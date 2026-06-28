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Gold Rate: మోదీ ఒకే ఒక మాట.. బంగారం ధరలు ఢమాల్.. థాంక్స్ చెప్పిన ప్రధాని.. తులం పసిడి ఎంత తగ్గిందంటే..!!

Gold Rate: మిడిల్ ఈస్ట్ లో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో దేశంలో బంగారం కొనుగోళ్లు తగ్గడం సంతోషంగా ఉందన్నారు భారత ప్రధాని నరేంద్రమోదీ. తాను ఇచ్చిన పిలుపునకు స్పందించి పసిడి  కొనుగోళ్లు తగ్గించినందుకు ప్రజలకు క్రుతజ్నతలు తెలిపారు. మనకీ బాత్ 135వ ఎపిసోడ్ లో భాగంగా ఆదివారం ప్రధాని పలు అంశాలను ప్రస్తావించారు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 28, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:21 PM IST
Gold Rate: మోదీ ఒకే ఒక మాట.. బంగారం ధరలు ఢమాల్.. థాంక్స్ చెప్పిన ప్రధాని.. తులం పసిడి ఎంత తగ్గిందంటే..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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