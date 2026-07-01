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బంగారం ధర భారీగా పడిపోయే ఛాన్స్...తులం పసిడి ధర ఏకంగా రూ. 1 లక్షకు దిగివచ్చే అవకాశం..?

Gold Rate: పసిడి ధరలు మళ్లీ ఒక తులం రూ. 1 లక్షకు పడే ఛాన్స్ ఉందనే వార్త ఊరట కల్పించేలా ఉంది. బంగారం ధర ప్రస్తుతం 1.50 లక్షల రూపాయల స్థాయి నుంచి నెమ్మదిగా దిగుతూ వస్తోంది. గత ఏడు నెలల కనిష్ట స్థాయికి బంగారం పడినట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే అందుకు దారి తీస్తున్న కారణాలేంటో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 01, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:18 PM IST
బంగారం ధర భారీగా పడిపోయే ఛాన్స్...తులం పసిడి ధర ఏకంగా రూ. 1 లక్షకు దిగివచ్చే అవకాశం..?
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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