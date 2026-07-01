/బంగారం ధర భారీగా పడిపోయే ఛాన్స్...తులం పసిడి ధర ఏకంగా రూ. 1 లక్షకు దిగివచ్చే అవకాశం..?

Gold Rate: గత ఏడాది కాలంగా బంగారం కొనాలంటే పసిడి ప్రియులు కన్నీళ్లు పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. తులం బంగారం గొలుసు కొనాలంటే ఏడాది మొత్తం దాచుకున్న సొమ్మంతా ఊడ్చి పెట్టాల్సి వచ్చింది. ఇక ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులకు పెళ్లి పేరు ఎత్తితే భయపడాల్సినే పరిస్థితి తలెత్తింది. అయితే ఈ పరిస్థితులు నెమ్మదిగా మారే అవకాశం ఉందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. పసిడి ధరలు మళ్లీ ఒక తులం రూ. 1 లక్షకు పడే ఛాన్స్ ఉందనే వార్త ఊరట కల్పించేలా ఉంది. బంగారం ధర ప్రస్తుతం 1.50 లక్షల రూపాయల స్థాయి నుంచి నెమ్మదిగా దిగుతూ వస్తోంది. గత ఏడు నెలల కనిష్ట స్థాయికి బంగారం పడినట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే అందుకు దారి తీస్తున్న కారణాలేంటో తెలుసుకుందాం. అలాగే బంగారం ధర ఎందుకు తగ్గుతోంది. ఫ్యూచర్ లో ఎంత పడవచ్చు. వంటి అంశాలను కూడా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. బంగారం, వెండి, ముడి చమురుతో పాటు ప్రపంచ మార్కెట్పై సర్టిఫైడ్ వెల్త్ మేనేజర్ సుందర్ రామిరెడ్డి ఒక యూట్యూబ్ చానెల్ తో పంచుకున్న అంశాలను పరిశీలిద్దాం.
బంగారంపై మోజు తగ్గుతోంది:
ప్రస్తుతం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇన్వెస్టర్లు గతంలో తరహాలో బంగారంపై అంతగా దృష్టి పెట్టడం లేదని,అన్ని దేశాలలో పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణమే దీనికి ప్రధాన కారణమని ఆయన పేర్కొన్నారు. దీనిని అరికట్టడానికి, కేంద్ర బ్యాంకులు ద్రవ్య లభ్యతను నియంత్రించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి.
అమెరికన్ డాలర్ బలపడుతోంది:
కమోడిటీ మార్కెట్లో వస్తున్న కీలకమైన విషయం ఏమిటంటే, డాలర్ సూచీ 100 మార్కును దాటి 180 స్థాయికి చేరుకుంది. ఫలితంగా డాలర్ బలపడటం వల్ల ఇన్వెస్టర్లు బంగారం నుంచి తమ పెట్టుబడులను వెనక్కు తీసుకుంటున్నారు. గోల్డ్ లో వస్తున్న ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కారణంగానే పసిడి ధరలు పడుతున్నాయి.
యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపు:
యూఎస్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ వడ్డీ రేట్లను పెంచబోతున్నట్లు స్పష్టంగా సూచించింది. వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే బంగారం ధరలు బారీగా తగ్గుతాయి. దీనికి ప్రధాన కారణంగా ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను బంగారం, సిల్వర్ వంటి ఆస్తుల నుంచి బయటకు వచ్చి, మంచి రాబడి అందించే అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్స్ లో పెట్టుబడి పెడతారు. ఎందుకంటే యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ కనుక వడ్డీ రేట్లను పెంచితే అమెరికా జారీ చేసే ట్రెజరీ బాండ్స్ రాబడి పెరుగుతుంది.
భారతదేశం బంగారం దిగుమతులలో భారీ తగ్గుదల:
ప్రపంచంలో బంగారం దిగుమతి చేసుకునే అతిపెద్ద దేశాలలో భారతదేశం ఒకటి. అయితే, గత నెలలో మన దేశం బంగారం దిగుమతులు 90% తగ్గాయి. సాధారణంగా నెలకు 75 నుండి 100 కిలోల వరకు ఉండే ఈ దిగుమతులలో ఆకస్మిక తగ్గుదల, మార్కెట్లో ఒక పెద్ద మార్పు అని చెప్పాలి.
స్థానిక మార్కెట్లో రీసైక్లింగ్ ధోరణులు:
డాలర్లను ఆదా చేయడానికి బంగారం కొనుగోళ్లను వాయిదా వేయాలని ప్రధానమంత్రి మోదీ సూచించినప్పుడు, మార్కెట్ సానుకూలంగా స్పందించింది. ఇది కూడా బంగారం డిమాండ్ తగ్గించింది.
సిటీ కమోడిటీ డివిజన్ వంటి అంతర్జాతీయ బ్రోకరేజ్లు కూడా, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర సెప్టెంబర్ నాటికి లేదా సంవత్సరాంతానికి ఔన్సుకు 4,000 డాలర్ల కంటే తక్కువకు పడిపోయే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నాయి. ప్రస్తుతం 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర దాదాపు రూ. 150,000గా ఉంది. మార్కెట్ అంచనాల ప్రకారం, పరిస్థితి ఇదే విధంగా కొనసాగితే, రాబోయే రోజుల్లో ఇది రూ. 120,000కు పడిపోయే అవకాశం ఉంది.
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