముల బంగారంపై రూ. 10,000 వేల డిస్కౌంట్.. నిజంగా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది కదా. అవును కానీ హైదరాబాద్ నగరంలో ఇలాంటి బోర్డులు నగల షాపుల ముందు కనిపిస్తున్నాయి. నిజంగా తులం బంగారంపై 10వేల డిస్కౌంట్ లభిస్తుందా. ఇందులో నిజమెంత తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 06, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:22 AM IST
తులం బంగారంపై ఏకంగా రూ. 10 వేల డిస్కౌంట్.. నగల షాపుల ఆఫర్ల వెనుక ఉన్న అసలు సీక్రెట్ ఇదే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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